Reclaman más fondos para los corredores ecológicos de la tortuga mora

El Plan de Conservación de la Tortuga Mora, una de las especies más emblemáticas y valiosas de la biodiversidad en la Región de Murcia, ha levantado, como no podía ser de otra manera, mucha expectación entre los colectivos ecologistas y animalistas.

Para facilitar su participación en el plan, la Consejería de Medio Ambiente va a abrir una nueva fase de información pública a partir de septiembre «para dar mayor difusión al proceso y facilitar que un mayor número de personas, entidades y colectivos interesados puedan participar activamente en la mejora del documento», señalan a La Opinión fuentes autonómicas.Cabe recordar que el primer plazo que se dio arrancó el 5 de julio y culminaba el pasado 25 de julio, fechas complicadas para analizar y remitir propuestas por coincidir con el periodo vacacional.

Con esta nueva oportunidad para presentar alegaciones, la Consejería busca garantizar «un proceso participativo más amplio, representativo y adaptado a las necesidades actuales del territorio, especialmente en aquellas zonas donde la presencia de la tortuga mora, (catalogada como especie vulnerable y amenazada), tiene un peso ecológico y social relevante».

Uno de los colectivos que ya está trabajando en las alegaciones es Ecologistas en Acción, que sostiene que a diferencia de otros planes autonómicos de conservación, se trata en líneas generales de «un buen plan», con medidas y diagnósticos satisfactorios y realistas. Sin embargo, a esta entidad no le cuadran del todo la cifras que se manejan para su presupuesto.

Tal y como informó en su día la Comunidad, el ámbito de aplicación del plan abarca un total de 168.625 hectáreas, identifica 16 subpoblaciones e incluye espacios de alto valor ecológico como Zonas de Especial Conservación (ZEC), Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA), parques regionales y montes de titularidad pública. Se prevé una inversión superior a los 2 millones de euros durante los seis años de vigencia del plan.

«Se nos antoja claramente insuficiente», advierte el portavoz de Ecologistas enAcción,Rubén Vives, que pide tener en cuenta que una de las medidas que deberían ser prioritarias es la habilitación de corredores ecológicos (que pueden conllevar altos costes debido a la necesidad de adquirir suelo y parte de fincas privadas) para facilitar el desplazamiento de la especie hacia el norte debido al cambio climático y para generar conexiones entre las grandes poblaciones de tortuga mora, que hoy se encuentran aisladas debido a la transformación humana del territorio.

Uno de esos corredores, el que conectaría las poblaciones de la sierra de Cabezo de la Jara y la de Enmedio, al sur de Puerto Lumbreras, es para los ecologistas el más importante de todos desde el punto de vista práctico.

Aunque el plan en el que está trabajando la Consejería de MedioAmbiente incluye hasta 21 de estos corredores, los ecologistas consideran que es fundamental contar con un plan de ejecución que priorice el orden de actuación y concentrar los esfuerzos en aquellos que más beneficios puedan aportar a la especie, como el llamado corredor de Puerto Lumbreras.

Otra medida que incluye el plan como solución a los efectos del cambio climático sobre las poblaciones de tortuga mora es la creación de puntos de agua o charcas en su hábitats. Desde Ecologistas enAcción dudan de la eficacia de estas propuestas. «La medida no es negativa, pero no creemos que sea algo realmente eficaz, estamos hablando de un problema mucho más grave, que no depende únicamente de la disponibilidad o no de agua, ya que la falta de recursos va mucho más allá, la verdadera solución pasa por reforzar el papel de los corredores y para eso necesitas adquirirlo, comprar y establecer prioridades», explica Vives, quien insiste en que lo que el presupuesto reserva para las adquisiciones, un 10 por ciento del total (cerca de 200.000 euros) es «insignificante para las necesidades que existen en este momento».

Desde la Consejería de Medio Ambiente señalan que, en cualquier caso, el presupuesto que aparece en el plan y las diferentes partidas, tal y como se indica en el mismo, son valoraciones «aproximadas que pueden sufrir variaciones».

Otras líneas de actuación que se incluyen en el plan es la implantación de medidas de gestión y restauración de hábitats; programas de seguimiento científico; fomento del voluntariado ambiental; campañas de educación y sensibilización ciudadana; y actuaciones específicas para reducir la mortalidad por atropellos.

El objetivo último del plan es revertir el estado desfavorable de la especie y garantizar su supervivencia a largo plazo. Por ello, desde Ecologistas en Acción advierten que será necesario incluir herramientas para valorar objetivamente si las medidas que se pondrán en marcha cumplen con los objetivos. «La evaluación no sólo debe certificar que se ha restaurado un hábitat o se ha habilitado un corredor, sino medir el impacto real de estas acciones sobre las poblaciones de tortuga mora», advierte el portavoz de Ecologistas en Acción.