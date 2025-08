Luis Hidalgo: "No tiene sentido que no se cuide la alimentación en los centros sanitarios"

«Para tener una buena salud es fundamental contar con una buena alimentación y hasta ahora parecía que no tenía mucho sentido que en un lugar como es un hospital o un centro sanitario, donde se tiene que ‘vender’ salud, no se cuidara salud alimentaria, ya que se nos ofrecen productos con porcentajes de azúcares altos, con niveles de grasas saturadas también potentes, bollería industrial y alimentos con un exceso de sal importante».

Así se pronuncia el decano del Colegio de Dietistas-Nutricionistas de la Región de Murcia, Luis Hidalgo, al ser preguntado por el giro de guión dado por el Hospital Virgen de la Arrixaca en la explotación de sus máquinas expendedoras con la licitación del nuevo contrato del que se excluyen los alimentos no saludables.

Ante esta realidad, el especialista recuerda que ya se ha comenzado a trabajar en el concepto del ‘vending saludable’, que no es más que intentar bajar la cantidad de alimentos ultraprocesados que podemos encontrar en estas máquinas expendedoras en favor de fruta fresca, que puede presentarse ya lavada y cortada, frutos secos que se presenten de forma más natural, que no contengan exceso de sal, y alimentos que no conlleven azúcares añadidos.

Hidalgo insiste en que en la Región de Murcia «seguimos teniendo unos porcentajes de sobrepeso y obesidad que asustan, tanto en edades adultas como infantiles, y esta decisión de la Consejería de Salud y del propio Hospital Virgen de la Arrixaca no es más que un nuevo paso para avanzar e intentar conseguir reducir esas cifras». Pero también insiste en que ya no sólo se trata del sobrepeso y la obesidad sino de las enfermedades que conllevan, como pueden ser diabetes e hipertensión.

Sobre las excusas de las prisas cuando hay que tomar un tentempié, el decano de los Dietistas-Nutricionistas de la Región de Murcia explica que «hay que cambiar el chip y concienciar a la población de que se puede tomar un ‘snack’ rápido sin que este no sea saludable». Es tan sencillo, dice, «como llegar y coger una pieza de fruta para cubrir ese almuerzo, merienda o momento en el que sentimos de forma puntual hambre».

En el caso de los bocadillos, Hidalgo afirma que también «hay que ser cuidadosos con el tipo de pan que se use», ya que no es lo mismo tomar un bocadillo con pan normal que uno con harina integral. Pero también el relleno influye en que sea o no saludable. Por ello, hay que intentar que no sea de embutidos extremadamente grasos, y «esta es una de las cosas que se van a empezar a cuidar en los productos que se ofrecen en estas máquinas, ampliando la oferta y apostando por panes más saludables en lugar de otros blancos con harinas refinadas».

A la cabeza en sobrepeso y obesidad

La Región de Murcia se sitúa como la comunidad con mayor tasa de obesidad en menores de 18 años, llegando a afectar este problema al 10,3% de la población de esa edad, tal y como recoge la Encuesta de Salud en España 2023, recientemente publicada por el INE. En el caso de los adultos, la Región tiene la segunda tasa más alta de obesidad, con el 20,1%, sólo superada por Canarias que alcanza un 20,6%. Las cifras nacionales muestran que más de la mitad de la población (55,0%) mayor de 18 años tiene un peso por encima del normal (obesidad y sobrepeso).