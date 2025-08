Podemos exige auditorías independientes en la Arrixaca y universidades tras las deficiencias detectadas por el Tribunal de Cuentas

Podemos ha puesto este miércoles el foco en el último informe del Tribunal de Cuentas, pubicado a finales de julio, que constató deficiencias en la contratación y gestión del gasto farmacéutico en el hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia. Además, el partido morado señala que el documento también pone de relieve que las universidades públicas "abusaron" de la contratación menor: en la UMU, el 58 % de los contratos analizados se adjudicaron a dedo, mientras que en la UPCT un 37 %.

Para Podemos estos datos suponen un hecho "gravísimo” que está ocurriendo en la Región: “Una parte importante del dinero público se gestiona sin control, sin transparencia y sin respeto a la legalidad”. Así lo expresaba el secretario de organización de los morados en la comunidad, Ángel Luis Hernández, que señalaba que las universidades públicas y hospitales como la Arrixaca “han abusado de la contratación menor, esa figura que debería ser la excepción y que aquí se ha convertido en la norma”.

En concreto, Hernández detallaba que en la UMU, el 58 % de los contratos analizados se adjudicaron a dedo. En la Politécnica de Cartagena, un 37 %. En el caso de la Arrixaca “se repiten los mismos proveedores, año tras año, sin concurso ni publicidad, y con diferencias de precio que en algunos casos alcanzan el 97 % por el mismo medicamento”. Según él, no se trata de “un descuido” o “una anécdota”: “Forma parte de una manera estructural de gestionar lo público al margen de la ley, favoreciendo intereses privados y redes clientelares”.

Además, apuntaba que “no es la primera vez que se denuncia algo así”, en referencia al anterior informe del mismo organismo, que señalaba que más de 23 millones de euros derivados desde el Servicio Murciano de Salud a la sanidad privada lo fueron sin expediente legal, “sin justificar la incapacidad del sistema público, y duplicando el gasto previsto sin control”. “Mientras tanto las listas de espera crecen, faltan profesionales y se recortan recursos en la atención primaria y en los hospitales”, continúa el secretario de organización de Podemos.

Los responsables del Hospital Virgen de la Arrixaca aseguraron a esta redacción, a la vista del último informe del Tribunal de Cuentas, que "la contratación y gestión de los gastos farmacéuticos se ajustan a la normativa vigente en materia de contratación y gestión de recursos". Al tiempo que insistieron en que "se siguen reforzando los procedimientos de planificación, adquisición, y control del gasto farmacéutico".

Según Podemos, no se trata de “mala gestión”, sino de una “corrupción estructural”. Por eso exigen “auditorías independientes, responsabilidades políticas y una reforma urgente de la contratación pública en la Región de Murcia”. “Los servicios públicos no se pueden gestionar como si fueran una empresa privada. Son un derecho y no vamos a quedarnos callados mientras los saquean”, concluye Hernández.