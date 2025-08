Médicos obligados a jubilarse: el SMS saca de la bolsa a los facultativos de 66 años

En los planes para este verano de José Antonio Cánovas, ginecólogo del Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia, no entraba el tener que iniciar los trámites para su jubilación. Este facultativo de 68 años se ha ido manteniendo en activo hasta hace algo más de un mes solicitando prórrogas para poder seguir trabajando. Así lo ha hecho desde que cumplió 65 años y aunque su intención era poder «seguir aportando» a la Sanidad murciana durante unos años más, el Servicio Murciano de Salud (SMS) no se lo ha permitido.

Su situación es algo particular, ya que pese a su edad y a haber estado trabajando como ginecólogo para el SMS durante más de 42 años, siempre lo ha hecho encadenando contratos temporales, ya que no ha contado con plaza en propiedad.

«Siempre he estado en la bolsa de trabajo del SMS y durante los últimos 42 años nunca he dejado de trabajar para la Sanidad murciana», explica a La Opinión este médico, quien detalla que aunque ha estado en varios centros y áreas de salud, «los últimos 25 años los he pasado en la Arrixaca».

Su sorpresa llegó cuando el pasado mes de junio recibió una llamada de Habitamia, desde los servicios centrales del SMS, mientras se encontraba viendo pacientes en planta en el Maternal de la Arrixaca. En esa llamada le comunicaron que «a partir del día siguiente quedaba cesado, ya que se me acababa el contrato y llegaba otra persona a cubrir mi puesto a través del concurso de traslados».

El doctor Cánovas no salía de su asombro, ya que sólo unas semanas antes, en mayo, había pasado las pruebas de Salud Laboral en las que le calificaron como apto para seguir trabajando en la Sanidad pública.

La Región cuenta con más de 400 médicos en activo que han superado la edad de jubilación

Según detalla, el motivo que le dieron era que no podía seguir en la bolsa para trabajar en el Servicio Murciano de Salud en aplicación de una disposición con la que automáticamente se excluye de ella a quienes han pasado los 65 años. «Pero no tiene sentido porque tengo 68 años y he estado todo este tiempo trabajando sin ningún problema», dice.

Ahora, después de digerir la noticia e intentar recurrir esa decisión sin demasiado éxito, José Antonio Cánovas ha iniciado los trámites para solicitar la jubilación. «Me han obligado a jubilarme cuando me encuentro bien, no he cogido una baja en mi vida, ellos mismos me han considerado apto para seguir haciendo mi trabajo y cuento para ello con el respaldo de todos mis compañeros del hospital y del jefe de servicio», señala este facultativo.

Además, sostiene que es una decisión inconcebible «en un momento como el actual, en el que faltan médicos, hay plazas sin cubrir y se están trayendo a compañeros ginecólogos de otras ciudades, como Cádiz».

66 años más 8 meses

Desde la Consejería de Salud responden que, según la normativa de bolsa, los participantes en ella pueden permanecer hasta la edad de jubilación forzosa , a los 66 años y 8 meses. Por ello, en este supuesto en particular, al facultativo se le excluyó de la bolsa en el momento en que cumplió esa edad de jubilación forzosa.

Sin embargo, explican que «que se le excluya de la bolsa por tal motivo, no significa que si existe un contrato temporal suscrito en dicho momento, como era el caso, en el que él tenía una interinidad, pudiera continuar hasta su finalización». Pero una vez terminado, no puede volver a ser llamado desde la bolsa de trabajo.

Salud indica que en este caso, el doctor Cánovas tenía un contrato interino, «en el que ha cesado a consecuencia de la incorporación de personal fijo a la plaza que ocupaba como interino, por concurso de traslados».

El retraso de la edad de jubilación más allá de los 65 años es una opción que ofrece el SMS a sus facultativos y que permite cubrir el déficit de profesionales que existe en determinadas especialidades. En estos momentos, según las cifras facilitadas por la Consejería, hay unos 400 médicos en activo con más de 65 años en el SMS.