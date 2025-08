Noemí Muñoz de Arcos: "Me gustaría ser recordada como alguien que hizo todo lo posible por las mujeres"

Tras la renuncia de María José Puche Baños como presidenta en el mes de abril, una junta gestora asumió la dirección de la Organización de Mujeres Empresarias de la Región de Murcia (OMEP). Este periodo de transición finalizó el pasado jueves 24 de julio con la presentación de una nueva junta directiva liderada por Noelia Muñoz de Arcos (Cabezo de Torres,1978), directora de Operaciones de Sucesores de Muñoz y Pujante. Con su voluntariedad e ilusión por llegar a este cargo, tratará de dotar a la organización de estabilidad y energías renovadas. Hacer crecer la red de contactos y acercarse al mundo del emprendimiento joven, entre sus objetivos.

En primer lugar, ¿quién es Noemí Muñoz de Arcos?

Bueno, yo comencé estudiando en la Universidad de Murcia. Soy química y tecnóloga de alimentos y, durante el tiempo en el que estuve estudiando, también trabajaba aquí en la empresa familiar. Mi padre tenía mucha ilusión de que alguno de sus hijos continuara con la empresa. A mí me gustaba mucho estudiar y tenía la intención de hacer una segunda carrera, así que en mi familia se me puso una condición: mientras lo hacía, y como ya era química, debí montar un laboratorio en la empresa. Entonces, estuve simultaneando estudios y trabajo. Cuando ya acabé la carrera, aunque a mi padre le hubiera encantado que me quedara, la verdad es que yo quería volar un poco por libre. Estuve trabajando fuera, ya en una empresa de alimentación, siendo la directora de Higiene y Medio Ambiente. Y, bueno, como la vida da muchas vueltas, a los cuatro años mi madre enferma y fallece. Mi padre nos pide ayuda para sacar la empresa adelante porque en ese momento no se encuentra con fuerzas. No era mi objetivo a corto plazo pero tuve que volver. Nunca lo había descartado aunque, al tratarse de un tema de familia, estaba en la obligación. Volví porque mi hermana es funcionaria y mi hermano menor todavía estaba estudiando. Y, desde entonces, sigo en la empresa familiar.

«Estamos en contacto con las instituciones para decirles que seguimos aquí»

¿Cómo ha sido el proceso desde que ser presidenta de la OMEOP sólo era una posibilidad hasta su nombramiento oficial?

Pues mira, te parecerá un poco sorprendente, pero es que no ha habido ninguna intención por mi parte de ser la presidenta de la OMEP. Ha surgido de una forma natural. Yo soy asociada de la OMEP desde hace siete u ocho años, ni siquiera estaba en la junta directiva ni nada. Al marcharse la anterior presidenta, a través de los estatutos se hizo una junta gestora. Entonces fue cuando un grupo de mujeres viene a buscarme a mi empresa para decirme que me necesitaban y que tenía que ayudarlas a ayudar a otras mujeres. Y realmente ese es el motivo por el que he llegado. Fueron las propias compañeras de la junta directiva las que me pidieron que diera un paso al frente, que yo las representara, y sentí que debía dar el paso.

¿Cómo están siendo los primeros días en el cargo? ¿Mucho trabajo?

La verdad es que están siendo días muy intensos. Lo vivo con mucha ilusión y muchas ganas, pero estoy sorprendida. No era consciente del nivel de trabajo y de compromiso que iba a requerir esto. No he parado de trabajar desde el nombramiento. Básicamente, en estos días yo y mi junta directiva nos hemos dedicado a reunirnos para elaborar un calendario de trabajo de cara al último cuatrimestre del año. También estamos retomando relaciones con las instituciones para decirles que seguimos aquí, que vamos a dar la cara y que los proyectos en los que estábamos comprometidos van a salir adelante. Los vamos a llevar a cabo todos. En definitiva, sí que en estos primeros días estoy muy entretenida.

¿Qué significa para usted liderar a las empresarias de la Región de Murcia?

Para mí es un honor, una gran responsabilidad y un reto que asumo con mucho compromiso y muchas ganas.

¿Principal reto al que se enfrenta durante su mandato?

Ser capaz de hacer todas las cosas que planeamos. Y, además, realizarlas al nivel de calidad que queremos.

¿Cuáles van a ser las líneas generales de su trabajo?

Tenemos tres o cuatro líneas estratégicas principales. La primera es acercarnos al mundo del emprendimiento joven y femenino a través de las universidades y los centros de formación profesional. Así podemos acercarnos a esas mujeres emprendedoras que todavía no tienen claro cuál es su salida profesional, y así poder mostrarles esta opción que también es muy válida y muy bonita. Por otra parte, yo creo que también nos interesa mucho el tema de seguir haciendo proyectos de calidad en el mundo del emprendimiento. Ahora mismo estamos haciendo uno muy interesante con la Consejería de Política Social y con el Instituto de Fomento, ya que creo que es muy importante apoyar de diferentes formas a las mujeres que se atreven a emprender. Y, luego, tenemos el objetivo de aumentar la red. Esta es una asociación de ámbito regional y yo creo que es muy importante conseguir un mayor número de asociadas, porque al final cuantas más seamos tendremos más importancia. Y que las personas que formen parte sean de cualquier lugar de la Región de Murcia. En definitiva, queremos crecer y expandirnos para llegar a todas las mujeres empresarias de la Región. Ese es nuestro gran objetivo por el que vamos a luchar.

Cuando lo deje, ¿cómo le gustaría que fuera recordado su mandato?

Me gustaría ser recordada como alguien que hizo todo lo que pudo por ayudar de una forma real a todas las mujeres posibles a través de diferentes formas y opciones. Pero sobre todo que la gente nos recuerde como una junta directiva formada por mujeres preocupadas por ayudar a otras mujeres. Eso para mí sería lo más fundamental. Que de verdad todo lo que decíamos al principio finalmente lo defendimos con trabajo y que la gente lo aprecie y lo sienta así.