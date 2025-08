Los guardianes del patrimonio contra el expolio en la Región

«Creo que sí», responde el inspector jefe Jorge Pérez, delegado de Patrimonio Histórico de la Jefatura Superior de Policía en la Región, cuando se le pregunta si es factible pensar que pueden ocultarse todavía auténticas joyas expoliadas en domicilios particulares de la Comunidad. En este sentido, significa que «hay que ser conscientes de que el patrimonio histórico de España es abrumador y, sean piezas de aquí o de otro lugar, seguro que hay gente interesada en adquirirlas, ya sean comprándolas o consiguiéndolas ellos por sus medios, disponiendo de las mismas para su disfrute personal y evitando de esta manera que puedan ser objeto de estudio y que estén a disposición de todos en un museo».

Pérez es el máximo responsable de un equipo que recientemente ha localizado y ‘salvado’ joyas como el ‘Códice compilador de privilegios, gracias, libertades, donaciones y concesiones reales otorgados a los hombres, villas y aldeas de Teruel por distintos monarcas aragoneses’, datado en el año 1313 y ya devuelto al Gobierno de Aragón. Se trata de un códice manuscrito del rey Don Jaime, de titularidad pública, original y auténtico, que estaba, sin embargo, en una casa. Ya está en el Archivo Histórico de la Provincia de Teruel.

Días después de devolver al Gobierno aragonés este tesoro, los mismos investigadores especializados anunciaban que habían recuperado en Murcia un valioso cuadro del siglo XVIII que fue robado a su dueño, y que habían arrestado a un sujeto, el que presuntamente lo robó y pretendía, supuestamente, hacer negocio con él y venderlo en el mercado negro.

La obra ‘La imposición de la casulla de San Ildefonso’, una escena que también pintó Velázquez, estaba en un piso de la capital de la Región y, como no se le había cuidado, tenía rasgado el lienzo.

Fue en 1977 cuando se creó en el cuerpo «el Grupo de Obras de Arte, que se dedicó en exclusividad a la investigación de los delitos contra el patrimonio histórico, cultural y artístico, con competencia en todo el territorio nacional», explica Jorge Pérez, que añade que, entonces, «en la Región de Murcia, al igual que en otros muchos lugares, no había un grupo en exclusividad con esta competencia como tal: era una más asignada a un grupo de investigación de la Brigada Provincial de Policía Judicial».

Sobre cuál es el día a día de los expertos en Patrimonio en la Región, el delegado destaca que «básicamente, se trata de realizar un trabajo de supervisión los establecimientos de este sector con las inspecciones oportunas». En este sentido, pone el acento en la importancia de «mantener un contacto muy fluido con los responsables» de estos locales, a fin de que alerten, por ejemplo, si les llega una pieza de dudoso origen o sobre la que tengan sospechas de que ha salido de un expolio.

«Y luego todo lo relacionado con el control de páginas web especializadas y redes sociales», especifica Pérez. Trabajan así porque no son pocos los sujetos que acaban tratando de vender en la Red las piezas. A la cuestión de si es que creen que no les van a pillar, el inspector jefe comenta que «así debe ser, cuando operan de esa manera», al tiempo que elucubra que estos delincuentes «creen que el anonimato de Internet cubre todas las actuaciones, pero a la vista está que no siempre es así».

Para un investigador especializado, infiltrarse en la Red no es difícil, sino «un método más de trabajo que está muy bien planificado para no levantar ningún tipo de sospecha en la otra parte», manifiesta el delegado de Patrimonio Histórico en la Región.

El caso del nonagenario de Torre Pacheco acabó archivado Guardaba en su finca de Torre Pacheco cañones, espadas, vírgenes con niño, antiquísimas armas de fuego, legajos, planos de un buque, carruajes, ánforas romanas, anclas de plata... Cuando lo pillaron, tenía 90 años. La Policía Nacional llegó a detenerlo en el año 2022 por el expolio y comenzó a indagar para aclarar de dónde había sacado semejantes piezas. Sin embargo, la Justicia dio carpetazo al asunto, al no acusar la Fiscalía, indican fuentes judiciales. Uno de los factores: la elevada edad del sospechoso.

En cuanto al número de operaciones que, de media, se desarrollan al año en Patrimonio en la Comunidad, Jorge Pérez indica que «en los últimos cuatro o cinco años podemos hablar al menos de dos o tres operaciones finalizadas y otras que están en curso».

¿Y cuánto se tarda de media en recuperar las piezas? «Al igual que en otras especialidades, lo más normal es que las investigaciones se alarguen durante varios meses desde que se tiene la primera información hasta que se llega a la fase de explotación», afirma el delegado, que precisa que «podemos tener desde las relativamente rápidas, de dos a tres meses, hasta otras que superan el año».

A la hora de trabajar, la relación de la Policía con la Consejería de Cultura del Ejecutivo autonómico es «muy buena», recalca el inspector jefe.

«Contamos con el asesoramiento de expertos en Historia, Documentoscopia, Bibliografía y Escultura de la Consejería de Cultura de la Comunidad, sobre todo a la hora de intervenir las piezas de interés histórico-artístico», comenta al respecto, para apunta que «son ellos los que elaboran los informes técnico-periciales que serán puestos a disposición judicial para su conocimiento y valoración correspondiente».

Posible delito fiscal

A la hora de enjuiciar estos expolios, Jorge Pérez abunda en que «no es lo mismo la sustracción que causar daños o el deterioro, la receptación o el expolio». «El valor económico que pueda tener también es muy importante, todo influye», significa, para exponer que «además, hay que tener en cuenta un posible delito fiscal asociado cuando las ganancias obtenidas se ocultan a la Hacienda pública estatal». «Están contempladas hasta penas de prisión; pero, como para todas las cosas, habrá gente a la que le parecerá excesivo y para otros será insuficiente», opina.

Hace años, cuando la protección del patrimonio no estaba a la orden del día, como ahora, había gente que expoliaba sin tener conciencia de que cometía un delito. Hay zonas en la Comunidad murciana salpicadas de yacimientos, en mitad del campo, que antaño no estaban protegidas. Lo que pasaba es que paisanos cogían tesoros sin saber que no se podía.

Estas personas pueden tener en sus casas, durante años, las piezas expoliadas, las cuales, cuando caen manos de sus descendientes, y estos se percatan de que se trata de un tesoro que ha de estar en un museo, dan la voz de alarma.

Su sitio, el museo

Y, ¿qué pasa con las joyas recuperadas? Su sitio está en las galerías del Arqueológico de Murcia, el Museo Naval, el Archivo o al Museo Nacional de Arqueología Subacuática, por ejemplo.

A este respecto, Jorge Pérez concreta que «en el caso de que se trate de sustracciones o intervenciones de objetos sobre los que se puede determinar la propiedad, son reintegrados a sus legítimos propietarios, como el caso del Códice de año 1313 que fue entregado al Archivo General de Teruel o los libros que fueron sustraídos del Archivo Histórico de la Antigua Fábrica de Pólvora y de Salitres de Murcia, que fueron entregados al Ministerio a través del delegado de Defensa en la Región de Murcia».

Sin embargo, a veces no se sabe quién es el legítimo propietario del tesoro, «como en el caso de la intervención de las 59 monedas de plata de los siglos XVI-XVII» que se produjo en 2024, apostilla.

Estas piezas «quedaron en custodia de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Región de Murcia, pero siempre a disposición final de la autoridad judicial», manifiesta el inspector jefe.

La Policía Nacional mantiene operaciones en marcha para dar con obras de arte o piezas arqueológicas que en su día fueron robadas; pero, al estar en marcha, no se puede informar sobre ellas.