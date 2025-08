"Mi trabajo con Feijóo va a estar orientado a su próximo Gobierno"

El nacimiento de su hijo Santi, el segundo de los tres que tiene, cambió por completo su modo de vida. Ocurrió hace 25 años y desde aquel momento Santiago López Noguera lo da todo por las asociaciones que luchan por los derechos de las personas con discapacidad. Aedis, Asido, ONCE, Cermi, Plena Inclusión y el Real Patronato sobre la Discapacidad pueden dar buena cuenta de ello. Santiago López Noguera (Cartagena, 1965) entró como diputado en la Asamblea en 2023y su lucha pasó de intentar convencer a los políticos para que legislen en favor de la inclusión e integración a hacerlo él mismo. Esta semana, Alberto Núñez Feijóo le ha abierto las puertas de Génova y le ha nombrado secretario del Área de Discapacidad del Partido Popular, a las órdenes de Carmen Fúnez, vicesecretaria de Sanidad y Política Social. Tienen mucho trabajo por delante.

Dio el salto a primera línea política en 2023 y ya ha llegado al Comité Ejecutivo Nacional del PP.

Me dedicaba a la política de baja intensidad, es decir, a trabajar dentro de las organizaciones de la discapacidad, que es de donde provengo. Hacía de ‘lobby’, hablaba con los distintos partidos para impulsar aquellas medidas que entendía que son favorables a las personas con discapacidad. Fue una sorpresa cuando Fernando contó conmigo y la verdad es que me encantó. Y ahora, tener la confianza de del presidente nacional es muy ilusionante porque estamos rozando el momento de entrar en el Gobierno. O sea, todo el trabajo que vamos a hacer durante este tiempo, hasta que Alberto Núñez Feijóo sea presidente, va a estar orientado a nuestra próxima acción en el Ejecutivo.

¿Por qué es importante para las personas con discapacidad que se produzca un cambio de Gobierno?

Las personas con discapacidad son ciudadanos de pleno derecho, exactamente igual que otras personas. Por tanto, si entendemos que para todos los ciudadanos de este país es infinitamente mejor que gobierne Feijóo, también es así para las personas con discapacidad. Además, creo que tenemos una serie de políticas sociales muy claras, orientadas a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, como la ley de conciliación y corresponsabilidad, que va mucho más allá de las medidas que ahora están anunciando en el Gobierno de España. Mucha gente piensa que los gobiernos de izquierda están más ligados a las políticas sociales, pero es un error. Por ejemplo, yo participé en la reforma de la legislación que permitía que todas las personas con discapacidad intelectual tuvieran derecho al voto y se consiguió en el último gobierno del Partido Popular.

Tiene una visión muy clara del mundo de las personas con discapacidad. ¿Qué les urge más ahora mismo?

Conseguir que la sociedad asuma que son ciudadanos de pleno derecho. Para evitar la discriminación hacen falta políticas de integración e inclusión que apuesten por la persona. Para empezar, tenemos que tener perfectamente definido cuál es el ámbito de la discapacidad y, para ello, hay que conseguir que se acceda a la calificación de discapacidad y dependencia de la manera más rápida posible.

Pues ahí tenemos un gran problema.

No avanzamos porque no tenemos la financiación suficiente. No es de recibo es que haya comunidades autónomas como Cataluña que reciben el 75% de la de la financiación mientras en la Región de Murcia estamos todavía en el 50%. Así lo pactó el Gobierno de España con Junts en la última legislatura.

¿Vive mejor una persona con discapacidad en Cataluña que en la Región Murcia?

Sí. Hay grandes diferencias de financiación en Cataluña y en el País Vasco, por eso nos llevan una ventaja importante en el acceso a las prestaciones y a los a los recursos, como pueden ser centros de día, pisos tutelados o el acceso al empleo. De hecho, han servido de ejemplo para el tejido asociativo del resto de España. El resto de las comunidades nos fijábamos en ellos para saber por qué línea tendríamos que ir cuando tuviésemos más dinero. Esto no quiere decir que Cataluña y el País Vasco tengan el 100% de los recursos solucionados.

Un dirigente del PSOE le recomendaría al Gobierno regional que dejara de bajar impuestos para tener más recursos para la discapacidad.

No es una cuestión de bajar o subir impuestos, sino de ordenar bien los recursos. Lo que no se puede mantener es la discriminación que existe entre territorios. Eso sí que es inadmisible.

Entiendo que aprueba con nota el trabajo de la consejera de Política Social, Conchita Ruiz.

Conchita Ruiz y todo su equipo están haciendo el mejor trabajo posible con las armas que tiene para generar las mejores condiciones para las personas con discapacidad, personas mayores y personas desfavorecidas. La Región de Murcia es referencia a nivel nacional, por ejemplo, en atención temprana. En el ámbito residencial también se está dando un paso muy importante a la hora de sacar a las personas con discapacidad de las instituciones, evitando las grandes macroresidencias.

¿No teme la privatización del modelo público de residencias?

Los dos modelos son compatibles. Llevo muchos años en el mundo de la discapacidad y llevo escuchando el cuento del lobo mucho tiempo. La plaza que se genera en una residencia es la que es y conlleva una dotación económica que vale lo mismo para una entidad privada, pública o asociativa.

Lleva dos años en el debate parlamentario. ¿Qué le está pareciendo?

Es divertido a veces, pero también vivimos situaciones desagradables. Estoy cerca de José Ángel Antelo y viví con estupor lo del capirote. Uno de mis primeros días de Pleno, a los diputados del PP nos llamaron ‘detritus democrático’. Me acuerdo que me volví para atrás, donde estaba mi compañero Jesús Cano, que ya es veterano, y le pregunté si esto siempre es así. Me respondió: ‘Muchas veces es peor’. Pese a todo, lo importante es que, más allá de la soflama o del momento estelar que busque cada uno, lo cierto es que en la Asamblea Regional se trabaja mucho en mejorar la calidad de vida, no ya de las personas con discapacidad, sino de todos los ciudadanos.

Entonces le está mereciendo la pena el salto a primera línea.

Sí. Una de las cosas de las que más orgulloso estoy es de haber constituido la Comisión de la Discapacidad con carácter legislativo. Hasta ahora, esta era una comisión parlamentaria de carácter consultivo que no tenía más trascendencia que generar un dictamen al cabo de un año. Ahora se mantiene durante toda la legislatura y tenemos capacidad de legislar, lo cual no es fácil.