Repunte de propaganda yihadista en la Región al cumplirse 10 años desde que se elevó la alerta antiterrorista

En el año 2015, una ola de ataques en países como Francia, Túnez, Kuwait y Somalia llevó al Gobierno central (entonces presidido por el popular Mariano Rajoy) a elevar la alerta antiterrorista al nivel 4 (riesgo alto). En noviembre de ese año se produjeron los atentados en la sala Bataclan y en el barrio de Saint Denis de París, que dejaron 130 muertos y consolidaron la activación de esa alarma.

Desde entonces, la Región de Murcia se encuentra, como el resto de España, en el nivel 4 de alerta antiterrorista: no se incrementó cuando se produjeron los atentados yihadistas de 2017 en Barcelona y Cambrils, ni tampoco cuando en febrero de 2022 Putin invadió Ucrania. Ahora, cuando se cumplen 10 años de esta máxima vigilancia, miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado –Policía Nacional y Guardia Civil– en la Comunidad murciana ponen la vista en cómo los conflictos bélicos que sangran Oriente Próximo pueden salpicar a España.

La Policía capturó en Murcia a un chico por intentar incendiar una pizzería judía en Madrid

Y es que en octubre de hace dos años, cuando se recrudeció la situación de Gaza, el Ministerio de Grande-Marlaska daba la orden de incrementar en todo el país, también en la Región, la vigilancia y seguridad de puntos sensibles, como aeródromos o estaciones de ferrocarril y autobús.

Ahora, al cumplirse una década desde que se elevó el nivel, componentes de los Cuerpos de Seguridad destinados en la Comunidad murciana coinciden en que la seguridad es alta, lo cual no implica un riesgo cero de atentado.

Desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) en la Región apuntaron, al denunciar que el cuartel de Águilas está rodeado de bares, lo cual creen que compromete su seguridad, que el nivel de alerta 4 por posibles atentados terroristas se ha «reforzado», algo que «recientemente se ha reiterado oficialmente por la situación bélica en Israel, Palestina e Irán, situación que puede ver incrementado el riesgo real de atentados de corte yihadista, tal y como advierte la propia Dirección General de la Guardia Civil».

Maceteros y camiones

Con este panorama, AUGC insistía en pedir a la delegada del Gobierno, Mariola Guevara, y al coronel jefe de la Quinta Zona, Francisco Pulido, que asegurasen las dependencias del Instituto Armado en Águilas: «Un perímetro de seguridad, con señalización y bolardos que impidan la ocupación de este y la colocación de un hipotético artefacto explosivo e incluso un coche bomba», explicaron.

Cabe recordar que, cuando se elevó la alerta al nivel 4, y especialmente dos años después, cuando se produjeron los atentados de las Ramblas, se instalaron en muchos poblaciones, como en la capital de la Región, enormes maceteros que frenan el paso de vehículos cuyo conductor tenga ideas de perpetrar una masacre.

Uniformados y de paisano vigilan en especial escenarios como las estaciones de autobuses o tren

Esos maceteros se pusieron, por ejemplo, en la avenida de la Libertad, y ahí siguen a día de hoy.

En eventos en los que dan grandes aglomeraciones (como puede ser la romería de la Virgen de la Fuensanta o las procesiones), es habitual que, como medida de seguridad, se ponga un camión atravesado: se ven bastantes vehículos del servicio de limpieza viaria, por ejemplo. Dadas sus dimensiones, su función es similar a la de los maceteros: evitar que pase un coche o una furgoneta y deje multitud de víctimas. Como pasó en 2017 en Barcelona.

Maceteros y camiones son vistosos, pero las principales medidas de seguridad son las que no se ven. Las llevan a cabo expertos de la Policía Nacional y la Benemérita, que rastrean las calles (y la Red de Redes) para atajar cualquier conducta sospechosa. Son fruto de una labor discreta que constituye el día a día a los profesionales de Información, que han frenado una gran cantidad de amenazas de las que la ciudadanía no sabe nada.

Desde Jupol (sindicato mayoritario en la Policía Nacional en España y en la Región), su secretario de Comunicación en Murcia, P. Moreno, valora «la gran labor y dedicación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad» a la hora de vigilar espacios físicos y virtuales.

A juicio de Moreno, «la Policía Nacional en la Región continúa demostrando su compromiso con la seguridad ciudadana a través de su trabajo en la prevención y lucha contra el terrorismo».

«A pesar de la endémica falta de agentes, la Policía Nacional, gracias a la profesionalidad de sus miembros, ha intensificado sus esfuerzos en la monitorización y análisis de posibles riesgos», manifiesta al respecto.

Ataque antisemita

En este sentido, desde Jupol remarcan que «estas acciones han permitido desarticular actividades sospechosas y garantizar un entorno seguro para los ciudadanos». El colectivo rememora que «entre las operaciones destacadas, se encuentra la detención en abril de 2025 de un individuo en Murcia acusado de un ataque antisemita, considerado el primer acto violento de naturaleza filoterrorista contra la comunidad judía desde el inicio del conflicto en Gaza». Se refieren al arresto del el joven que intentó incendiar una pizzería judía de Madrid llena de clientes.

El sospechoso era A. L. K. un estudiante de filosofía de 22 años que, presuntamente, atacó el restaurante con numerosas personas dentro tras descartar una sinagoga cercana porque estaba cerrada.

A juicio de Jupol en la Región, «este caso, relacionado con la propaganda yihadista, refleja la capacidad de los agentes para identificar y neutralizar amenazas».

El sindicato pone el acento en que «se ha comprobado un incremento en el autoadoctrinamiento y propaganda yihadista», por lo que considera «fundamental para mantener la seguridad ciudadana el aumento de agentes destinados a estas labores, sin detrimento de otras unidades, sobre todo Seguridad Ciudadana cuya labor es prioritaria en el trabajo antiterrorista».

«Las detenciones que se ha producido en la Región relacionadas con este tema demuestra la importancia de estas medidas y la gran labor desempeñada por los funcionarios de la Policía Nacional en la Región de Murcia», sostienen desde la organización que defiende los intereses de los agentes.

A este respecto, subrayan que «si queremos seguir manteniendo este nivel de seguridad, Jupol considera fundamental la formación continua, especializada y permanente en este campo de los agentes», la cual ha de ir unidad a «un incremento de efectivos y medios para conseguir tal fin».

No solo es terrorismo

Cuando se produjo la explosión en el bar Casa Javi de Lo Pagán, en San Pedro, vecinos y testigos escucharon y hasta pronunciaron cuatro palabras: «Va a ser terrorismo». Desde las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad dejaron claro desde un principio que no. Pidieron que no cundiese el pánico y que no se propagasen bulos al respecto.

«Se dijo lo de terrorismo porque el bar lo tenía alquilado en ese momento una mujer marroquí, y eso crea un prejuicio; y porque justamente pasó lo que pasó el día que había mercado», comenta, semanas después de la deflagración, un agente destinado en el municipio costero. En aquella explosión acabaron muriendo dos mujeres: una de ellas, la encargada del local; la otra, una señora que se encontraba en el mercadillo del exterior.

Agentes de la Guardia Civil, en el exterior del bar Casa Javi, en Lo Pagán, el día de la explosión. / Iván Urquízar

El primer domingo de julio, por otro lado, un hombre armado con un cuchillo sembraba el pánico en la estación de autobuses de San Andrés, en la capital murciana, donde llegaba a apuñalar a una mujer que se hallaba con su hijo. Tampoco era un terrorista.

«La gente percibe la inseguridad, y los alrededores de la estación de San Andrés son un escenario lamentablemente recurrente para nuestro trabajo», admite un policía que presta servicio en la ciudad de Murcia. «A los ciudadanos les da igual que lo tipifiquen como terrorismo o que se demuestre que es una persona con sus facultades mentales afectadas: la cuestión es que hay un chico con un cuchillo, que está visto que puede apuñalar a cualquiera, sin discusión previa, y eso genera la inseguridad», apostilla.