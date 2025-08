550.000 personas viven en zonas inundables de la cuenca del Segura

Cerca de 550.000 personas viven en zonas con riesgo de inundación en la Demarcación Hidrográfica del Segura, de las cuales 74.000 están afectadas por avenidas «de alta probabilidad» y 400.000 de «media probabilidad». Así se puede constatar en la nueva cartografía que ha sometido la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) a información pública tras concluir los últimos trabajos de actualización de los mapas de peligrosidad y riesgo de inundación.

Los nuevos mapas, informaron ayer fuentes de la CHS, corresponden a 42 tramos ARPSI (Áreas con Riesgo Potencial Significativo de Inundación), con una longitud total de algo más de 164 kilómetros.

Del total de tramos, diez se han identificado por primera vez como áreas de riesgo de inundación, mientras que el resto, aunque ya tenían esta clasificación han sido actualizados teniendo en cuenta los usos actuales del territorio o los últimos episodios de inundaciones. Por ejemplo, en la zona de Lorca se ha revisado la cartografía tomando en consideración la riada de San Wenceslao de 2012, y en otras se han incorporado los efectos de episodios recientes significativos como la dana de septiembre de 2019, o la de octubre de 2024.

Con respecto a las diez zonas que no estaban estudiadas y sobre las que no había información sobre inundabilidad, desde la CHS aclaran que estos espacios ya habían sido estudiados con anterioridad, «pero no como tramos ARPSI, es decir tramos en los que se puede superar cierto umbral de daños y donde tenemos que centrar los esfuerzos en mitigar el riesgo de inundación e informar obligatoriamente a la Comisión Europea».

Siete de los nuevos diez tramos se ubican en el Campo de Cartagena. Dos de ellos atraviesan la localidad de Los Narejos (Los Alcázares). Otro de los tramos, el de mayor extensión (11,3 kilómetros), parte de la pedanía pachequera de San Cayetano, discurre por el sur de San Javier y desemboca en la costa, cerca de la Academia General del Aire. Paralelo a este tramo encontramos otro que parte desde el noroeste de San Javier en Pozo Aledo y acaba confluyendo con el anterior poco antes de llegar a la costa murciana.

El siguiente tramo lo encontramos entre la costa de Santiago de la Ribera y Lo Pagán, cuya desembocadura se localiza en la playa de Colón. El último cauce identificado como área de riesgo de inundación cruza San Pedro del Pinatar, tiene su origen en la pedanía pinatarense de Los Tárragas y desemboca en el Parque Regional de las Salinas de San Pedro, al norte de la localidad de Los Cuarteros. Además, también se ha ganado la declaración de zona ARPSI, un tramo de la Rambla del Miedo que muere en la playa del Carmolí, cerca de la urbanización del mismo nombre.

Fuera del Campo de Cartagena, también se han incluido dos tramos en la zona del Guadalentín, uno en la rambla de Béjar y otro en la de Nogalte. Por último, se ha identificado otro tramo de singular riesgo al sur de Alicante, en la localidad de Cox.

En rojo los nuevos tramos clasificados como áreas de riesgo de inundabilidad en el Campo de Cartagena. / Visor de la CHS

El periodo de exposición pública de esta revisión y actualización de los mapas de peligrosidad, así como de otras áreas de zonas inundables (no incluidas como áreas ARPSI) será de tres meses. Una vez finalizado este periodo se analizarán las alegaciones recibidas, para que una vez superado este trámite puedan informarse al Comité de Autoridades Competentes de la Demarcación Hidrográfica del Segura, para su posterior remisión al Ministerio para la Transición Ecológica.

En la cartografía sometida a información pública, que se puede consultar en la web de la CHS, también se incluyen análisis de la afección de las zonas inundables sobre la población, actividades económicas, puntos de especial interés y áreas medioambientales.

Desde la Confederación invitan a ciudadanos, entidades y administraciones «a participar en este proceso que permitirá a la postre mejorar la planificación y la gestión del riesgo de inundación en la cuenca del Segura».

La actualización de la cartografía de la Vega del Segura, para 2026

Tras someter a información pública la última revisión de los mapas de riesgo de inundación, la Confederación Hidrográfica delSegura centra ahora sus esfuerzos en la actualización de la cartografía de la Vega del Segura. Fuentes de la CHS explican a La Opinión que tanto la Vega Media y Baja del Segura, desde la Contraparada hasta la desembocadura del río, ha requerido por su extensión y complejidad, un contrato específico que acaba de comenzar su ejecución.

El objetivo de la Confederación es que para el mes de junio de 2026 la cartografía de inundabilidad de esta gran zona esté actualizada y pueda someterse igualmente a información pública poco después.

Todo este trabajo de actualización y revisión de los mapas de inundabilidad servirá en un futuro para poder afrontar la última fase: la redacción del nuevo Plan de Gestión de Riesgo de Inundación para el periodo 2027-2032, que sustituirá al del año 2022, que incluye las medidas de gestión de la inundación, que son competencias de las diferentes administraciones y organismos públicos: Comunidad Autónoma, Ministerios, Confederación, ayuntamientos.