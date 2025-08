Salud creará un mapa de recursos ante el aumento de las infecciones sexuales

El aumento de las relaciones sexuales de riesgo entre los más jóvenes ha llevado a que las infecciones de transmisión sexual (ITS) se hayan disparado en el último año en la Región, datos que también se replican a nivel nacional. Los propios pediatras alertan de un incremento de los casos entre adolescentes, llegando a advertir de que estas infecciones son «un desafío urgente» y hay que afrontarlas.

Ante esta realidad, la Consejería de Salud explica a La Opinión que está trabajando, de forma conjunta con el Servicio Murciano de Salud (SMS), en un mapa de recursos para que la atención y la asistencia de las infecciones de transmisión sexual y hepatitis víricas se realicen según criterios de equidad y accesibilidad en todo el territorio regional.

Para ello, dice, «se están mejorando y ordenando los circuitos de atención a toda la población de forma homogénea en toda la Región, incluyendo en ellos a la Atención Primaria, que brinda la primera asistencia, además de los hospitales, que son los que realizan en la actualidad la atención y tratamiento de estas infecciones».

El refuerzo de la atención y la prevención de la ITS es algo que vienen reclamando desde hace años profesionales sanitarios y distintos colectivos tras detectarse un aumento de los casos de VIH-que se había frenado-, así como de sífilis, gonorrea o clamidia, una situación que relacionan directamente con el «desmantelamiento» de los servicios que existían hasta ahora.

Hay que recordar que la Consejería de Salud contaba hasta el pasado año con la línea ‘InfoITS’, una consulta telefónica gratuita y anónima a través del número 900706707 en la que se ofrecía asesoramiento y pruebas rápidas a aquellas personas que consideraban que habían mantenido una relación de riesgo. Esta Consulta de Prevención de VIH y otras ITS de la Consejería de Salud ha terminado perdiéndose al quedarse sin la única doctora que la estuvo atendiendo en la última etapa.

Ahora, Salud trabaja en ese mapa de recursos con el que quiere hacer más accesibles las pruebas rápidas y la detección precoz.

A él se suma también la difusión de la campaña ‘Las ITS no se ven, te confías…y se cuelan’, con la que se transmiten mensajes clave sobre la falsa sensación de protección frente a las ITS. «Con su difusión se promueve el uso del preservativo y el diagnóstico precoz como medidas fundamentales de prevención», apuntan desde el departamento que dirige Juan José Pedreño.

El último informe sobre enfermedades transmisibles sujetas a vigilancia en la Región de Murcia muestra aumentos este pasado año 2024 en todas las infecciones de transmisión sexual estudiadas: hepatitis B y C, gonorrea, clamidia, VIH, linfogranuloma venéreo y sífilis. Sólo se escapa de esta tendencia la viruela del mono, que se ha reducido al pasar de 9 a 7 casos de 2023 a 2024 en la comunidad.

Las ITS con mayor peso entre la población joven de la Región son la gonorrea, con 792 casos en 2024 frente a los 640 del año anterior; la clamidia, con 710 casos frente a 617; y la sífilis, con 285 casos nuevos diagnosticados frente a los 168 del periodo 2023.

Además, el Boletín Epidemiológico de Salud alerta de que enfermedades que habitualmente están asociadas a transmisión alimentaria, como la hepatitis A o shigelosis, «vuelven a experimentar un aumento en la incidencia en la transmisión por vía sexual, vinculada, principalmente, a hombres que mantienen sexo con hombres».

Dificultad en su control

Desde la Asociación Española de Pediatría (AEP) indican que la población adolescente es muy vulnerable a estas infecciones de transmisión sexual, al tiempo que sostienen que «la mayor prevalencia de ITS asintomáticas en esta etapa de la vida o la inmadurez del tracto genital también contribuyen a dificultar su control, pudiendo incluso afectar a la fertilidad futura de las personas afectadas».

El pediatra murciano Antonio Iofrío, secretario del Comité Asesor de Vacunas de la AEP, remite a un artículo en el que se insiste en la necesidad de poner en marcha campañas educativas preventivas dirigidas a los adolescentes, sus familias y los profesionales sanitarios.

Sobre el papel de la vacunación para la prevención de ITS, Iofrío reconoce que «no hay mucho», aunque señala el caso del virus del papiloma humano (VPH), donde la vacuna ha demostrado ser altamente efectiva en la reducción de casos de cáncer de cuello uterino y otras enfermedades relacionadas con este virus, como condilomas y verrugas genitales.

La vacuna del VPH está recomendada e incluida en los calendarios de vacunación en preadolescentes de 10-12 años, tanto en chicas como en chicos, y, a pesar de su eficacia, las tasas de vacunación aún son insuficientes en muchos países, lo que limita su impacto para contener la enfermedad.

Antonio Serrano, presidente de Vihsibles. / Juan Carlos Caval

Vihsibles: «Algo tan necesario como la prevención se ha dejado de lado»

La pérdida de servicios y puntos de acceso a un diagnóstico precoz del VIH y de otras infecciones de transmisión sexual (ITS) en la Región de Murcia ha llevado en los últimos años a colectivos como Vhisibles a denunciar esta situación y reclamar a las distintas administraciones, regional y local, una mayor implicación para cuidar de la salud pública y frenar el avance de las ITS en nuestra comunidad.

Antonio Serrano, presidente de Vhisibles, lamenta que «se hayan perdido los recursos que existían para la detección temprana de estas enfermedades» y recuerda el caso de la consulta telefónica con la que contaba la Consejería de Salud hasta final del pasado año y el Check Point que puso en marcha en Ayuntamiento de Murcia en las instalaciones del Servicio Municipal de Sanidad en el Jardín de la Pólvora.

Serrano dice que «el Check Point está inoperativo, al menos en las condiciones con las que comenzó a funcionar, y la Consejería de Salud sigue sin intención de poner en marcha un plan detección precoz del VIH y las infecciones de transmisión sexual». Esto lleva, afirma, «a que la Región de Murcia no esté haciendo nada en prevención de VIH, ya que no cuenta con planes reales y algo tan necesario como la prevención se ha dejado de lado».

El presidente de Vihsibles recuerda que los dos servicios «funcionaban muy bien y tuvieron una gran aceptación», ya que si el usuario lo deseaba la atención o el asesoramiento eran totalmente anónimos, «no era necesario ni dejar la tarjeta sanitaria». Esto facilitaba el acceso a muchos usuarios a los que quizá les pudieran surgir dudas por haber mantenido relaciones sexuales de riesgo.

Además, explica que actualmente el único servicio que funciona bien en la Región de Murcia es la ‘Units’, Unidad de Infecciones de Transmisión Sexual de la Arrixaca, que dirige el doctor Carlos Galera, jefe de Infecciosas del hospital de El Palmar. «Sin embargo, este servicio sólo atiende a pacientes del Área I de Salud, quedando desatendidos el resto de usuarios de la comunidad», afirma Antonio Serrano.