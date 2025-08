La Región ha perdido 1.464 pequeños comercios en los últimos cinco años

El pequeño comercio languidece, una muerte lenta, silenciosa y, hasta el momento, imparable. El auge de las franquicias y las grandes superficies, las dificultades económicas (el coste de suministros y alquileres), la presión burocrática, la brecha digital, y la competencia, a veces desleal, del boyante comercio electrónico, son algunas de las causas por las que cada año miles de locales echan la persiana en España.

La Región de Murcia no es ajena a este fenómeno que amenaza con hacer desaparecer un sector que genera empleo, promueve la diversidad comercial, protege la identidad cultural y fortalece los lazos sociales. Desde 2020, el comercio minorista murciano ha perdido 1.464 establecimientos, según datos del Instituto Nacional de Estadística, recogidos en el estudio ‘Nuevas dinámicas de consumo tras el covid-19’, que el pasado miércoles presentó la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE). En concreto, la Región pasó de tener 17.019 negocios (exceptuando vehículos de motor) a 15.555, lo que equivale a perder 24 pequeños comercios al mes en el último lustro.

En el conjunto del país, el sector del comercio minorista, muy fragmentado y compuesto sobre todo por pequeñas empresas, registra desde hace décadas una tendencia a la concentración. Desde el año 2000 han desaparecido más de 140.000 establecimientos comerciales en España, un 22,6 % del total. Esta tendencia se intensificó durante la pandemia y pospandemia, ya que más de un tercio de estos locales (49.970) se han perdido desde 2019 a 2024.

La venta online se dispara

Estos datos contrastan con el notable aumento de la venta online. Si antes de la covid, sólo el 38% de los murcianos declaraba haber realizado alguna compra a través de internet en los últimos tres meses, este porcentaje se disparó hasta el 52% en el año 2024, con un amplío margen de mejora, ya que la media nacional se sitúa en el 56,7%, frente al 46,9% que lo hacía en 2019 y solo el 10 % de 2006.

Pese a que el comercio electrónico ya experimentaba un crecimiento sostenido antes de la crisis sanitaria, el confinamiento supuso su despegue definitivo, y tras esta etapa ha logrado conservar altas tasas de crecimiento. Entre 2019 y 2024 las ventas online en España casi se han duplicado, ya que han crecido un 95 % hasta alcanzar los 95.200 millones de euros el año pasado.

Además, la investigación del BBVA destaca que se ha observado un cambio en los dispositivos empleados: el 56 % de los consumidores utiliza móvil o tableta, frente al 44 % que compra a través de ordenador, lo que muestra el auge del canal móvil en el comercio electrónico.

Las compras online a través del móvil se han disparado en los últimos años. / EFE

En este escenario, la supervivencia del comercio minorista, concluyen los investigadores del estudio, dependerá en gran medida de su capacidad para adoptar «un modelo omnicanal», que integre de forma efectiva los canales online y offline para mejorar la experiencia del consumidor.

Aunque el establecimiento físico seguirá siendo relevante para la mayoría de los consumidores, su función está evolucionando: deja de ser únicamente un punto de venta para convertirse en «un espacio de experiencia, atención personalizada y conexión con el consumidor digitalizado, añadiendo valor a la visita al establecimiento».

«Si no actuamos las ciudades serán lugares deshumanizados»

La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) lleva años alertando de la complicada situación que está atravesando el comercio minorista en la Región de Murcia.

Entre las múltiples causas, esta organización apunta la competencia desleal generada por las agresivas promociones comerciales como los ‘días sin IVA’ o las ‘liquidaciones de stock’, que favorecen especialmente a grandes superficies, cadenas y plataformas online y que dejan al pequeño comercio casi sin margen de acción. Asimismo, desde UPTA se han denunciado en numerosas ocasiones, que prácticas como ‘los días sin IVA’, se podrían considerar como fraudulentas desde el punto de vista fiscal o prácticas de publicidad engañosa.

UPTA recuerda que los consumidores prefieren hacer sus compras en grandes superficies o plataformas online, ya que pueden ofrecer descuentos mucho más atractivos que un pequeño comercio con márgenes más ajustados.

Otro agravio comparativo que pone sobre la mesa es el relacionado con las plataformas de venta de productos de segunda mano como Wallapop o Vinted, «que operan sin ningún tipo de fiscalidad; aunque estas iniciativas pueden tener sentido desde un punto de vista medioambiental y de sostenibilidad, la falta de control fiscal está fomentando una economía sumergida. Muchas de estas transacciones entre particulares están destinadas a la reventa de producto, lo que contribuye a la evasión de impuestos y al deterioro de la competitividad del comercio local», señalan.

El presidente de UPTA España, Eduardo Abad / EFE

Para Eduardo Abad, presidente de UPTA, «estamos ante una auténtica selva comercial, donde solo sobreviven los más fuertes y el pequeño comercio no tiene ninguna posibilidad de competir». Aunque la solución no es fácil y no llegará a corto ni a medio plazo, desde UPTA defienden que se debe poner remedio desde el punto de vista legislativo, «con una normativa férrea que regule la venta online y proteja a los comercios locales, acabaremos con la vida comercial de los pueblos pequeños que están encaminados al empobrecimiento social de sus entornos».

El pasado mes de enero, fue uno de los más sangrantes: se perdieron cerca de 6.000 negocios en España. Ante estos datos, Abad advierte que si no se toman ya medidas efectivas, «veremos cómo miles de negocios más desaparecen, dejando a pequeñas ciudades y pueblos sin actividad económica».

Otro de los grandes problemas que afrontan mes a mes los pequeños comercios es el incremento de los alquileres comerciales. Según esta organización, en los últimos tres años se ha registrado una subida de más del 20% en los precios, «una situación que pone en jaque a los autónomos de pequeños comercios, así como a la diversidad y vitalidad de las localidades». Este gasto, advierte UPTA, supone para los pequeños comerciantes el 40% de sus gastos fijos. Abad insiste: «Si no actuamos, transformaremos nuestras ciudades en lugares deshumanizados, donde solo los más poderosos podrán sobrevivir. Es urgente establecer políticas que garanticen un entorno sin especulación, con equidad, donde los pequeños autónomos puedan prosperar».