La Comunidad insiste en pedir a Interior una comisaría de Policía Nacional en Torre Pacheco

La agresión a Domingo, chispa que prendió el polvorín racista de Torre Pacheco, causó disturbios de corte racista en el pueblo, en el que ya se calmaron los ánimos. Los que siguen hablando del asunto son los políticos. Este viernes, por ejemplo, el Gobierno regional volvía a pedir que se dote con una comisaría de Policía Nacional al municipio. Cabe reseñar que no la hay porque el pueblo se ubica en demarcación de la Guardia Civil. No obstante, el consejero de Presidencia, Marcos Ortuño, cree que levantar la infraestructura, al que depende del Ministerio del Interior, "no admite más demora".

En opinión de Ortuño, la Comisaría urge porque la localidad ha duplicado su población desde el año 2000, hasta superar actualmente los 40.000 habitantes, con un crecimiento anual de más de mil residentes, de más de 90 nacionalidades distintas, según apuntaba recientemente su alcalde.

"Especial configuración"

El consejero apostilló que el pueblo cuenta con una "especial configuración territorial, con un núcleo urbano y 11 pedanías diseminadas", lo cual "obliga a prestar una especial atención en áreas como la seguridad ciudadana, cuya responsabilidad compete al Gobierno central".

En la Región de Murcia solamente hay comisarías de Policía Nacional en Murcia, Cartagena, Lorca, Molina de Segura, Alcantarilla y Yecla. En el resto de municipios, entre ellos Torre Pacheco, hay cuarteles de la Benemérita. Cuando explotaron los altercados xenófobos, a raíz de la paliza al sexagenario, al pueblo, de forma excepcional, acudieron refuerzos del Instituto Armado (por ejemplo, sus antidisturbios) desde otras zonas de la península.

Los altercados racistas dejaron 18 detenidos, 128 denunciados y más de 700 identificados.

Grupos de radicales se encaran con agentes de la Guardia Civil la madrugada del sábado 12 en Torre Pacheco. / Iván Urquízar

Por su parte, la delegada del Gobierno en Murcia, Mariola Guevara, que presidió, junto al alcalde, Pedro Ángel Roca (del PP), la Junta Local de Seguridad de la localidad, apuntó que la plantilla de guardias civiles en la Región de Murcia se ha triplicado en el último año y destacó especialmente la incorporación de 82 nuevos agentes a la Compañía de Torre Pacheco, donde, además de incrementarse el catálogo, se ha superado el 100% de ocupación de puestos, indicaron fuentes de la Delehación del Gobierno.

Guevara sugirió a Roca que "demuestre un mayor compromiso con la seguridad de su municipio convocando un Consejo Local de Seguridad que incluya a asociaciones y colectivos sociales que trabajan con inmigrantes y, sobre todo, adhiriéndose al sistema VioGéndel Ministerio del Interior para la protección de las víctimas de violencia de género".

Inmigración no es delincuencia

“Está muy bien exigir y reclamar más efectivos y mayor presencia de Guardia Civil en el municipio, cosa que estamos haciendo y que nunca hemos dejado de hacer; pero, si la Policía Local, que depende exclusivamente del Consistorio, se incorporara al sistema VioGén, podría colaborar en la seguridad de las más de 139 víctimas de violencia de género que en este momento requieren protección", significó.

Del mismo modo, aseveró que "tenemos que hablar de seguridad ciudadana, pero también de medidas educativas y de convivencia" y rechazó que se vincule inmigración con delincuencia. "Es falso, no existe tal relación. Torre Pacheco tiene aproximadamente un 30% de población inmigrante y una tasa de criminalidad de 49 delitos por mil habitantes. La ciudad de Murcia tiene un 13% de población extranjera y una tasa de criminalidad superior, de 52 delitos por cada mil habitantes", recalcó.