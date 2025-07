Cruce de acusaciones en el primer Pleno de Alguazas tras el cese del edil Gomariz

El pleno ordinario celebrado el miércoles por la noche en Alguazas estuvo marcado por un ambiente de inusual expectación. Cerca de 80 vecinos acudieron al salón consistorial, con alrededor de treinta personas de pie, un aforo inédito para una sesión de este tipo dados los puntos en el orden del día. El interés se centraba en un cambio político, el paso del concejal Jesús Gomariz al grupo mixto tras su reciente cese como miembro del equipo de gobierno.

El alcalde, José Gabriel García Bernabé, anunció la semana pasada el cese de Gomariz, su mano derecha y primer teniente de alcalde desde que se hiciese con el bastón de mando tras las últimas elecciones municipales, hace dos años. La decisión fue comunicada a través de una publicación en redes sociales en la que el primer edil alegaba que el concejal «había cruzado líneas rojas».

En una segunda publicación, Bernabé profundizó en las razones del cese y afirmó haber sido objeto de «amenazas, insultos y todo tipo de acusaciones» por actuar «de forma honrada y ejemplar».

Además, acusó a Gomariz de supuestas irregularidades graves, incluyendo «fraude en la contratación» y «malversación de caudales públicos». El primer edil anunció una auditoría de todos los contratos formalizados por el ex teniente de alcalde, que llevará a los tribunales si encuentra irregularidades.

En el turno de ruegos y preguntas, tras las mociones del orden del día, se lanzaron una serie de acusaciones en las que García Bernabé destacó que «es la primera vez que un alcalde es quien denuncia la corrupción dentro de su partido, yo siempre he dicho que aquel que meta la mano en la caja se la corto».

Gomariz se defendió de las acusaciones alegando que aportará todo lo que haga falta para demostrar su inocencia, pero sin miedo. «Mis cuentas y las de mi mujer están abiertas a cualquier tipo de investigación, pero de momento no tengo notificación por parte de nadie», manifestó al respecto.

Además, el ahora concejal no adscrito a ningún grupo dijo que «también he puesto en conocimiento de la Guardia Civil unos hechos del propio alcalde que me han hecho llegar los vecinos porque sigo siendo concejal y me debo a mis obligaciones». Estos hechos no fueron aclarados por Gomariz, aunque sí insinuó que son perceptibles de hechos relacionados con la corrupción.