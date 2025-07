Los regantes del Trasvase celebran que el Supremo frene "la actuación arbitraria" del Ministerio en el Plan del Tajo

El presidente del Sindicato Central de Regantes del Trasvase Tajo-Segura, Lucas Jiménez, ha celebrado este miércoles una sentencia del Tribunal Supremo en la que "por primera vez pone un reparo a la actuación arbitraria del Gobierno de la Nación" con respecto a la planificación hidrológica del Tajo, algo que ha calificado Jiménez como un "momento histórico".

Según presidente del Scrats, el fallo judicial advierte que la planificación no sólo debe garantizar el buen estado de las masas de agua, sino también "garantizar los usos humanos que se hacen del agua", lo cual, en su opinión, ha sido sistemáticamente obviado por la Confederación Hidrográfica del Tajo. El presidente de los regantes del Trasvase hacía así referencia a la sentencia que anula varios artículos en los anexos de los planes hidrológicos del Tajo y el Guadiana, tras estimar parcialmente las demandas de agua de la Asociación Consejo Europeo del Pistacho, que representa los intereses de los regantes de esa cuenca.

Para Lucas Jiménez, esta sentencia supone un freno a la "politización que ha hecho de la planificación hidrológica el Gobierno de la Nación" y entiende que sienta un precedente legal que se puede aplicar en un futuro a las necesidades que tienen los regantes del sureste español. "Aquí no es que se haya reducido las dotaciones de riego, es que ni siquiera nos han contemplado como una demanda del Tajo, como si el Trasvase no existiese y fuese un sueño del Levante", indica.

Acto de protesta organizado por el Scrats por los recortes al Trasvase Tajo-Segura / EFE

¿Desaladoras para 2050?

También ha hecho referencia al anuncio del secretario general del PSRM, Francisco Lucas, y de la Confederación Hidrográfica del Segura, sobre la licitación del anteproyecto de dos nuevas desaladoras en Águilas y Torrevieja. En este sentido, ha recordado que en el año 2005, el Ministerio de Medio Ambiente "saco un macroproyecto de una gran desaladora en Torrevieja que iba a producir 120 millones de metros cúbicos de agua y 20 años después esa macrosaladora está produciendo 80 hm3". Ahora, advierte Jiménez, el Ministerio proyecta otra desaladora con capacidad para 150 millones de metros cúbicos, por lo que "suponemos que estará funcionando en 2050". Sin embargo, recuerdan los regantes, los recortes al Trasvase se aplicarán antes de 2027, "por lo que no nos vale un proyecto para el 2050 en boca de políticos, no nos convence y además con unos precios que no tienen nada que ver con los del agua que van a recortar".

Por último, el presidente del Scrats ha recordado que todas las obras prometidas vinculadas con la depuración en las grandes ciudades de la ribera del Tajo, o los proyectos de fotovoltaicas para abaratar el agua del Trasvase "ha sido resultado ser falso". Por todo ello, Jiménez cree que todos estos anuncios responden sólo a una promesa vacía electoral.