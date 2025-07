Sorprendidos con más de 630 cajetillas de tabaco de contrabando

Iban a bordo de un vehículo con matrícula británica cuando los interceptaron. Sin seguro, descubrirían los municipales después. El material sospechoso lo llevaban en el maletero. La Policía Local de San Javier decomisó el pasado fin de semana en un coche 631 cajetillas de tabaco de contrabando y 182 cigarrillos electrónicos sin documentación ni control sanitario, indican fuentes del cuerpo.

Los agentes sorprendieron a bordo del citado turismo a dos hombres y dos mujeres, todos de nacionalidad rumana, que ocultaban ese material. Según explicaron fuentes del cuerpo, los sospechosos afrontan ahora sanciones administrativas al no superar los bienes decomisados un valor de 15.000 euros.

No se les detuvo porque el valor de lo decomisado no pasa de los 15.000 euros: la ley de Contrabajando dice que, si no sobrepasa esa cifra, no hay delito penal.

En concreto, los hechos ocurrieron en la tarde del sábado, cuando agentes de la Policía Local de San Javier observaron un vehículo con matrícula inglesa. Los funcionarios detuvieron el automóvil para comprobar la documentación y se percataron de que no tenía seguro ni la ITV en vigor, dijeron fuentes policiales.

«Todo el material fue decomisado por tratarse de género de contrabando», apunta el cuerpo en sus redes, para añadir que «se iniciarán las correspondientes sanciones administrativas, pendientes de confirmación por Guardia Civil, por si concurriese en un ilícito penal». La mercancía permanecía este lunes depositada en dependencias policiales.