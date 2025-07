El SMS estrena un quirófano inmersivo gracias a la colaboración con la UPCT

El Hospital Santa Lucía de Cartagena ha estrenado un nuevo quirófano digital e inmersivo diseñado por una alumna de Electrónica e Ingeniería Biomédica de la Universidad Politécnica (UPCT), un espacio gemelo del que existe en realidad y que permitirá mejorar la formación de los futuros sanitarios.

La colaboración entre el centro sanitario del Área II de Salud y la UPCT ha permitido crear un gemelo digital del quirófano robotizado del Hospital Santa Lucía, en concreto el quirófano 11 de cirugía robótica, permitiendo que la realización de una operación a través del robot Da Vinci se haga extensiva a participantes conectados a distancia, quienes podrán interactuar como si estuvieran presentes.

El sistema desarrollado por Carmen Ortega permite recorrer el quirófano, visualizar con claridad la distribución del espacio e interactuar con los equipos médicos mediante gafas de realidad virtual. La herramienta está pensada para formar al personal sanitario, facilitar la familiarización con entornos quirúrgicos complejos y evaluar mejoras en la organización del espacio o la incorporación de nuevas tecnologías, sin intervenir físicamente el quirófano.

Como ejemplo, la alumna de la Politécnica propone una posible readaptación hacia un quirófano híbrido, incorporando sistemas de imagen intraoperatoria.

El trabajo ha sido dirigido por los profesores Lola Ojados González y Joaquín Roca González en colaboración con el doctor Rafael González-Costea, del Servicio de Cirugía General y Aparato digestivo del Hospital General Universitario Santa Lucía.

Líneas de colaboración

El Área de Salud de Cartagena y la Universidad Politécnica de Cartagena tienen abiertas diferentes líneas de trabajo e investigación y además cuentan desde 2021 con un convenio de colaboración con el Servicio Murciano de Salud (SMS) en el que también participa la Fundación para la Formación e Investigación Sanitaria (FFIS) dentro del cual se integra igualmente el Laboratorio de Investigación, Desarrollo e Innovación en Tecnologías Biomédicas (LIDiTeB).

La solución, que se ha presentado este lunes en el Hospital Santa Lucía, se basa en la combinación de distintas tecnologías –5G, fibra, Realidad Virtual (RV), Realidad Aumentada (RA) y Edge Computing- que ofrecen conectividad en tiempo real y permiten que una operación con el sistema robótico da Vinci, con una visión tridimensional del campo quirúrgico aumentada diez veces y de alta definición, se haga extensiva a personal que no se encuentra en el quirófano por medio de gafas de RV, tablet o PC.

Este proyecto surge dentro de los trabajos del proyecto europeo Biomedix, de la European University of Technology (EUT+), fruto de la colaboración de la Riga Technical University (RTU, Letonia), la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (UTCN) con la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCt, España) en el que también participan la Poznan University of Technology (Polonia), University of Niš (Serbia) y la Juraj Dobrila University of Pula (Croacia) y dos empresas Materialise NV (Bélgica) y ViscoTec Pumpen- u. Dosiertechnik GmbH (Alemania).

El proyecto Biomedix pretende actualizar la formación en ingeniería biomédica mediante la adopción de tecnologías digitales como la inteligencia artificial, la impresión 3D, la bioimpresión, y la realidad virtual, aumentada y mixta para su aplicación en la mejora de la salud.

Carmen Ortega fue becada por el equipo de la UPCT para asistir a la 7th Nonlinear Life Summer School organizada por el consorcio Biomedix como evento satélite del congreso internacional XR Salento 2024 (septiembre 2024 Lecce, Italia), en la que los estudiantes combinaron la formación en el uso de herramientas digitales avanzadas (XR, AI), trabajo en equipo transnacional y enfoque práctico en ingeniería biomédica dentro del entorno del congreso europeo de referencia en el ámbito de la Realidad Virtual/Aumentada y Extendida.