"La inteligencia artificial no nos va a quitar el trabajo, nos ayudará a hacerlo mejor·

El doctor José Manuel Felices es especialista en Radiología diagnóstica e intervencionista y a sus 31 años este facultativo se dedica en cuerpo y alma a su profesión, desempeñando su trabajo en los hospitales públicos Virgen de la Arrixaca (Murcia) y Rafael Méndez (Lorca), así como en el HLA La Vega, al tiempo que da clase en la Universidad Católica San Antonio de Murcia.

¿Por qué Radiología? ¿Qué le llevó a elegir esta especialidad?

El motivo fue principalmente mi padre. Él es radiólogo, el padre de la radiología intervencionista en la Región de Murcia, y le he visto luchar por esto, contarlo y creer en las técnicas intervencionistas. Además, considero que es una especialidad con mucho potencial de crecimiento y quiero formar parte de él.

Precisamente, es una especialidad con una gran demanda y salidas profesionales.

Ahora mismo, Radiología es de las especialidades, junto a Oftalmología, Anestesiología y Dermatología, más cotizadas en el mundo como elección para formarse una vez que hemos terminado la carrera. En España hemos tenido un año un poco extraño por las dudas que están surgiendo por el uso de la inteligencia artificial (IA), pero la realidad es que no vamos a ser sustituidos por la IA, no nos va a quitar el trabajo sino que nos va a ayudar a hacer mejor el que ya desarrollamos.

Eso quería preguntarle, si existe ese temor entre los especialistas de que la IA venga a sustituirles

De momento, la presencia de la IA en el hospital comienza a hacerse patente, pero no es algo que se vaya a extender rápidamente, al menos en los hospitales de Murcia. Creo que hay que verla como una herramienta que nos permitirá disponer de más tiempo para atender al paciente, nos facilitará la recopilación de información. Si nos llega un paciente nuevo a consulta hay que invertir un tiempo en buscar ficheros, informes, conocer qué es lo que le pasa, en conocer a ese paciente, y la inteligencia artificial es muy sencilla de implementar y resume de forma muy precisa y completa todo lo que necesitas saber.

"Las redes sociales son una gran oportunidad para llegar con nuestros mensajes a la población"

¿Se está comenzando a usar ya en consulta?

Hay, por ejemplo, una herramienta que va a ser muy llamativa, que va a resultar curiosa a los pacientes y que es un dictáfono inteligente. En este caso, si nos ponemos a hablar en consulta, la IA resume los puntos clave y los escribe. Esto nos permite hacer una historia clínica sin necesidad de estar tecleando en el ordenador, lo que también nos lleva a prestar más atención al paciente, a mirarlo a la cara y crea una relación más estrecha.

Usted ha sido jefe de residentes en el Hospital Virgen de la Arrixaca. ¿Cómo ve a estas próximas generaciones? ¿ Qué buscan en esta especialidad, en la Radiología?

El perfil del radiólogo es muy amplio, la Radiología es una especialidad muy versátil porque tienes toda la medicina a tu alcance y lo mismo te puedes dedicar a la Neurología, que a la mama, al torax, al abdomen o, incluso al intervencionismo, que puede ser como otra superespecialidad. Esto hace que los perfiles de los radiólogos sean muy diferentes y que, incluso, algunos lleguen a la especialidad sin tener muy claro el área concreta a la que dedicarse, lo que les permite ganar algo de tiempo. Todo el que llega termina encontrando algo que le llama más la atención sobre el resto.

Tiene, además, una gran presencia en redes sociales, en las que se autodenomina ‘médico especialista en hacer fácil lo difícil’. ¿Es importante saber divulgar para llegar mejor a los pacientes y a la población?

La divulgación siempre me ha gustado, desde estudiante, cuando fui delegado de clase, siempre intenté ayudar a hacer sencillo lo que no lo parecía. En mis años lideraba las comisiones de apuntes para trabajarlos y hacer fácil lo que parecía difícil. Enseguida me interesé por la docencia, lo intenté llevar a las aulas, y el siguiente paso era llevarlo a la población. Las redes sociales son una gran oportunidad que tenemos los médicos a nuestro alcance para trasladar mensajes y llegar a la población justo en el lugar al que las personas acuden a entretenerse.

Este sería, quizá, un ejemplo de buen uso de las redes sociales, después de comprobar el mal uso que se le da en demasiadas ocasiones.

Es una forma de blanquear esa percepción negativa que tiene una parte de la población de las redes sociales o del influencer, que acude para venderte cualquier producto. Pero para ello hay que seleccionar el mensaje y la forma de comunicarlo, para que sea ameno, ya que si lo hacemos demasiado serio o formal sería un congreso.

Acaba de realizar una estancia en Harvard tras ser seleccionado por la American Roentgen Ray Society 2025 Clinician Educator Development Program de EEUU como uno de los treinta médicos menores de 35 años por su excelencia docente. ¿Cómo ha sido la experiencia?

Ha sido una experiencia muy enriquecedora y ha sido posible gracias a la colaboración del Hospital La Vega y la experiencia docente. En esta estancia hemos trabajado en herramientas de inteligencia artificial, en docencia médica, en cómo llegar más fácilmente a los alumnos y cómo transmitir todos los cambios que vienen a los hospitales. Una de las cosas que más me ha llamado la atención ha sido la disposición de las aulas, en forma de ‘U’ con el profesor en el centro para que los alumnos estén ubicados en torno a él y así se fomente el debate.

¿Es una formación muy distinta a la que se imparte en las universidades españolas?

En este caso, buscan el debate y la reflexión. Ha sido una experiencia de crecimiento, de aprendizaje y, sobre todo, de darnos cuenta de que lo que más valoran allí no es al que más sabe o al que más estudia, sino al que es capaz de aprender de las situaciones clínicas a las que se enfrentan, de los errores o de la capacidad de respuesta y resolución de casos complicados.