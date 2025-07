Feijóo suma tres murcianos al segundo escalón del Comité Ejecutivo Nacional del PP

Aumenta la presencia murciana en el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular con tres nuevos nombramientos este lunes en el segundo escalón.

Se trata del consejero de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital, Luis Alberto Marín, que es coordinador de Administración Pública y Simplificación, dependiente de la Vicesecretaría de Hacienda de Juan Bravo; el diputado de la Asamblea Regional Santiago López Noguera, nuevo secretario del Área de Discapacidad bajo las órdenes de la vicesecretaria de Sanidad y Política Social, Carmen Fúnez; y la diputada nacional Miriam Guardiola, nueva secretaria de Gobiernos Autonómicos, que depende de la Vicesecretaría de Coordinación Autonómica y Local, bajo el mando de Elías Bendodo.

También se crearon varias secretarías nuevas. La de Salud Mental la dirigirá la coordinadora de la Oficina madrileña del mismo ámbito, Mercedes Navío; la de Interior y Emergencias la encabezará el consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz; la de Sostenibilidad del Estado del bienestar la llevará el eurodiputado Fernando Navarrete, y la de Coordinación parlamentaria, el diputado Álvaro Pérez.

El presidente del PP regional, Fernando López Miras, atiende a la prensa a su llegada a la sede de Génova 13. / Mariscal/EFE

En la sede de la formación de la calle Génova se encontraba el presidente del Partido Popular de la Región de Murcia, Fernando López Miras, que exigió que el Gobierno de Pedro Sánchez convoque "de manera inmediata" a todas las comunidades autónomas para abordar una reforma del sistema de financiación autonómica que "garantice la igualdad después de once años caducado", ya que "Pedro Sánchez vive en el enfrentamiento permanente entre comunidades y lo que tiene que hacer es sentarnos a todos para reformar la financiación".

"Pedro Sánchez vive en el enfrentamiento permanente entre comunidades y lo que tiene que hacer es sentarnos a todos para reformar la financiación" Fernando López Miras — Presidente PPRM

Un día después de que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, afirmara en una entrevista en El Mundo que impulsará una alianza autonómica contra el "cupo catalán" en la que contará con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y el de Asturias, Adrián Barbón, López Miras advirtió de que "esto no va de acuerdos, ni de alianzas, de negociaciones de unas comunidades autónomas frente a otras, ni de aliarse unas comunidades del norte frente a las del sur, y las menos financiadas contra las más financiadas".

De izda. a dcha., Miriam Guardiola, Fernando López Miras, Alberto Núñez Feijóo y Noelia Arroyo. / PPRM

Por otra parte, el presidente del PPRM reclamó a la Unión Europea un "refuerzo urgente" de las ayudas para el campo ante las consecuencias que podrían tener los aranceles a productos agrícolas. "Hay que reforzar la PAC, aumentar las ayudas a los productores y establecer controles más estrictos en frontera para evitar la competencia desleal", reclamó. Además, reclamó que la UE "establezca cláusulas espejo y diseñe una política que realmente prime y ayude a agricultores, ganaderos y pescadores".

Sobre los nuevos audios de Koldo García, Miras destacó que "la capacidad para sorprendernos no cesa, no solo por la corrupción que desprenden, sino por la falta de moral, de ética, de cualquier principio con el que debe regirse una persona", indicando que "no estamos ante una persona aislada, sino ante una persona que formaba parte de las entrañas del PSOE y de su cúpula".

Por último, López Miras cuestionó el papel del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en la política actual, puesto que "se ha convertido en el perejil de todas las salsas del PSOE y de Sánchez". "A mí lo que me gustaría saber es qué está haciendo y a cargo de qué", concluyó.