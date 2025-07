El Ayuntamiento lanza un proyecto pionero para cuidar a cuidadores

Las personas enfermas requieren muchísima atención pero pocas veces se habla del papel del cuidador que está las 24 horas pendiente del enfermo. Un cuidador que en la mayor parte de las ocasiones sufre un desgaste físico, emocional y psicológico significativo, especialmente si no cuenta con apoyo o recursos adecuados.

Por este motivo, el Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Bienestar Social, ha lanzado un proyecto pionero para cuidar a cuidadores. Uno de los voluntarios de este proyecto afirma que existen demasiadas personas solas y deberían existir más programas como estos.

Hoy La Opinión se cuela en una vivienda en donde ya han comenzado con el programa de voluntariado. Es una casa oscura de pasillos estrechos, toda la luz de la casa proviene del comedor que da a San Basilio y se vislumbran tres sombras.

Un hombre hacendoso peina con afecto a otra persona mientras su mujer les mira. Él se llama Juan y se quedó hace tiempo en silla de ruedas.

Tres ictus dejaron encerrado entre cuatro ruedines a este hombre que, si no fuera por la enfermedad, estaría todo el día recorriendo el barrio de principio a fin. Y es que el peso de los años se ha hecho denotar.

Parece mentira que por esas estrechas paredes quepa una silla de ruedas. La pareja lleva unida numerosos años. De las tareas del hogar, hacer la compra, sacar la basura y ocuparse de su marido, se encarga ella, Josefa, de 74 años.

Sin embargo, hace tiempo que las cargas familiares de la cuidadora empezaron a hacerse cuesta arriba. Y consultando al Ayuntamiento apareció una persona especial:un voluntario de cuidadores, en su caso, Simón Ángel Jiménez.

No vayan a pensar que Simón es un voluntario común. Simón tiene 71 años, pero explica: «Tengo la fuerza de un chiquillo de 20». Y es uno de los voluntarios que ha dispuesto el Ayuntamiento para el programa cuidando cuidadores bajo el nombre ‘red de apoyo’.

Simón cuenta que se prejubiló para cuidar a su madre hasta los 90 años. Era vigilante de juzgados y cuando falleció su madre decidió seguir ayudando.

Trabajo día a día

Su rutina diaria se la marca su coordinadora. «Esta mañana fui a acompañar a mi vecina Genoveva al SEF y luego le hice una visita a Juani, que le dio un ictus, y le da mucha alegría que vayan a visitarla para charlar un ratico».

Dentro de su planificación va varios días a ver a este matrimonio. «Para mí es una gran recompensa poder ayudar a los demás, ya que puedo, me lo enseñaron desde niño. Algunas veces he subido cartones de leche, lo que haga falta, aunque mi pensión es pequeñita. Pero echo la primitiva ¿eh?», bromea entre risas.

Sobre cómo se organiza, explica que «‘los jubiletes’ (refiriéndose a él) nos levantamos temprano, la gente no quiere salir por el calor y a mí me da un poco igual, póngame horario ininterrumpido, gente hospitalizada, no tengo problemas con nadie... Como si tengo que llevar a alguien a ‘cucuruquillo’».

Con su experiencia, este voluntario se ha dado cuenta de que hay demasiadas personas solas y hay que solucionarlo, por lo que asegura que tendría que haber más programas como estos.

«Para mí es una alegría grande y un gran felicidad que me dejen ayudar». Eso sí, añade, «si me tocase la lotería lo tendría claro: hablaría con el Ayuntamiento y haría una residencia con el nombre de mi madre, Matilde Martínez Martínez. Fue una gran mujer de su tiempo».