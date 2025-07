"Un accidente de tráfico me cambió la vida: en un minuto me quedé parapléjico"

Uno nunca piensa que un accidente de tráfico pueda tocarle a él. Creemos que somos inmunes. Hasta que te toca la china. Y te cambia la vida para siempre. Los que lo han sufrido lo saben bien. Juan Antonio Molina, después de 30 años, no ha sabido discernir si fue la velocidad, una mancha de aceite o una negligencia en la carretera lo que provocó el accidente.

Emprendía un viaje en moto con amigos hacia Albacete pero tuvo un accidente de tráfico en una curva ciega del camino de una carretera nacional y se estrelló contra el quitamiedos. «En un minuto me cambió la vida para siempre. Me quedé parapléjico», cuenta Juan Antonio.

Estuvo siete meses ingresado en el hospital de parapléjicos de Toledo. De aquello hace tres décadas, pero lo recuerda como el primer día.

"No entiendo que un mecanismo como el cinturón, que no estorba y salva vidas, no se utilice"

Aunque asimiló pronto la situación de la paraplejía, no ha sido para nada un camino de rosas, «es muy duro», narra Juan Antonio. «Ibas andando a tu trabajo, tenías tus proyectos, cambia la percepción de las cosas, tu futuro. Pero sigo luchando hasta el día de hoy. Tengo mi coche, conduzco y no me pierdo las carreras de motos», añade esbozando una sonrisa.

Respecto a los radares, tiene su propia opinión. «He de decir que por supuesto no es un artículo de lujo . Si hay que aminorar la velocidad es porque voy excesivamente rápido», puntualiza. A su juicio, los únicos que eliminaría son los radares que están escondidos, «porque estos tienen afán recaudatorio, pero en general los radares son una forma de protegernos y proteger a quienes más queremos».

También es partidario de las multas para concienciar a los conductores. «La mayoría de las multas están por negligencias nuestras, por beber alcohol o tomar droga », apunta Molina.

Sobre el estado de las vías también tiene mucho que decir: «Actualmente las carreteras han mejorado, aunque siguen estando algunas en mal estado y nosotros pagamos muchos impuestos y es necesario quitar todos los puntos negros», recomienda.

En el año 2024, 26.850 personas fueron sancionadas por no pasar la ITV en la Región, unos datos que tilda de escandalosos y de vergüenza, ya que, según Juan Antonio, «el coche es un escudo mecánico que la DGT, más que nunca, debe vigilar y también es necesario revisar la documentación». Estos datos, a los que se les añaden 4.291 denuncias por no llevar cinturón, también le preocupan: «No entiendo que un mecanismo que no estorba y puede salvar tantas vidas no se utilice», lamenta Molina.

Por último, insiste en que «todos hemos sido jóvenes; no se trata de edad sino de educación vial, debería existir más formación en los colegios».

Asimismo, para él los ciudadanos deberían estar también más concienciados de los peligros de usar el móvil al volante que, además, mezclados con alcohol o drogas, son un cóctel explosivo. «Es demasiado sencillo estrellarse con una valla y quedarse parapléjico en cuestión de segundos. Una llamada de teléfono o mensaje de whatsapp puede esperar. Más vale perder tres segundos que la vida. Un despiste en la carretera se paga muy caro», sentencia Juan Antonio.