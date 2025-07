26.850 coches con la ITV caducada y casi 4.000 sin seguro circulan por las carreteras regionales

La DGT sancionó en 2024 en la Región de Murcia a 7.642 conductores porque no tenían en regla los papeles de conducir y otros 26.850 fueron multados por no pasar la ITV. Asimismo, 4.291 personas fueron sancionadas por no llevar el cinturón de seguridad y otras 4.511 lo fueron por conducir sin seguro. Unos datos que evidencian la falta de responsabilidad de muchos conductores, que pueden derivar en accidentes de tráfico, como mantiene la Dirección General de Tráfico (DGT).

Además, también se impusieron 1.200 denuncias por conducir negligentemente, y 831 por sanciones por no cumplir el ceda el paso o el stop. Estas son sólo algunas de las cifras ofrecidas por Tráfico recogidas por La Opinión, según las cuales el organismo impuso en un año 145.843 sanciones en la Región por las citadas infracciones al volante, entre otras muchas.

Algunas de las acciones que realiza la DGT para prevenir y frenar los siniestros son, además de las multas, la instalación de radares. Sobre estos existe controversia y opiniones para todos los gustos: defensores y detractores . Pero más allá de las opiniones, lo que es cierto es que los radares son uno de los instrumentos más eficaces junto con las campañas de tráfico para controlar la velocidad y reducir accidentes en la carretera, según considera la DGT.

En España, en 2024 había más de 2.000 radares activos, entre fijos, móviles y de tramo. Sólo en 2023 estos radares detectaron más de 4 millones de infracciones por exceso de velocidad. Estudios de la DGT indican que se ha reducido un 40% en los tramos de accidentes graves.

Modalidades de radares y número de denuncias de la DGT en la Región de Murcia en 2024. / L. O.

El año pasado se contabilizaron 100.000 accidentes de tráfico en toda España con víctimas, entre leves, graves y mortales. El 70% de los fallecimientos ocurrieron en carreteras secundarias, donde la vigilancia es menor y el exceso de confianza más común. La mayoría de estos accidentes podrían evitarse, sostiene la DGT, pero los siniestros no se detienen a pesar de las cifras. Un exceso de velocidad, conducción distraída y consumo de alcohol o drogas al volante fueron las principales causas de mortandad. En 2024, fallecieron 1.145 personas en las carreteras españolas. En la Región de Murcia 49 personas perdían la vida el año pasado, uno de los últimos diez años más negros que se recuerdan. Parecen sólo cifras frías, pero detrás de ellas se esconden nombres propios.

Tolerancia cero

La velocidad es uno de los factores de riesgo clave en la siniestralidad vial y en 2024 estuvo presente en el 20 por ciento de los siniestros mortales en vías interurbanas de nuestra Región.

Para la Dirección General de Tráfico es una prioridad reducir el número no sólo de siniestros con víctimas mortales, sino también de heridos graves, y la conducción con exceso de velocidad influye en el riesgo de verse involucrado en un siniestro de tráfico pues a mayor velocidad es más difícil reaccionar a tiempo para evitar el siniestro, siendo además más graves las lesiones que se producen a consecuencia de este.

Además de las campañas periódicas, (la próxima se pondrá en marcha desde el próximo 4 hasta el 10 de agosto), por parte de la Dirección General de Tráfico se utilizan otros instrumentos de control de velocidad como son los radares fijos y de tramo, los radares móviles o el control aéreo desde helicópteros.

Es importante a efectos de mejorar los desplazamientos seguros, en la medida en que nuestro vehículo disponga de esta ayuda tecnológica (ADAS), utilizar el Asistente Inteligente de Velocidad, pues con su activación se muestra el límite de velocidad en la vía por la que se circula ayudando al conductor a conocer y respetar los límites de velocidad.

Por otro lado, desde 2007, la Federación Nacional de Lesionados Medulares y Otras Discapacidades Físicos (ASPAYM) colabora con la DGT concienciando a los conductores sobre el grave riesgo que supone circular habiendo ingerido alcohol y otras drogas.

Bajo el lema ‘No corras, no bebas… no cambies las ruedas’, las personas voluntarias con lesión medular víctimas de un accidente de tráfico acompañan a los agentes de tráfico encargados de realizar los controles en las provincias de Murcia, Asturias, Cádiz, Córdoba, Cuenca, Jaén, Madrid y Sevilla .