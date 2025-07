Importante de julio: Araceli López-Guillén, la reinserción como lucha personal

Camisa blanca, pantalón negro, una postura corporal ejemplar y un ‘tote’ de tela que recuerda a Cate Blanchett en Carol son los elementos que componen la figura de Araceli López-Guillén al entrar a la redacción del periódico La Opinión. La catedrática de la Universidad Católica de San Antonio (UCAM) y recién nombrada directora de la Escuela Nacional de Medicina del Trabajo (ENMT), mujer, médica y madre, pero la primera es la más importante. Le da gran valor al hecho de ser una referente, una transmisora de valores igualitarios. Esto es, quizás, por la ‘memética’ —como la genética, pero con la cultura y la idiosincrasia— transmitida en su núcleo familiar compuesto, mayoritariamente, por mujeres.

La Virgen de la Fuensanta y la Virgen María, más allá del aspecto religioso, son dos figuras muy importantes en su vida. Significan, para ella, la protección más verdadera. Es inevitable no establecer una relación entre estas imágenes santas y su vocación por proteger a los enfermos, a los más necesitados.

López-Guillén es antes madre y luego médica, y no, no es una metáfora. Se casó a los 20 años y, a pesar de que esta noticia no caló muy bien dentro de su familia, siguió adelante y acabó sacando la carrera de Medicina. Su objetivo era ser internista, como Joaquina, vecina, amiga y referente, pero por la nota del MIR se decantó por una opción ‘secundaria’ que terminaría convirtiéndose en su vocación: la medicina del trabajo. Juana Guirado fue quien le enseñó la idea de «integrar la medicina evaluadora en el mundo de la medicina asistencial». Con Araceli, al menos, la vida parece haber sido justa: «Yo no conocía esta especialidad y ahora estoy dirigiendo la ENMT».

El reconocimiento de la Asociación Española Contra el Cáncer le hizo ver que con su trabajo salvaba vidas

Un momento clave fue la entrega del Premio Vida por parte de la Asociación Española Contra el Cáncer. Araceli López-Guillén quería ser médica, pero no estaba trabajando como tal; desde su punto de vista, su labor era más la de una gestora de una prestación de la Seguridad Social en la que no obtenía «la satisfacción de haber curado al paciente». «¿Cómo es posible que yo, sin curar a nadie, haya recibido un premio de los pacientes?», se preguntaba. Este reconocimiento le supuso una catarsis: entendió que con su trabajo sí que presta un servicio social fundamental y salva muchas vidas.

«El trabajo nos da identidad y la identidad nos da vida», afirma. La autopercepción del yo es fundamental para todos los Homo sapiens sapiens, y el trabajo juega un papel esencial. ¿Qué habría sido de Manuel Chaves Nogales sin el periodismo? ¿Qué habría sido de Albert Einstein sin la física?, ¿Qué sería de Araceli López-Guillén sin la medicina del trabajo?

López-Guillén es, también —y no menos importante—, murciana. «Voy a llevar a Murcia a todos los sitios donde vaya», señala. Piensa que la Región tiene una industria de logística potentísima y un capital humano importantísimo en investigación.

Hasta ahora, ser de esta comunidad o haber estudiado en alguna universidad murciana «se percibía como algo despectivo», sin embargo, «nos estamos abriendo al mundo», comenta. Según la investigadora, Carlos Alcaraz ha ayudado mucho, pero también desde el mundo de la cultura, las universidades y desde el ámbito empresarial se está produciendo una ‘expansión’. «La Región está creciendo en autoestima», concluye.

En tiempos de pleno auge del ‘populismo científico’, a menudo se acusa a la ciencia de vivir en una especie de ostracismo con respecto a la realidad social. La directora de la ENMT, no obstante, argumenta que empezó a investigar «por la gente» y ha llevado a cabo intentos de reformas hasta el Congreso con la idea de ayudar a los pacientes. «La única manera que tenemos de provocar un cambio en la legislación es ofreciendo datos e investigaciones que demuestren que lo que estamos diciendo tiene una trascendencia real», explica.

Prueba de este compromiso es que la idea de la investigación de la Cátedra Internacional de Medicina Evaluadora de la UCAM para mejorar las condiciones de reincorporación del paciente oncológico al trabajo surge como una respuesta a las demandas que le hacían los enfermos de cáncer cuando trabajaba en el Tribunal de Valoración de Incapacidades del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). Y es que la mayoría quería, en lugar de una jubilación, la vuelta a la ‘normalidad’ e incorporarse de nuevo al mundo laboral.

Uno de los grandes retos a los que se han enfrentado, durante la investigación, es el de «reinsertar al mundo laboral en la profesión clínica». Preguntarle al paciente en qué trabaja es esencial para facilitar la reincorporación de los enfermos a su puesto. Con este conocimiento, los médicos pueden diseñar un tratamiento que reduzca las secuelas que puedan afectar a la función que desempeñan los afectados una vez retornen a su empleo.

«Dirigir el proyecto de la ENMT es emocionante»

Hace un año la ENMT, encargada de formar a los médicos y enfermeras en salud laboral, anunciaba un parón en sus actividades por la falta de personal, dejando a un altísimo número de trabajadores desamparados.

Esta carencia de trabajadores tuvo lugar debido al incumplimiento de los convenios que tenía el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) con los distintos ayuntamientos. «Una entidad como el Instituto de Salud Carlos III no se puede permitir no cumplir con los convenios que firma», menciona López-Guillén.

Finalmente, la actividad se retomó a finales de año cuando el (ISCIII) y el Ministerio de Sanidad se pusieron manos a la obra para dar solución al problema. Fue entonces cuando se puso la oferta de empleo público que acabó obteniendo Araceli López-Guillén.

Para la directora de la cátedra de la UCAM, es «emocionante» haber tomado el mando de la ENMT en un contexto tan complicado y para ella supone un reto por todas las deficiencias que tendrían que salvar al inicio del proyecto. «Estamos intentando, con la mejor de las intenciones, volver a posicionar a la escuela en el lugar que le corresponde», afirma.

Según menciona, la Escuela Nacional de Medicina del Trabajo permanecerá abierta y el Ministerio de Sanidad mantendrá su compromiso con todos los trabajadores y trabajadoras.