El SUP alerta de la falta de seguridad en las comisarías de la Región: "Hay un riesgo real"

Un hombre armado irrumpió hace unos días en la comisaría de la Policía Local de Montornès del Vallès (Barcelona) y un agente resultó herido de gravedad antes de que el atacante fuese abatido. El policía fue llevado a un centro hospitalario de Barcelona. Según fuentes policiales, el individuo accedió al edificio con un arma blanca sobre las 21.30 horas y, cuando los mossos intentaban que depusiera su actitud, el agente fue herido por una bala rebotada de un compañero. El Sindicato Unificado de Policía (SUP) en la Región de Murcia cree que en esta comunidad puede pasar lo mismo cualquier día.

Lo sucedido en Barcelona demuestra, a juicio del sindicato, "el riesgo real al que se enfrentan a diario nuestros compañeros por la falta de medidas mínimas de autoprotección y dotación operativa". El problema es que, explican, a veces en los accesos a las comisaría solo hay una persona, cuando debería haber al menos dos.

"Desde el SUP exigimos que nunca haya un solo policía en los puestos fijos de seguridad, y que no se improvise el traslado de agentes a puestos sin información previa, evaluación de riesgos ni formación específica", subrayan desde el colectivo, al tiempo que remarcan que "estas no son aspiraciones sindicales: son exigencias legales, humanas y operativas".

"Mientras tanto, quienes deben garantizar estas condiciones están más pendientes de las estadísticas que de los partes de lesiones o las agresiones sufridas por los agentes", lamenta, para sentenciar que "la obsesión con cumplir cuadrantes y objetivos numéricos está dejando al margen lo más importante: la vida y seguridad de quienes están en primera línea".

El SUP presentó esta misma semana "un escrito formal dirigido a nuestra Jefatura Superior de Policía, exigiendo una vez más que todos los puestos de seguridad en comisarías estén cubiertos permanentemente por dos agentes, con evaluación de riesgos específica firmada y prohibición de traslados improvisados", comentan.

Irán a la Inspección

Insisten en que "si esta situación no cambia de inmediato, recurriremos a la Inspección de Trabajo y a los tribunales. Porque quien decide alterar destinos o cambiar agentes sin respetar la normativa asume una responsabilidad administrativa, disciplinaria e incluso penal".

"No queremos más comunicados de pésame. Queremos prevención, seguridad y respeto", significa el SUP.

"La seguridad no es una cifra. Es una obligación legal. Y es una cuestión de vida o muerte", hacen hincapié.

Volviendo a lo ocurrido en Barcelona, los Mossos d'Esquadra descartaron una motivación terrorista, dado que el atacante tenía problemas de salud mental. El hombre abatido, que murió en el acto, era un joven de entre 20 y 25 años.