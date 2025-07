El nuevo Comité del Mar Menor se estrena pidiendo un informe sobre su estado crítico

El Comité de Seguimiento del Mar Menor ha echado a andar solicitando al Comité Científico un informe sobre su estado crítico: la caída en los niveles de oxígeno y el aumento de la presencia de clorofila amenazan con dar lugar a un nuevo episodio de hipoxia. Esto, unido a las precipitaciones y la elevada temperatura del agua –el valor medio se sitúa en 30,7 ºC, llegando a los 32 ºC en algunos puntos–, hace que el Mar Menor necesite urgentemente esa «unidad» y «voluntad firme de pasar a la acción» que celebraba ayer Mario Pérez Cervera, presidente de ese nuevo Comité de Seguimiento y alcalde de Los Alcázares, tras la reunión.

El Ayuntamiento de la localidad fue el escenario de la primera sesión de este órgano que constituye, junto con el Comité de Representantes y el citado Comité Científico –liderados por Teresa Vicente y Miguel Ángel Esteve, respectivamente–, la denominada Tutoría del Mar Menor. Durante el encuentro se aprobó su reglamento interno, que marcará la forma de funcionar de este órgano, y sus miembros –representantes de organizaciones empresariales, sindicales, vecinales, agrarias, pesqueras ganaderas, ecologistas, juveniles y de lucha por la igualdad de género– tomaron posesión de sus cargos.

Los nombres y las normas

Junto a su correspondiente tutor del Mar Menor que lo encabeza –Pérez Cervera–, el Comité de Seguimiento designó ayer a sus tres vicepresidentes, uno por cada uno de los principales sectores implicados: Pedro Luengo (Ecologistas en Acción), Teresa Fuentes (Comisiones Obreras) y Antonio Vidal ( Asociación de Vecinos de la Comarca de Cartagena).

Para Cervera «se tiene que tomar una postura de trabajo, lealtad y exigencia máxima»

El organigrama se completa con la periodista Alexia Salas, designada secretaria por ser «una profesional que ha seguido muy directamente la situación y evolución del Mar Menor a lo largo del tiempo, y que conoce las causas de su situación y sus posibles soluciones por haber tenido que trabajarlas».

En la mañana de ayer también se aprobó el reglamento interno que regula el funcionamiento de este grupo: «Era importante para poder ponernos en funcionamiento y dejar atrás esa burocracia que siempre nos retrasa en todo», detalló Cervera antes de remarcar la «sensación de colaboración absoluta» que caracterizó la sesión.

Tanto es así que ayer ya se tomaron algunas decisiones esenciales: «Hemos aprobado por unanimidad que los tres tutores del Mar Menor tengan que rendir cuenta, en un informe ante este Comité, de las acciones que están desarrollando y que van a realizar. También hemos solicitado al Comité Científico que nos elabore al menos dos informes al año de la situación del Mar Menor, de las causas y las posibles soluciones», enumeró Cervera al término de la reunión: cosas que han pedido para «trabajar con una información eficaz y eficiente».

«Agilidad y actualización»

Comprometidos con ese trabajo a medio y largo plazo, pero con «agilidad e información actualizada», que requiere el Mar Menor, se ha solicitado a la rama científica de esta Tutoría un informe extraordinario y urgente para poder llevar a cabo actuaciones inmediatas para estabilizar sus aguas.

En particular, durante el encuentro se insistió en la preocupante situación de las playas del municipio, en especial la de La Concha, que «ha perdido gran parte de su valor ecológico y necesita de forma urgente la intervención decidida de las administraciones competentes».

El presidente del Comité hizo hincapié, además de en la importancia medioambiental de este arranque, en su valor social: «Necesitamos que la sociedad, los vecinos y vecinas, entiendan que esto vale para algo. Si no, ese esfuerzo, la recogida de 700.000 firmas, no habrá servido para nada. De hecho, se ha tardado demasiado. Esta no debe ser una comisión más: tiene que tomar una postura de trabajo, de lealtad y de exigencia máxima», concluyó.