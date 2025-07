‘I love’, por Joaquín Ángel de Domingo Martínez

Sí, he sucumbido al inglés, pero solo para decir cosas bonitas como I love you. Para lo demás, y sobre todo para lo que concierne el derecho, me entusiasma el castellano (y el catalán cuando Europa lo reconozca, o sea nunca) y el latín, porque hay cosas que si no se dicen en esta lengua -muerta para algunos, muy viva para los juristas-, no se entenderían o sonarían con menos calidad, como carpe diem, que no me negarán es mucho más sonoro que el «partido a partido» del Cholo. Pero volviendo al inglés, resulta que la justicia europea, -esa misma que, dicho de paso, antes o después, le va a dar un capón, con carpetazo incluido, a la ley de amnistía de Sánchez, pues se aprobó en aras a un interés tan general como el que se quede él en Moncloa, a cambio de que los sediciosos campen por sus fueros, tengan su financiación propia y no tengan que acoger a emigrantes, lo cual ha supuesto una pacificación de España, como ya se está viendo cada día-, ha rechazado registrar como marca el símbolo I love en las camisetas desmangadas para lucir sobaquillos por las playas este verano.

A mí esa decisión de la UE para que nadie se pueda apropiar del símbolo del amor, me produce mucha alegría, porque recuerdo que en uno de mis viajes al País Vasco navarro vi carteles o pintadas increíbles a favor de una organización terrorista, mientras en nuestra Región, los grafitis en los puentes rezaban algo así como «te quiero Susi». Eso es calidad de vida, pensé. Por eso, que la Unión Europea -en la que tengo puestas todas mis esperanzas para garantizar el Estado de derecho en España- considere a través de su Tribunal General que ese eslogan no tiene fuerza distintiva, y de ahí que no se puede registrar, me produce satisfacción, porque significa que es una marca de todos los seres humanos, que podemos utilizarla para expresar el amor que todos llevamos dentro,- unos más que otros, como Ábalos-, a otro ser humano o animal de compañía, y no al poder -presuntamente Sánchez-, o al dinero -presuntamente Aldama, Koldo, Santos o Montoro. Entre todos estos, se están cargando la fe en la clase política y eso es tan malo como que el prófugo nos castigue cara a la pared cada dos por tres. Me imagino las botellas de cava catalán que destaponará cada vez que vence con concesiones de su Estado enemigo, y las risas que se pegará con los suyos -comenzando por su abogado, que le ayudó a salir corriendo de la tarima del mitin- viendo las imágenes de su escapada una vez más -¿consentida?- de los mossos tras dar públicamente su discurso en Barcelona, porque un semáforo se puso en rojo. Cada vez estoy más convencido que toda esta gente cree que los españoles somos tontos, y a lo mejor tienen razón viendo lo que estamos viendo de un lado y de otro últimamente. Unos, pagando impuestos a destajo y otros, no solo eludiéndolos sino también ganando dinero. Así que, los hijos de estos últimos no tendrán problemas para comprarse un piso de 500 metros cuadrados en pleno centro de su ciudad, en tanto que los que pagan rigurosamente a Hacienda -porque somos todos, decían-, jamás podrán adquirirlo.

Por eso, cada vez más estoy de acuerdo con Europa, y no solo por las subvenciones, -que por cierto se van a acabar si no justificamos en qué invertimos su dinero, pero eso es otra historia que ya llegará- en que nadie pueda apropiarse de un «te quiero», puesto que se trata de un mensaje publicitario y no del lema propio de una empresa. Y yo diría aún más, es una expresión de sentimientos hacia una persona, animal o cosa, susceptible de ser amada. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dicho que el símbolo gráfico compuesto por ‘I’ seguido de un corazón rojo, representando «I love» carece de carácter distintivo suficiente para ser registrado como marca de la Unión. Así que este verano, pueden ustedes encargar camisetas -con mangas por favor- donde aparezca la letra ‘I’ seguida de ese corazón rojo, para demostrar el amor que tienen a alguien o simplemente a la vida. Y mejor desde luego es que lo dejen solamente así, y no pongan un nombre propio tras el corazón, no sea que tengan que cambiarlo con el tiempo, y no se pueda porque no es un tatuaje de los que se borra con láser. Déjenlo en genérico y así todos podemos ser beneficiarios de su amor desinteresado a Hacienda, aunque así nunca pueda comprarse una casa como la de los que no pagan.

