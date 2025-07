Conducir con chanclas o descalzo

Todos los años te haces la misma pregunta, si conduzco con chanclas, ¿me multarán? Y la multa genera más terror que la propia seguridad.

Muchos conductores se preguntan si por conducir descalzo o con chanclas pueden ser denunciados, es la eterna pregunta, como la leyenda urbana de que está prohibido conducir sin camiseta. Claro que no está prohibido conducir sin camiseta, pero por los efectos que puede causar el cinturón de seguridad y el airbag es recomendable llevarla. Solo hay que tener dos dedos de frente para saberlo, no es necesario haber estudiado en Harvard. Hay otros comportamientos prohibidos que no admiten discusión, como conducir con gafas de sol excesivamente oscuras y demostrando que el conductor no mantiene el campo de visión óptimo, circular sin alumbrado -regulado de forma específica-, llevar animales u objetos sueltos -por el peligro que conlleva a la seguridad- o no utilizar el cinturón de seguridad -cuya multa es para el que no lo use-.

Volvamos a los pies desnudos. Como hemos de basarnos en preceptos legales —sobre lo que está o no está prohibido— tengo que decir que el hecho de conducir descalzo no está contemplado en la normativa de seguridad vial, absolutamente en ninguna ley se nombra que debo llevar calzado ni de qué clase y, por lo tanto, no es denunciable, a no ser que el agente de la autoridad en sus funciones de vigilancia del tráfico estime que la conducta no es segura, pero aquí ya entrarían otras circunstancias. Esas circunstancias son aquellas en las que por culpa de la chancla o de la cuña el conductor ha causado o sufrido un accidente de tráfico al no ser capaz de tener controlados sus movimientos. Muchos conductores llevan unas zapatillas cómodas en el maletero del vehículo para casos especiales como cuando van a la playa, a una boda o a liarla parda.

A lo sumo, la Ley de Seguridad Vial establece que el conductor de un vehículo está obligado a mantener su propia libertad de movimientos, el campo necesario de visión y la atención permanente a la conducción, para garantizar su propia seguridad, la de sus ocupantes y del resto de usuarios de la vía. También tiene que cuidar especialmente mantener la posición adecuada y que la mantengan el resto de los pasajeros, y la adecuada colocación de los objetos o animales transportados para que no haya interferencias peligrosas. De la lectura de dicho artículo de la norma vial se deduce que lo que realmente se sanciona es el peligro que se genere, más que el tipo de calzado que llevemos. Y de dicho artículo se generan la mayor parte de comportamientos peligrosos que se denuncian de forma indirecta.

Esta misma cuestión fue planteada hace casi veinte años, en el año 2007, al director de la DGT -ese organismo que genera tanto miedo o más que la Agencia Tributaria o Hacienda en general-, así Pere Navarro Olivera respondía que con independencia de que pudiera considerarse más segura la conducción si el conductor del vehículo va calzado, los preceptos de la legislación de tráfico vigentes no permiten calificar como infracción el mencionado hecho.

No podemos discutir que conducir calzado es infinitamente más seguro y más aún cuando es cerrado, para evitar que quede bloqueado el movimiento del pie. Y si la suela es antideslizante muchísimo mejor. Si tenemos que viajar es recomendable utilizar prendas y calzado cómodo. En la carretera no vale escatimar en medidas de seguridad y todo lo que hagamos irá en beneficio de la vida.

Recuerde otra cosa: sí que está prohibido el hecho de manipular con el vehículo en movimiento el navegador GPS, utilizar cascos o auriculares conectados a aparatos receptores o reproductores de sonido —con sus excepciones— y el uso de dispositivos de telefonía móvil, excepto con el manos libres. Y que los agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones están exentos de esta prohibición. Las infracciones son graves y cuestan 6 puntos del permiso de conducir y 200 euros —más caras que unos buenos zapatos— salvo que te sientas Beyoncé, Kate Moss o Taylor Swift y te guste llevar unos Christian Louboutin que rondan los 1.000 euros. Pero la vida no tiene precio y si la pierdes no hay dinero para pagar una nueva.

Recuerdo una vez que paramos un vehículo y el conductor llevaba unos mocasines de leopardo de animal print, que están muy de moda ahora, y sin decirle nada lo primero que me suelta es que son unos Carolina Herrera de 400 euros. Lo siguiente fue: sople aquí por favor.

Seguro que recuerda aquel grupo tan famoso de los años 90 llamado No me pises que llevo chanclas, pues ha vuelto. Su vocalista, Pepe Begines se ha juntado con Pablo Carbonell, el de Los toreros muertos y ahora se llaman Los toreros con chanclas. ‘No me pises que llevo chanclas’ es porque todos sabemos que duele más cuando te pisan con el pie descubierto que cuando llevas botas de trabajo. Aunque con la comodidad tiene que primar también la seguridad y evitar peligros innecesarios. Por eso, no solamente deben preocuparnos las prohibiciones, pues también deberíamos prestarle mucha atención a las recomendaciones y más cuando vienen de expertos en la materia y no de tertulianos de mesa redonda, sin especialización.

Y ahora el lector dirá: a mí no me ha quedado claro. ¿Puedo o no puedo conducir con chanclas?

