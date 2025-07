Ayuso cancela el Programa de Lengua Árabe y da alas a Vox en la Región: "El tiempo pone a cada uno en su sitio"

La Comunidad de Madrid comunicó ayer por carta al Ministerio de Educación que, a partir del curso escolar 2025/26, dejará de participar en el Programa de Enseñanza de Lengua Árabe y Cultura Marroquí (PLACM), que coordina personal de la Embajada de Marruecos y del Ministerio y que imparten profesores funcionarios marroquíes.

Fuentes de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades entienden que no existen "las garantías suficientes para su adecuado funcionamiento" y denuncian una serie de "disfunciones graves" que se han puesto de manifiesto en el programa en los últimos años y que "no permiten continuar ejecutándolo".

Este programa provocó importantes desencuentros entre el Partido Popular y Vox en la Región de Murcia, ya que el partido de Santiago Abascal exigió su retirada de los centros de la Región. Incluso, llegó a ponerlo como condición para permitir la aprobación de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de 2025 y, de hecho, en el acuerdo firmado entre ambos partidos, se especifica en el punto 2.4 que "el Gobierno de la Región de Murcia, en el ámbito de sus competencias, no desarrollará ningún programa en los centros educativos de fomento de la lengua árabe y cultura marroquí, tal y como sucede en otras comunidades autónomas".

"Ya advertimos de que ese programa, promovido bajo el pretexto de la integración, va en contra de nuestra cultura y de la convivencia en nuestras comunidades" Rubén Martínez Alpañez — Portavoz adjunto de Vox en la Asamblea

Este viernes, el portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Vox, Rubén Martínez Alpañez, celebró que la Comunidad de Madrid haya notificado el abandono del PLACM, una decisión que, en sus palabras, "vuelve a dar la razón a Vox".

"El tiempo pone a cada uno en su sitio y el tiempo ha vuelto a darnos la razón. Ya advertimos de que ese programa, promovido bajo el pretexto de la integración, en realidad va en contra de nuestra cultura, de nuestros valores y de la convivencia en nuestras comunidades", manifestó.

El pasado mes de marzo, el consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, informó en sede parlamentaria que un total de diez centros educativos desarrollarán el Programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí durante el curso 2025-2026 en la Región de Murcia. Estos colegios se encuentran dispersos por los municipios de San Pedro del Pinatar, Águilas, Torre Pacheco y Murcia (en concreto, en la pedanía de El Palmar). En total, participarán un total de 348 alumnos de los 320.000 que hay en el sistema educativo de la Región de Murcia. "Desde el Gobierno regional defendemos una educación basada en el respeto a la diversidad y en el fortalecimiento de los valores democráticos", remarcó entonces el consejero durante la interpelación del Grupo Vox.

El Ejecutivo de López Miras defendía que la supresión del programa no estaba en sus manos al tratarse de un "convenio internacional del Gobierno de España"

La Consejería aún no ha comunicado que este programa se vaya a dejar de implantar. El presidente regional, Fernando López Miras, defendió que el requisito que le impone Vox para apoyar los presupuestos de erradicar del programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí en centros educativos "no es competencia del Gobierno de la Región, sino el resultado de un convenio internacional del Gobierno de España". En este sentido, explicó el programa "no forma parte del currículum escolar de la Consejería de Educación" y que a él "no se destina ni un solo euro de la Región".

Madrid desconfía de Marruecos

La Comunidad de Madrid se queja de "la falta de información y control" sobre el programa y, en particular, "de que sea el Reino de Marruecos el encargado de hacer la selección de los profesores participantes, sin más requisitos que ser funcionarios marroquíes".

Dice desconocer si el Ministerio "está velando por que los docentes" cuenten con "una adecuada formación pedagógica y didáctica" y también expresa dudas sobre el "conocimiento y dominio adecuado de la lengua española" de los profesores y sobre si se verifican o inspeccionan las programaciones didácticas elaboradas por estos.

Desde la Consejería madrileña recalcaron que esta es una decisión unilateral de la Comunidad de Madrid y que en ningún caso responde a una petición de Vox, partido que, en el último año, ha hecho de la supresión de este programa una de sus principales reivindicaciones.