Casi tres meses sin suministro eléctrico en la Cofradía de Pescadores de Águilas

Las instalaciones de la Cofradía de Pescadores de Águilas están sin suministro eléctrico desde el pasado 5 de mayo, con todos los inconvenientes que eso conlleva. No funcionan la fábrica de hielo, necesaria para los barcos de pesca, ni las cámaras, ni los equipos eléctricos e informáticos para la subasta o la propia gestión administrativa de la cofradía.

En la actualidad, están solventando el problema con grupos electrógenos. Aunque, después, surgió una avería en el tendido eléctrico que va a puerto y, desde entonces, la cofradía no ve solución. "Entre una reparación y la segunda pasaron dos o tres semanas y ya hemos perdido otro mes. Entre que deciden si hacen o no otra reparación, pasa mucho tiempo y no nos llega la solución", lamenta a esta Redacción Roberto Marbán, secretario de la Cofradía de Pescadores de Águilas.

"No hablo de que no haya habido voluntad, pero entre un paso y otro se ha demorado mucho", añade Marbán, quien apunta que "después de dos meses y medio, la Comunidad Autónoma nos plantea poner una línea nueva, pero no sabemos si va a ser de media o baja tensión. Lo están estudiando y esto supone más meses de espera” con un perjuicio económico “muy importante".

"Tenemos que comprar hielo, no podemos fabricarlo; la sala de subasta está sin climatizar; estamos trabajando en una situación muy mala”, se vuelve a lamentar Marbán.

El Ayuntamiento de Águilas y la dirección general de Puertos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia han mantenido una conversación en la que se ha informado de las actuaciones que se han llevado a cabo, "sin éxito, por parte de la dirección general para dar solución al problema de suministro eléctrico que afecta al puerto de Águilas", indica el concejal de Agricultura y Pesca, Juan Ramón Gallego.

El edil señala que "tras varios intentos fallidos por parte del organismo regional competente, actualmente se ha adoptado una nueva medida en la que la resolución de la avería localizada en el puerto pasa por una actuación que debe llevar a cabo Iberdrola", según "informan desde el Ejecutivo regional", añade el edil.

El Ayuntamiento de Águilas ha puesto a disposición de la Comunidad aquellos recursos propios que puedan ayudar a resolver el problema que sufren nuestros pescadores lo antes posible.