El PP coge fuerzas con los Presupuestos para continuar su travesía por el desierto lo que queda de legislatura

La Asamblea Regional puso ayer fin al calvario del Partido Popular para aprobar los Presupuestos de la Comunidad de 2025, esos que comenzó a negociar el año pasado y que son una realidad a pocos días del mes de agosto. Para llegar hasta aquí, el PP ha tenido que ir cediendo en todos y cada uno de los ultimátums que le fue presentando Vox; los más polémicos, el cierre del centro de menores de la pedanía murciana de Santa Cruz e impulsar convenios que puedan facilitar la deportación de menores migrantes —lo que llaman «reagrupación familiar»—. Sin embargo, ni después de todos estos ‘pasos’ Vox tuvo a bien dejar de apretar al PP y no votó ni siquiera a favor de los Presupuestos, que salieron adelante solo con los 21 escaños del Grupo Popular y la abstención de los de Abascal.

No obstante, con estos nuevos Presupuestos el Gobierno regional coge aire para continuar en solitario hasta 2027. El portavoz del PP, Joaquín Segado, aseguró que estas son las cuentas "de la estabilidad y el diálogo", remarcando que representan "seguridad frente a caos, firmeza frente a debilidad, capacidad de acuerdos frente a soledad".

El presidente provincial de Vox, José Ángel Antelo, opina distinto y dejó claro una vez acabó el Pleno que estas cuentas han salido adelante «gracias a la generosidad y la responsabilidad» de su formación, advirtiendo de que estará «muy vigilante para que se cumplan todos y cada uno de los acuerdos».

Según él, la situación económica regional es «dantesca» por «la gestión deficiente de los últimos treinta años del Partido Popular» y «la nefasta política de Pedro Sánchez, que no reforma el sistema de financiación autonómica para que ningún español sea más que otro».

El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Vox, Rubén Martínez Alpañez, tampoco fue benevolente con los dirigentes del PP durante su intervención en el Pleno. Para él, estas cuentas son «gatopardistas» porque «incluyen actuaciones que no van a ejecutar» y «anuncian que van a cambiar cosas, pero todo seguirá igual».

Los diputados de Vox José Ángel Antelo (i) y Rubén Martínez Alpañez. / Iván J. Urquízar

Dedicó su discurso a atacar tanto a ‘populares’ como a socialistas y no dudó en citar la retahíla de casos de corrupción que afectan a los dos grandes partidos. «Gal, Fondos Reservados, Filesa, caso Roldán, Ibercorp, la EXPO 92, ERE, caso Campeón, Gürtel, Púnica, Caja B, Tito Berni, Koldo, mascarillas, la mujer del ‘presi’, el hermano del ‘presi’, el tres del ‘presi’, el otro tres del ‘presi’, la compra de votos en elecciones, caso Montoro... No ha habido gobierno del PP o del PSOE sin escándalos», manifestó.

Antelo y Alpañez dejaron claro que el acuerdo de Presupuestos no se va a traducir en un cambio de tono con quienes fueran sus socios de Gobierno durante el primer año de la XI Legislatura. Al contrario, el PP tendrá que seguir luchando por cada ley y por cada moción que quiera aprobar en la Cámara murciana.

Los migrantes, en el centro

Tras meses con los migrantes en el foco y después de que Torre Pacheco viviera hace poco más de una semana disturbios racistas alentados por la extrema derecha en redes sociales, el Pleno de ayer fue mucho más social que presupuestario.

Dos manifestantes a las puertas de la Asamblea Regional con las caretas de los líderes regionales de Vox y del PP. / Iván J. Urquízar

Desde primera hora de la mañana, representantes de los sindicatos UGT y CC OO, y de los colectivos ecologistas y LGTBIQ+ se dieron cita ante la Asamblea para pedir que no se aprueben lo que consideran «presupuestos del odio». Sus arengas no se escuchaban en el interior del hemiciclo, pero estas cuestiones no pasaron inadvertidas para la oposición, cuyas enmiendas a los Presupuestos, un total de 278, fueron rechazadas en bloque.

La portavoz del Grupo Socialista, Carmina Fernández, subrayó que los «disturbios xenófobos sin precedentes» de Torre Pacheco no fueron un «estallido espontáneo», puesto que «durante meses, años incluso, se viene sembrado odio contra los migrantes en nuestra Región». Según ella, «esta escalada violenta coincide exactamente con la normalización institucional del discurso de Vox y con la pasividad calculada del PP, que ha preferido mirar a otro lado y esconderse antes que contradecir este discurso con el que se siente cómodo y disgustar a su socio, por si pone en peligro su voto en este Pleno».

El Partido Socialista denuncia que el Gobierno regional asume la agenda ideológica de Vox, que pasa por «el odio y la exclusión como bandera», «la negación del cambio climático y el desprecio a cualquier política ambiental», «la deslegitimación de las ONG y colectivos sociales solidarios» y por «el desprecio a la labor de los sindicatos y los agentes sociales».

Por eso, Fernández le pidió al presidente del Ejecutivo murciano, Fernando López Miras, que «rompa el pacto con Vox y que «sea valiente» y acepte el ofrecimiento del secretario general del PSRM, Francisco Lucas, para aprobar «un presupuesto libre de odio».

Con la portavoz de Podemos-IU, María Marín, llegó uno de los momentos más tensos del Pleno, ya que la presidenta de la Cámara, Visitación Martínez, le impidió usar un elemento que tenía preparado para sacar durante su intervención. Ella denunció la «represión» hacia su grupo parlamentario, pero terminó saliéndose con la suya. Cuando le tocó el turno al portavoz del PP, Marín aprovechó para levantarse de su escaño en plena sesión y entregar al portavoz de Vox, José Ángel Antelo, el elemento que no le habían dejado mostrar: un capirote blanco que emulaba a los que se ponían los integrantes del Ku Klux Klan. «Lo que usted ha hecho es intolerable», le espetó la presidenta de la Asamblea, que la llamó al orden hasta en dos ocasiones.

Antes, ya había acusado a los diputados de Vox de haber estado «muy ocupados en Torre Pacheco azuzando el racismo y echando gasolina al incendio». Tampoco se olvidó del que para ella es el «principal responsable» de los altercados, el PP. «Siempre ha habido nazis», dijo, añadiendo que «en la Región de Murcia, el señor López Miras los alienta, los mete en su casa y hasta les da mando en plaza en estos Presupuestos».

Su compañero en el Grupo Mixto José Luis Álvarez-Castellanos (IU) también condenó «el precio de los Presupuestos»: los niños del centro de menores de Santa Cruz. «¿Qué va a hacer con ellos?», le preguntó a la consejera de Política Social, Conchita Ruiz.

La inmigración también ocupó buena parte del tiempo del portavoz adjunto de Vox en la Asamblea. Tras citar varios sucesos protagonizados por agresores extranjeros, Rubén Martínez Alpañez dijo que, mientras esto ocurre, «socialistas y comunistas miran para otro lado convirtiéndose en cómplices de cada robo, de cada machetazo y de cada violación». Acusó al Partido Popular y el Partido Socialista de estar «promoviendo la inmigración ilegal», y pidió «billete de vuelta» para «aquellos que entren de forma ilegal» y para «aquellos que vengan a nuestro país a asesinar, a violar y a robar».

El PP no pacta con «trileros»

Joaquín Segado habla con Fernando López Miras durante el Pleno. / Iván J. Urquízar

El Partido Popular evitó entrar al trapo de las acusaciones de racismo y discursos de odio, dejando claro que condenan la violencia «siempre». «Nunca está justificada, ni ningún llamamiento a la violencia. Nuestra responsabilidad va más allá de la condena. Tenemos que hacer todo lo posible para que no vuelva a producirse», señaló el portavoz del Grupo Popular, Joaquín Segado. «Muchos llevan más de diez días levantando muros, pero la verdadera política es la que tiende puentes y ahí está el PP», añadió.

Durante su intervención rechazó de plano el «cupo independentista» y exigió una reforma del Sistema de Financiación Autonómica. Además, acusó al PSOE de hacer una «oferta trampa» para pactar los Presupuestos. «No podemos pactar con trileros», afirmó, destacando que no pueden llegar a acuerdos con quien no está en contra del recorte del Trasvase, de subir los impuestos o de sellar los estériles de la bahía de Portmán.

«Son unos Presupuestos que no gustan a la izquierda porque demuestran que aquí sí hay un Gobierno, el de López Miras, capaz de conseguir la aprobación de unos Presupuestos frente a un Sánchez que ni siquiera se atreve a presentarlos», apuntó Segado.

Para él, estas cuentas «apuestan por las personas, por nuestros jóvenes y los no tan jóvenes, por nuestros emprendedores y por nuestros agricultores y ganaderos, por una educación y una sanidad dignas». Son «unos Presupuestos que, sin duda, continuarán ayudando a que sigamos creando empleo, con la menor tasa de paro de los últimos 17 años, que seguirán manteniéndonos como líderes exportadores y como la segunda comunidad autónoma que más crece de toda España», concluyó.