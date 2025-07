López Miras advierte que la salida de Cataluña del sistema fiscal ocasionará a la Región un perjuicio de 625 millones

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, advirtió este jueves que el acuerdo bilateral entre el Gobierno de España y la Generalitat para un concierto fiscal para Cataluña "va a suponer una pérdida de presupuesto para la Región de Murcia de más de 625 millones de euros".

En una entrevista concedida al programa 'Herrera en COPE', López Miras señaló que la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ya ha analizado que este pacto bilateral "va a suponer un descenso de los ingresos del 11%", lo que quiere decir que para la Región de Murcia "va a suponer una pérdida de presupuesto para su sanidad y su educación de más de 625 millones de euros".

El presidente del Gobierno murciano consideró que se trata de un pacto "injusto, ilegal y corrupto" porque "tiene un fin espurio, que es el de seguir permaneciendo en el poder de la Moncloa". A López Miras le "gusta pensar" que el Estado de Derecho, la Constitución y el ordenamiento jurídico "tienen soportes suficientes para evitar" esa financiación singular para Cataluña, "pero también Sánchez dijo que no habría indultos y hubo indultos; y que la amnistía era totalmente inconstitucional y miren por dónde vamos", lamentó.

"Los diputados murcianos del Congreso son mucho antes de Sánchez que de la Región de Murcia" Fernando López Miras — Presidente regional

Al ser preguntado por si ve a los diputados del PSOE en el Congreso por la Región de Murcia votando en contra de este acuerdo bilateral, López Miras aseguró que no. "Son mucho antes de Sánchez que de la Región de Murcia", apostilló.

Al ser preguntado por la abstención de Vox para la aprobación de los Presupuestos de la Comunidad para 2025, López Miras admitió que "toda negociación es muy difícil" pero afirmó que es su "responsabilidad", destacando también que las cuentas "son del Partido Popular". En cuanto a la relación con Vox, dijo que "no hay que mirar a otros", aunque admitió que el PP "es un partido transversal que, desde luego, está dispuesto a dialogar, a negociar y a llegar a acuerdos".

Respecto a los acontecimientos que tuvieron lugar en Torre Pacheco a mediados de julio, López Miras remarcó que, a su parecer, "ha habido una alta dosis de irresponsabilidad política y que, de alguna manera, los vecinos han sido rehenes del uso partidista de una agresión".

Consideró que "todo vino de fuera", puesto que "el agresor llegó de fuera" y "aquellos violentos que intentaron sembrar la agitación y perturbar la convivencia de un pueblo pacífico también llegaban de fuera".

"La delincuencia solo se puede vincular a exclusión social y eso es en lo que tenemos que trabajar" Fernando López Miras — Presidente regional

Aclaró que él no vincula "nunca" inmigración a delincuencia. "La delincuencia solo se puede vincular a exclusión social y eso es en lo que tenemos que trabajar", subrayó.

"La exclusión social es la que lleva a la delincuencia y, por supuesto, quien comete un delito que lo pague, sin ningún género de dudas", sentenció. No obstante, apostó por "poner en marcha acciones" para que la población extranjera se pueda "adaptar a nuestro modelo convivencia". "Y aquellos que no se adapten y aquellos que delincan, pues por supuesto no podrán estar entre nosotros", concluyó.