Una semana "tirados como una colilla" en el Mar Menor

La última avería del puente del Estacio en La Manga dejó a 10 embarcaciones fuera del puerto durante seis días. La alcaldía de San Javier ha solicitado que, en el futuro concurso público para la concesión del Puerto Tomás Maestre para la próxima media década, el pliego de condiciones valore que se aporte lo que sería una ‘solución definitiva’: que las empresas ofrezcan soluciones técnicas para que barcos, coches y viandantes puedan cruzar al mismo tiempo.

«Tirados como una colilla» en el Mar Menor. Así se sintieron los pasajeros de la decena de embarcaciones que no pudieron cruzar el puente del Estacio antes de su avería más reciente, el domingo 13 de julio sobre las cuatro de la tarde, cuando el puente fue elevado para permitir el paso de embarcaciones, como estaba programado, y no pudo volver a cerrarse debido a un fallo técnico.

La avería interrumpió el tráfico durante aproximadamente una hora. Los operarios lograron bajar manualmente las dos partes de la pasarela, aunque no fue posible reanudar la circulación de inmediato. La circulación quedó restablecida pasadas las cinco y media de la tarde, una vez reparado el mecanismo y todo volvió a la normalidad en tierra firme, pero diez embarcaciones seguían en el mar. Y no pudieron llegar al puerto hasta el viernes.

Unas diez embarcaciones se vieron afectadas por esta avería. Desde un par de familias con niños hasta un pescador que había salido a faenar. En uno de estos barcos viajaba Antonio Sánchez, jubilado, con su esposa, quien relató a La Opinión que llamaron al de San Pedro y les dijeron que no había hueco, por lo que solo les quedó esperar.

Aunque los pasajeros lamentan que no se les preguntó si necesitaban ayuda y que los trabajadores del puerto solo contestaban por radio «cuando querían», el alcalde de San Javier, José Miguel Luengo, aseguró a La Opinión que «los trabajadores estuvieron informando por radio todo el tiempo».

Además, Luengo adelantó que la alcaldía de San Javier ha solicitado a la Comunidad que, en el futuro concurso público para la concesión del Puerto Tomás Maestre, se valore que las empresas aporten soluciones técnicas al puente del Estacio en La Manga, para que barcos, coches y viandantes puedan cruzar al mismo tiempo.

La alcaldía de San Javier solicita una ‘solución definitiva’ en la futura concesión del puerto Tomás Maestre

Relato

Antonio Sánchez llegó al puente del Estacio y se lo encontró cerrado. Ya había varias embarcaciones esperando: «10 barcos que estábamos allí con gente de todos los pelajes y de todas las edades y no fueron para nada ni preguntaron cómo estábamos», relata. A través de la radio les decían que el puente «no se abría hasta nueva orden». Al cuarto día, al parecer, les comentaron que ya había llegado la pieza necesaria de Alemania (país donde está la empresa que construyó la estructura) y que en breves lo arreglarían.

«Ya llevábamos 5 días y te juro que era para cortarnos las venas. La temperatura no era precisamente para estar», detalla Sánchez. Cuando les dijeron que solo faltaba hacer una prueba para abrir el paso, una embarcación hinchable de Protección Civil se acercó a preguntar si necesitaban algo. «Entonces yo muy cabreado le pregunté por qué no habían venido antes, que sabían que estábamos allí toda la semana. Y nos dijeron que no les habían ordenado venir, que, al terminar su turno de trabajo en el puente, habían venido por su propia voluntad». Una hora más tarde, la decena de embarcaciones pudo llegar a puerto. Hasta la próxima avería.