El PP aprueba sus Presupuestos con la abstención de Vox, protestas en la calle y menciones al Ku Klux Klan

La Región de Murcia ya tiene sus Presupuestos de 2025, a día 23 de julio de ese mismo año, con más de medio año de retraso. El Partido Popular y el Gobierno autonómico han aguantado la presión ejercida los últimos días por alrededor de medio centenar de colectivos sociales y por las formaciones de izquierda de la Comunidad y la Asamblea Regional ha dado luz verde a las cuentas pactadas con Vox y tras aceptar todas las condiciones que los de Abascal le pusieron encima de la mesa, muchas de las cuales ponen en el foco a los menores migrantes.

Sin embargo, la formación de Santiago Abascal no apoyó las cuentas y se abstuvo, a pesar de los meses de negociaciones con los 'populares'. La Región de Murcia tendrá Presupuestos con los únicos votos afirmativos de los 21 escaños del PP.

Tras una manifestación histórica contra el racismoeste lunes en pleno mes de julio en Murcia, con miles de personas en la calle a pesar del calor, alrededor de un centenar de representantes de los sindicatos UGT y CC OO, y de los colectivos ecologistas y LGTBIQ+ se dieron cita de nuevo ante el Parlamento de la Región de Murcia para pedir que no se aprueben lo que consideran "presupuestos del odio", que incluyen el cierre del centro de menores Rosa Peñas de la pedanía murciana de Santa Cruz, en donde residen unos sesenta niños, niñas y adolescentes.

Dos manifestantes con las caretas de José Ángel Antelo (Vox) y Fernando López Miras (PP), a las puertas de la Asamblea Regional. / Iván J. Urquízar

Estas cuestiones no pasaron inadvertidas para la oposición, cuyas enmiendas a los Presupuestos regionales, un total de 278, fueron rechazadas en bloque. La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Carmina Fernández, enumeró durante su comparecencia algunas de las consecuencias de este pacto, entre ellas, los altercados que se vivieron hace una semana en Torre Pacheco. "Unos disturbios xenófobos sin precedentes en los que grupos ultras se lanzaron a la caza del inmigrante tras una agresión a un vecino. Eso no fue un estallido espontáneo: durante meses, años incluso, se viene sembrado odio contra los migrantes en nuestra Región", explicó.

Momento de la intervención de Carmina Fernández, portavoz del Grupo Socialista. / Iván J. Urquízar

Según ella, "esta escalada violenta coincide exactamente con la normalización institucional del discurso de Vox y con la pasividad calculada del PP, que ha preferido mirar a otro lado y esconderse antes que contradecir este discurso con el que se siente cómodo y disgustar a su socio, por si pone en peligro su voto en este Pleno".

El PSRM denuncia que el Gobierno regional asume la agenda ideológica de Vox, que pasa por "el odio y la exclusión como bandera", "la negación del cambio climático y el desprecio a cualquier política ambiental", "la deslegitimación de las ONG y colectivos sociales solidarios" y por "el desprecio a la labor de los sindicatos y los agentes sociales".

Por eso, Fernández le pidió al presidente del Ejecutivo murciano, Fernando López Miras, que "rompa el pacto con Vox, "por dignidad y por responsabilidad con la Región". Asimismo, le reclamó que "sea valiente" y acepte el ofrecimiento del secretario general del PSRM, Francisco Lucas, para aprobar "un presupuesto libre de odio, de racismo y de las políticas que le exige la ultraderecha".

Con la portavoz de Podemos-Izquierda Unida, María Marín, llegó uno de los momentos más tensos del Pleno, ya que la presidenta de la Cámara, Visitación Martínez, le impidió usar un elemento que tenía preparado para sacar durante su intervención. "Es algo vergonzoso", denunció, subrayando la "represión" hacia su grupo parlamentario y poniendo en evidencia que "no existe separación entre el Poder Ejecutivo y Legislativo".

El momento más tenso llegó cuando la portavoz de Podemos-IU quiso sacar un elemento al atril y se lo prohibieron: "Es represión"

A los diputados de Vox les acusó de haber estado "muy ocupados en Torre Pacheco azuzando el racismo y echando gasolina al incendio". A ellos se refirió como "organización supremacista que promueve el terrorismo racista de extrema derecha", llamándoles el "Ku Klux Klan español". Tampoco se olvidó del que para ella es el "principal responsable" de los altercados, que es el Partido Popular. "Siempre ha habido nazis, más o menos, siempre los ha habido. En democracia se los aísla, se les corta la financiación y se les castiga si se pasan de la raya. En la Región de Murcia, el señor López Miras los alienta, los mete en su casa y hasta les da mando en plaza en estos Presupuestos", lamentó.

Más adelante, Marín aprovechó para levantarse de su escaño en plena sesión y entregar al portavoz de Vox, José Ángel Antelo, el elemento que no le habían dejado mostrar: un capirote blanco que emulaba a los que se ponían los integrantes del Ku Klux Klan. "Lo que usted ha hecho es intolerable", le espetó la presidenta de la Asamblea, que la llamó al orden hasta en dos ocasiones. Antelo amenazó con llevarla a los tribunales, pero Visitación Martínez consiguió que el Pleno continuara.

Desde IU condenaron que "el precio de estos Presupuestos" sean los sesenta niños del centro de menores que se cerrará en el mes de septiembre

Su compañero en el Grupo Mixto José Luis Álvarez-Castellanos (IU) acusó al Gobierno regional haber dejado la educación en manos de la concertación. "El dinero público no puede financiar la red privada", subrayó el diputado, que también condenó "el precio de los Presupuestos": los niños del centro de menores de Santa Cruz. "¿Qué va a hacer con ellos? ¿Qué va a pasar con esos 7 millones de euros de la orden que revocó?", le preguntó a la consejera de Política Social, Conchita Ruiz, en referencia a los fondos europeos para la compra de viviendas para menores extranjeros que tuvieron que retirar por exigencia del presidente de Vox nacional, Santiago Abascal.

Vox y los "presupuestos gatopardistas"

El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Vox, Rubén Martínez Alpañez, a pesar de pertenecer al partido que ha pactado los Presupuestos con el PP, dedicó su intervención a atacar tanto a 'populares' como a socialistas (especialmente a estos últimos). Para ello, no dudó en citar la retahíla de casos de corrupción que afectan a los dos grandes partidos de España. "Gal, Fondos Reservados, Filesa, caso Roldán, Ibercorp, la EXPO 92, ERE, caso Campeón, Gürtel, Púnica, Caja B, Tito Berni, Koldo, mascarillas, la mujer del 'presi', el hermano del 'presi', el tres del 'presi', el otro tres del 'presi', la compra de votos en elecciones, caso Montoro... No ha habido gobierno del PP o del PSOE sin escándalos", citó.

Los diputados de Vox José Ángel Antelo y Rubén Martínez Alpañez charlan con los consejeros Luis Alberto Marín y Juan María Vázquez. / Iván J. Urquízar

La inmigración también ocupó buena parte de su discurso. Tras citar varios sucesos protagonizados por agresores extranjeros, Alpañez dijo que, mientras esto ocurre, "socialistas y comunistas miran para otro lado convirtiéndose en cómplices de cada robo, de cada machetazo y de cada violación". Acusó al Partido Popular y el Partido Socialista de estar "promoviendo la inmigración ilegal", pidiendo "billete de vuelta" para "aquellos que entren de forma ilegal" y para "aquellos que vengan a nuestro país a asesinar, a violar y a robar".

Para Vox, estas cuentas son "gatopardistas" porque "incluyen actuaciones que no van a ejecutar" y "anuncian que van a cambiar cosas, pero todo seguirá igual".

El Partido Popular evitó entrar al trapo de las acusaciones de racismo y discursos de odio, dejando claro que condenan la violencia "siempre". "Nunca está justificada, ni ningún llamamiento a la violencia. Nuestra responsabilidad va más allá de la condena. Tenemos que hacer todo lo posible para que no vuelva a producirse", señaló el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Joaquín Segado. "Muchos llevan más de diez días levantando muros, pero la verdadera política es la que tiende puentes y ahí está el PP", añadió.

Durante su intervención rechazó de plano el "cupo independentista" y exigió una reforma del Sistema de Financiación Autonómica. Además, acusó al PSOE de hacer una "oferta trampa" para pactar los Presupuestos. "No podemos pactar con trileros", afirmó, destacando que no pueden pactar con quien no está en contra del recorte del Trasvase Tajo-Segura, de subir los impuestos o de sellar los estériles de la bahía de Portmán.