Crisis en Alguazas: el concejal cesado por el alcalde se pasa al Grupo Mixto

Cesiones, mensajes borrados en redes sociales y "líneas rojas que no se deben tolerar en nadie" han derivado en un 'cambio de equipo' en el Ayuntamiento de Alguazas. Jesús Gomariz, exconcejal de Obras y Servicios, Pedanías y Bienestar Animal, por el partido Unidad X Alguazas, cesado por el alcalde sin explicaciones claras, se ha unido al Grupo Mixto.

"Esta mañana me he visto en la obligación de cesar al concejal Jesús Gomariz del equipo de gobierno", anunció José Gabriel García, líder de Unidad X Alguazas y alcalde de la localidad, el martes por la tarde a través de su cuenta de Facebook.

El alcalde señaló: "Me debo al cargo y nuestro pueblo, y hay cosas que no se pueden blanquear ni tolerar", porque "lo contrario sería traicionar lo que siempre he defendido y luchado". Sin olvidar mencionar el agradecimiento a su excompañero, recalcó: "Esto no puede ser razón que justifique exceder líneas rojas que jamás toleraré en nadie".

Además, el líder de Unidad X Alguazas añadió que "habrá ampliación porque todos merecen explicaciones".

Por su parte, el exconcejal cesado dijo en sus redes sociales: "El alcalde de este pueblo me ha comunicado que quedaba cesado de todos mis cargos y que entregara las llaves de todas las instalaciones municipales, espero que el motivo lo dé en el próximo pleno".

A esto, Gomariz agradeció a los vecinos de Alguazas, a la brigada de obras y servicios y añadió: "He ayudado a los vecinos que me han pedido o tenido algunas queja y nunca he intentado echar balones fuera, siempre he asumido mis errores y he dado la razón a los vecinos que se han quejado de algo".

"Seguiré luchando por Alguazas como hasta ahora", concluye el mensaje del exconcejal, que ahora entra en la 'plantilla' del Grupo Mixto.

Consecuencias

Jesús Gomariz era una de las caras más visibles del equipo de gobierno local, liderado por Unidad por Alguazas junto con Vox, pues mantenía una estrecha relación con parte de los vecinos. Ahora, Gomariz se pasa a la oposición con la incertidumbre que deja que los motivos de su cese sigan en el aire.

