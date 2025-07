El cambio climático amenaza Cabo de Palos e Islas Hormigas

Los efectos del cambio climático y el aumento de olas de calor son uno de los principales enemigos, ya no solo del ecosistema terrestre, sino también del marino. Víctor Orenes Salazar, investigador en Ecología Marina del Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC) y la Universidad de Murcia (UMU) apunta que este fenómeno está ya amenazando a los ecosistemas de la costa de la Región, en especial a los de la reserva marina de Cabo de Palos e Islas Hormigas, un espacio natural submarino protegido.

«Si no se actúa de forma urgente, en las próximas décadas —e incluso en plazos más cortos, de apenas 10 a 15 años— veremos un descenso drástico de nuestros ecosistemas marinos, con pérdida de biodiversidad, degradación de hábitats clave y efectos en cascada sobre las pesquerías, el turismo y la calidad del agua», alerta, para avisar de que «la Región podría perder parte de su riqueza natural costera, que es también un pilar económico y cultural».

Zonas como la reserva marina de Cabo de Palos e Islas Hormigas, con una altísima diversidad biológica, se encuentran en una importante situación de peligro y, es que, en los últimos años se han disparado las olas de calor marinas en la zona: «Los fondos rocosos de nuestro litoral sumergido, especialmente en zonas como Cabo de Palos e Islas Hormigas, ya están mostrando signos de deterioro. En un estudio que publicamos en 2023, analizamos el impacto de las olas de calor marinas sobre las poblaciones de gorgonia blanca en la reserva marina y detectamos una tendencia clara al aumento en la frecuencia, duración e intensidad acumulada de estos eventos térmicos extremos», afirma.

El estudio, realizado por investigadores de la Universidad de Murcia y el Instituto Español de Oceanografía, hace hincapié en la mortandad de las colonias de gorgonia blanca, una estructura coralina del Mediterráneo. El 40% de ellas tienen necrosis, por el daño producido por las olas de calor. Se estima que alrededor del 75% fueron ‘heridas’ en la de 2018, con una mortalidad del 12,5%.

Es un concepto desconocido para muchos, pero toda ola de calor en superficie tiene su réplica bajo el mar, puesto que sus efectos son nocivos para todo el ecosistema y modifican el funcionamiento habitual de sus componentes.

Olas de calor a 25 metros de profundidad Con respecto al análisis de la temperatura, el estudio realizado por investigadores de la Universidad de Murcia y el Instituto Español de Oceanografía revela que, a 25 metros de profundidad, entre los años 2007 y 2013 se produjeron dos olas de calor, mientras que entre 2014 y 2021 se produjeron 16 más. Además, el 90% de los días con condiciones de ola de calor marina se concentraron en este último periodo. Se trata de un incremento extremadamente rápido durante la última década Los datos fueron tomados a una profundidad de 25 metros. Este incremento de frecuencia se traduce también en una mayor duración e intensidad de las olas de calor, y nos indica que ya no se tratan de fenómenos superficiales, sino de una alteración térmica que afecta a zonas más estables del ecosistema marino. El estudio define estos fenómenos como «bruscos y acusados calentamientos del agua». Otra de las principales conclusiones a la que llega la investigación es que, a pesar de tratarse de una reserva marina, las gorgonias y otros organismos están igualmente expuestos al impacto del cambio climático. Las medidas a nivel local no son suficientes para paliar un problema de dimensión global como el del calentamiento del mar. Y por último, advierten de la necesidad de buscar soluciones urgentes para evitar la desaparición del bosque animal submarino.

Orenes explica que «las olas de calor marinas generan un estrés fisiológico significativo en los organismos marinos, muy similar a lo que ocurre en los seres humanos cuando sufrimos temperaturas extremas». «Este estrés afecta procesos básicos como la respiración, la fotosíntesis, la reproducción o la capacidad de defensa frente a enfermedades», manifiesta, para concretar que «el problema viene cuando las condiciones se mantienen durante periodos prolongados o alcanzan temperaturas críticas: entonces ese estrés puede derivar en blanqueamiento, pérdida de tejidos, enfermedades e incluso mortalidad masiva en especies como los corales o las gorgonias».

Todo esto no se reduce solamente a las profundidades del océano, sino que repercute en la vida terrestre y las consecuencias son directas para la población. En relación a esto, Víctor Orenes puntualiza que «cuando una ola de calor marina provoca el colapso de especies estructurales, no estamos hablando únicamente de la pérdida de un tipo de alga, planta o coral: hablamos del colapso del ecosistema completo que depende de ellas». «Esto no solo empobrece la biodiversidad, sino que puede afectar a actividades humanas como la pesca, el turismo o la calidad del agua», significa.

Este problema tiene una raíz muy profunda llamada cambio climático, la cual debe ser tratada en su conjunto si se quiere evitar graves consecuencias para el planeta Tierra. «Parece obvio que hay que actuar sobre la causa primera del cambio climático, reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero. Aunque no podemos enfriar el agua del mar echando cubitos, sí podemos proteger y restaurar hábitats clave para ayudarles a resistir y a sobreponerse a estos eventos extremos», destaca.

A este respecto, Víctor Orenes remarca que «se ha demostrado que los ecosistemas protegidos, complejos y en buen estado de conservación resisten mejor los impactos humanos, gracias a su mayor diversidad funcional y capacidad de recuperación».

Desde su punto de vista, en la lucha contra el cambio climático «la ciencia y la monitorización continua deben ocupar un lugar central», pues «debemos de tener información actualizada y rigurosa para podernos anticiparnos a los impactos, evaluar los riesgos y tomar decisiones eficaces basadas en evidencias».

Aunque el aumento de las olas marinas se está produciendo a nivel global, el Mediterráneo cuenta con unas características que lo agravan aún más. En este sentido, Orenes dice que «sin duda existe una tendencia clara, sostenida y científicamente documentada al aumento de las olas de calor marinas en todo el planeta, y especialmente en regiones como el Mediterráneo».

Explica que desde principios de los 80 se ve un incremento significativo tanto en la frecuencia como en la intensidad térmica. Este fenómeno se ha intensificado en regiones como la cuenca del Mediterráneo, considerada un auténtico ‘punto caliente’ del cambio climático global. «En esta región semicerrada, las tasas de calentamiento marino son varias veces superiores al resto, lo que la convierte en una zona especialmente vulnerable», advierte.

Para Orenes, este problema requiere más atención, dado que «en general, no se le presta suficiente atención». «Las olas de calor atmosféricas reciben más cobertura mediática porque afectan directamente a la salud humana, pero las marinas pasan inadvertidas aunque sus efectos son igual de preocupantes», apunta, para abogar por «una mayor divulgación científica y sensibilización para que la sociedad entienda que la salud del mar está directamente relacionada con el bienestar de las personas», sentencia.