Una tecnología que potenciará el mercado del hidrógeno

Hydrogreen Energy es una empresa centrada en la producción y distribución de pilas de combustible (dispositivos que convierten la energía química de un carburante en electricidad a través de reacciones electroquímicas, siendo una alternativa limpia y eficiente a las fuentes de energía tradicionales) y sus componentes, destacando especialmente su tecnología única de GDL (capas de difusión de gas) para el mercado del hidrógeno, desarrollada y patentada completamente en España.

El objetivo de esta compañía a través de su tecnológica es la descarbonización del planeta y mejorar el medio ambiente reduciendo la contaminación dentro y fuera de los núcleos poblacionales, con la tecnología de las pilas de combustible y el hidrógeno verde, generado por la electrólisis del agua alimentado mediante la energía del sol.

¿Cómo lo logran?

La empresa es el resultado de una colaboración mutua entre el conocimiento académico y la empresa privada. Con los mejores profesionales de ambos entornos, se aportan soluciones tecnológicas a través del I+D+i, que se ofrecen al mercado.

Las GDL suponen entre el 40 y el 60 por ciento del coste de una pila de combustible. «Pero gracias a nuestro proceso de fabricación patentado, la GDL tiene un precio muy competitivo, sin materiales perjudiciales para el medio ambiente y con gran flexibilidad para adaptar el producto técnicamente. Nuestros precios son más bajos que los de nuestros competidores gracias al uso de materiales renovables y respetuosos con el medio ambiente, donde hasta el 50 por ciento de la masa utilizada para su fabricación procede de proveedores locales», explica la compañía en su página web.

El agua es el principal disolvente utilizado en su fabricación, descartando el uso de disolventes contaminantes (reutilizando la mayor parte del agua), lo que reduce el impacto medioambiental de esta tecnología emergente.

Sobre los comienzos, José Javier López, investigador y responsable del proyecto, indica que «la gran prueba de fuego residió en escalar la producción. Pasamos de hacer una capa de gestión de gases manualmente al día, a tener que fabricar 100 capas diarias. También aumentamos el tamaño de las celdas de 12x12 cm. a 35x35 cm., lo que conlleva grandes exigencias técnicas».

El responsable del proyecto explica que ahora «se producen alrededor de 100 capas diarias. Las actuales son de 35x35 cm. y la mayor dificultad es mantener la uniformidad en propiedades físicas (porosidad, grosor, calidad) al aumentar el tamaño. Pero lo estamos logrando. Esta tecnología se utiliza para los submarinos S-80 y para la automoción en el caso de los Toyota y los Hyunday, además de otros múltiples usos».

Defensa

De hecho, López apunta que tienen interés en el ámbito de Defensa y «hemos contactado con la Armada y empresas como Navantia. Respecto al Info, al que le estamos muy agradecidos, estamos también tramitando documentación en este momento».

Para este investigador, Caetra siempre ha sido y es una apuesta prometedora. En relación a los proyectos de futuro o mejor dicho cómo ven el futuro el investigador y dueño del proyecto responde con total sinceridad, «es difícil hablar de futuro porque la competencia internacional es muy dura. Llevo 30 años trabajando en esto. No sabemos si cumpliremos los 10 años con la compañía, pero al menos estamos haciendo todo lo posible para que funcione».

«Somos una de las pocas empresas en España que está cualificando pilas de combustible por encima de 1 kW, lo cual es un avance. Si la demanda no llega a consolidarse, puede que no funcione. Pero el objetivo es que España no llegue tarde a esta tecnología», apostilló con mucha ilusión López.