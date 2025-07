Ahí van cayendo los corruptos

Barato. Me he hecho amigo del vendedor de libros de segunda mano y ya me hace un precio especial. Normalmente, los cobra a 2 euros, pero a mí, cuando me llevo 3, me cobra solo 5 euros. Teniendo en cuenta que los que compro en las librerías me cuestan a 22, comprenderán ustedes que esté presente en el puesto del mercadillo casi todos los domingos buscando libros como un loco.

Lo normal. Una señora a otras dos, paradas en la calle: «A mí, lo de Torre Pacheco, me da mucha pena. Mi prima vive allí y tiene una vecina marroquí que es su mejor amiga, que pasa cada día a verla y a charlar un rato con ella. Es que mi prima tiene 88 y está muy mal de las piernas. Apenas sale a la calle ya». Otra de las mujeres dice: «Pues claro, es lo normal».

Rebelión ante un papa. Esta semana ha sido el santo de los Enriques. Según el calendario, el día 13. Siempre había sido el día 15, pero un Papa de no hace muchos años, una mañana se levantó creativo y cambió a algunos santos de día, entre ellos San Enrique que lo pasó a dos días antes, que, dicen, fue cuando el santo se murió. Pero el 15 de julio, víspera de la Virgen del Carmen, ha sido siempre San Enrique, y era el santo de mi abuelo, de mi padre, y lo es mío, de mi hijo mayor y de mi nieto. Así que lo sigo celebrando como siempre, el 15. ¿Será esto apostasía o algo?

Vergüenza. ¿Cómo se sentirán los políticos honrados cuando ven que hay compañeros corruptos en sus partidos? Y quizás algunos hayan convivido con estos sinvergüenzas como los compañeros que son, en reuniones, en comidas, en cargos que hayan ostentado juntos. Desde luego conozco a algunos que sé que están absolutamente cabreados. De todos modos, lo importante es que vayan cayendo, aunque sea poco a poco y algo tarde. Y, oiga usted, cómo se las buscan, los canallas, presuntos, eso sí. Unos rascan con las obras públicas y otros con las empresas gasísticas. Los hay que se forran a millones y otros que se pringan por cinco mil euros en billetes de cincuenta metidos en un sobre. A unos los pillan antes, con las manos en la masa, y a otros después. Pero van cayendo. E insisto. Son excepciones en un mundo de gente normal, como usted o como yo, que no robamos nunca.

Problemas de las prótesis. Leo en la prensa especializada las declaraciones de una actriz llamada Ruth Núñez, a la que no conozco, que dice: «Me puse implantes en los pechos porque consideraba que era necesario para mi trabajo. Ahora ya no los llevo. Y cuando fui a quitármelos el médico que iba a operar me dijo: ‘Ya verás que cuando tengas pareja querrás ponértelos otra vez’».

Perro bilingüe. Un hombre va con un perro grande por la calle. El animal lleva un letrero bastante grande en un costado que dice: ‘Do not pet’ y debajo ‘No acariciar’. Llama la atención que el aviso sea bilingüe, a no ser que el hombre pase medio año en España y el otro medio en el Reino Unido.

Serio reproche. Están jugando al dominó. Son cuatro hombres, mayores de sesenta años todos. Uno de ellos pone una ficha. Su compañero le dice casi gritando: «¡No te dobles, criminal!».

Espanto. Lo del genocidio de Gaza, qué horror, qué inmenso horror. ¿Es que nadie va a parar eso?

Nunca fue Pepe. Tenemos una comida de amigos. Sale a colación el alcalde de Murcia al que todos llamamos Pepe Ballesta, pero uno de los comensales dice: «Que sepáis que Ballesta nunca ha sido ‘Pepe’. Siempre, desde que era un crío, lo llamábamos Jose. Y, por cierto, jugaba bastante bien a baloncesto».

