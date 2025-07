Toda España grita contra el racismo

Los ataques racistas de Torre Pacheco han conmocionado a toda España y han llevado a muchas personas a manifestar su condena contra lo sucedido. Así, estos últimos días han tenido lugar diversas manifestaciones contra el racismo y los disturbios en el municipio murciano en distintas ciudades de España.

En Madrid, el pasado jueves, se reunieron dos centenares de personas en la plaza de Callao para rechazar el racismo y la xenofobia a raíz de lo que llamaron «algaradas fascistas» y «cacerías» de Torre Pacheco.

«Los extranjeros hemos tenido que emigrar, con lo duro que es, para venir aquí a aportar nuestro trabajo y nuestra cultura. Los ecuatorianos somos gente de bien. Alguno hay que no, como en cualquier lado, pero normalmente somos gente trabajadora, así que estamos aquí para protestar contra el discurso que Vox está dando contra los migrantes», exponía Sulay.

La concentración estaba convocada por organizaciones como la CEAV (Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales) y la FRAVM, CCOO, UGT, la CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado), la FELGTBI+ (Federación Estatal LGTBI+), Red Acoge, Médicos del Mundo y Rumiñahui, entre otras.

Detrás de la pancarta con el lema ‘Contra el odio, por la convivencia #Stop odio’, los portavoces de las diferentes asociaciones y sindicatos reiteraron que «ningún ser humano es ilegal».

En Barcelona, la misma tarde del jueves, la manifestación arrancó con un grito unánimo: «¡Aquí están las antiracistas!». La manifestación congregó a 800 personas, según la Guardia Urbana -la mayoría migrantes-, indignadas y dolidas tras los disturbios en Torre Pacheco. Convocados por una quincena de entidades lideradas por SOS Racisme bajo el lema ‘Contra las expulsiones, las cacerías y las leyes de extranjería’, todos los asistentes se unieron en una reivindicación por sus derechos y su integridad: «¿Necesitamos que nos maten para que hablemos de racismo?», se preguntaban.

También se llevaba a cabo una concentración ayer en Valencia, que reunió a centenares de personas convocadas por la plataforma Valencia Pels Drets de les Personas Migrades, que salieron a la calle «contra el odio, con dignidad». Tomaron la plaza del Ayuntamiento de la capital valenciana en solidaridad con las personas migrantes de la localidad murciana que han vivido durante días un estallido de violencia que ha llegado a convertir el municipio en sede de batallas campales y de persecuciones.

«Si tuviera que resumirlo en una frase diría que estamos aquí para no preocuparnos por nuestra existencia». Así lo definía Fatine Sakri, una de las portavoces de la plataforma. No pedían nada, dijo, solo no temer por su vida, y se mostraron «preocupadísimas» por lo que está pasando. A la escalada que desemboca en violencia, Sakri la llamó «el iceberg de la morofobia».

Por eso, Sakri se pregunta «qué va a pasar mañana, cuando se apaguen las cámaras y los micrófonos y la gente con cara de mora siga saliendo a la calle, yendo a las instituciones públicas, subiendo al bus, yendo a los colegios».