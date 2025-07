Tras la salida de los ultras de Torre Pacheco, los colectivos sociales ponen el foco en los Presupuestos con Vox

Ahora que parece que los radicales y extremistas de derecha han abandonado Torre Pacheco, la reacción social ante los altercados racistas empieza a poner el foco en los Presupuestos de la Región de Murcia de 2025, que se aprobarán el próximo 23 de julio con los votos favorables de los diputados autonómicos del Partido Popular y de Vox.

Durante la concentración convocada este viernes en el municipio del Campo de Cartagena, dos vecinos de origen marroquí fueron los encargados de leer un manifiesto en el que piden directamente al PP que "rompa el pacto con Vox para aprobar los presupuestos, siendo este último un partido ultraderechista que incita a la violencia y que es responsable directo de la pesadilla que estamos viviendo estos días".

A la Fiscalía, que esta misma semana comunicó que incoaba diligencias al presidente provincial de Vox, José Ángel Antelo, también le reclaman que "sea valiente" y que "asuma su parte de responsabilidad y su papel fundamental para combatir esta ola de violencia insostenible y prevenir situaciones parecidas o peores".

Y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, le solicitan "una mayor eficacia policial" durante los altercados. "Lo que estamos viviendo no es vandalismo, es una organización terrorista y es preciso hacerle frente como tal", señalan los más de cincuenta colectivos sociales de la Región de Murcia que firman un manifiesto leído por los vecinos de Torre Pacheco Kenza Midoun y Osama Alalo.

Entre las asociaciones que aparecen, Amigos De Ritsona, Casa de Marruecos, Parem (Asociación de ayuda para las Personas Refugiadas y Migrantes en Murcia), Huerta Viva, BDS Murcia, Colectivo Fuste, CC OO, Convivir sin racismo, Coordinadora ONGD, FaAM (Federación de asociaciones Africanas de Murcia), FAPA Juan González, Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC), Islam en Murcia, IU, Movimiento Feminista, Orgullo Crítico, Palestina Libre, Partido Comunista, Plataforma Prosoterramiento, Podemos, PSRM, Sumar, UGT, Usuarios de la Sanidad, USO y Yayoflautas.

Denuncian que lo que se ha dado en llamar "cacerías" en Torre Pacheco son consecuencia de la "criminalización gratuita al colectivo magrebí por parte de partidos como Vox". A ello hay que sumar, prosiguen, la "ausencia absoluta de política social de la Comunidad y el Ayuntamiento de Torre Pacheco dirigida a acoger y normalizar la realidad social". Además, lamentan la "indiferencia y la inacción ante los mensajes de odio, la intolerancia, el racismo y la islamofobia que han ido tomando protagonismo en nuestras instituciones desde el ascenso de la ultraderecha".

Presencia política

Desde el PSRM llevan desde octubre del año pasado ofreciendo un acuerdo de Presupuestos al PP para evitar que Vox imponga sus políticas. Este viernes, la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Carmina Fernández, insistió a López Miras que rompa el pacto con los de Abascal "por dignidad y responsabilidad", ya que ese acuerdo "pone en peligro los derechos humanos, desprecia la diversidad, y legitima la intolerancia y el racismo desde las instituciones".

Carmina Fernández (d), junto a José Luis Álvarez-Castellanos y Penélope Luna, de IU, observan a dos vecinas de Torre Pacheco dándose un abrazo tras la lectura del manifiesto. / Marcial Guillén (EFE)

Asimismo, recordó que, una semana después, López Miras aún no ha condenado las "declaraciones incendiarias de su socio Antelo de Vox" y que el PSOE denunció a la Fiscalía por incitación al odio.

"Nos sumamos a la denuncia que hacen hoy los colectivos sociales contra la violencia racista, la xenofobia y el odio hacia las personas migrantes, y condenamos con firmeza las cacerías de personas organizadas y alentadas por grupos de ultraderecha racistas y fascistas en Torre Pacheco. Nos solidarizamos con quienes sufren explotación, discriminación y una vulnerabilidad permanente", señaló.

La secretaria de Derechos Sociales de Podemos en la Región, Elvira Medina, exigió "acabar con la impunidad de esta ultraderecha desatada, permitida durante mucho tiempo por un sistema judicial que persigue y criminaliza a los antifascistas y protege a estos escuadristas".

Podemos

Tras conocerse la detención del líder del colectivo ultra Deport Them Now por instigar la cacería racista de Torre Pacheco, desde Podemos creen que esta detención "no es suficiente" y se preguntan "por qué los cargos de Vox que jalearon los linchamientos no han sido detenidos" y "por qué otros ultras como Daniel Esteve o Javier Negre están todavía en la calle".