Opositores de Educación y sindicatos exigirán un temario oficial único

Un temario oficial único para las pruebas de evaluación de acceso al cuerpo de Secundaria. Eso es lo que exigen los opositores afectados por la última convocatoria de Secundaria en la Región de Murcia, cuyos exámenes arrancaron el pasado 21 de junio y que ha terminado con suspensos masivos.

La plataforma de afectados que se ha creado en las últimas semanas mantuvo ayer una reunión en Murcia con las principales organizaciones sindicales del sector para analizar una serie de propuestas de mejora acerca del sistema de acceso utilizado en esta convocatoria.

«El objetivo es que el planteamiento que salga de estos encuentros se traslade a las distintas mesas de negociación con la Administración, tanto nacionales como autonómicas, con el fin de que se logren los cambios que se necesitan y que la situación que se ha vivido en estas oposiciones no se vuelva a repetir», explicaba a La Opinión Maite Noguera, una de las portavoces de la mencionada plataforma, tras el encuentro de este jueves.

Noguera, que estuvo ayer en la reunión celebrada en la sede de CCOO Región de Murcia y a la que asistieron también representantes de Sterm, SIDI y UGT (ANPE se disculpó en el último momento por no poder acudir), indica que «el tema a abordar es muy complejo» y por su extensión y las propuestas que hay sobre la mesa no pudo terminarse ayer. Por ello, han sido citados hoy viernes a un segundo encuentro, en el que está previsto que se aborden los recursos presentados por los aspirantes que no han superado la oposición y las posibles movilizaciones que están planteando de cara al mes de septiembre.

Los opositores consideran necesario cambiar el sistema de examen por otro modelo «más justo y objetivo», al tiempo que plantean la necesidad de contar con un temario oficial único para las pruebas de evaluación. Otra de las propuestas pasaría por solicitar el cambio a un modelo de examen tipo test, como ocurre en otras oposiciones como son las de Sanidad o Justicia. Sin embargo, Maite Noguera considera que el examen tipo test tiene pros y contras, «aunque sí que tenemos claro que garantizaría la objetividad a la hora de corregir, ya que se haría con una plantilla, evitando las diferencias de nota que se ha visto entre tribunales en estas oposiciones y que no tienen ninguna justificación».

También se plantea que la coordinación y el diseño de las pruebas sea validada por un comité de expertos y que no dependa de una única persona (el presidente de cada tribunal) como hasta ahora, «con lo que se evitarían los errores y fallos detectados en estos exámenes una vez que habían comenzado».

La oposición de Secundaria celebrada este pasado mes de junio es la más numerosa de la historia de la Región, con 1.595 plazas convocadas y 11.000 aspirantes.