Juzgados saturados, falta de personal y registros cerrados en la Región por la Ley Bolaños

María L. lleva 30 años trabajando como funcionaria y nunca había visto un caos como este en los juzgados. Una denuncia a la que se suman los sindicatos, que atribuyen la situación a la entrada en vigor de la Ley Bolaños, que plantea sistemas de mediaciones antes de acudir a los tribunales.

La implantación del nuevo sistema judicial a coste cero del Gobierno central está haciendo, según los sindicatos, mucho daño a municipios como San Javier, a los que le siguen Totana, Cieza, Mula, Jumilla, Caravaca, Yecla y Molina de Segura. Funcionarios y sindicatos manifiestan que «están saturados» ante un sistema que han calificado de «inútil».

Para muchos funcionarios los juzgados saturados, los registros cerrados y la falta de personal son el legado del la reforma de l Ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Felix Bolaños. Desde el 1 de julio no han llamado a ningún interino, lo que repercute seriamente en el trabajo de los empleados públicos y en el funcionamiento de la administración.

Estos juzgados son los primeros en implantar el nuevo sistema judicial. El responsable de UGT en área de Justicia en San Javier, Federico J. Morell, afirma que «tienen más trabajo del que pueden abarcar. Las vacantes no se cubren. Lo que conlleva una significativa ralentización del trabajo. Existen retrasos en la mayoría de los registros civiles, y en tramitación de los procedimientos».

Asimismo, apela a la responsabilidad porque «lo que muchos no saben es que a partir de octubre el caos será mayor, ya que se unen los juzgados de violencia de genero y después, el 31 de diciembre el resto de juzgados. Estamos a tiempo de parar este disparate que colapsará todo el sistema», apunta Morell.

«Y para colmo, tras los incidentes sucedidos en Torre Pacheco, hemos de recordar que todo lo de Torre Pacheco llega a San Javier, y en nuestro juzgado no encuentran a gente para hacer la guardia semanal de martes a lunes».

También desde el STAJ, la delegada Sindical, Miriam García Lucas, cuenta que «no quiero y no puedo consentir que, con la misma población de funcionarios, queramos crear más secciones de las que antes existían. Esto repercute en un peor reparto del trabajo».

En este sentido, la delegada sindical Lucas detalló que «antes para delitos leves lo que se llamaba delitos de faltas teníamos siete juzgados y ahora existen dos unidades judiciales capitaneas por dos personas». Pero «lo peor del caso es que el Registro Civil ha estado cerrado durante 15 días». resalta.

Esta ley carece de recursos y seguridad, según Icamur Desde Icamur (Colegio de la Abogacía) explican que «la ley 1/25 introduce unos cambios que solo a largo plazo vamos a ver si funcionan».«Pero lo que es cierto es que se ha legislado sin partida presupuestaria, por lo tanto, los cambios que contempla la Ley obviamente no van a ser efectivos», añaden. De hecho, recuerdan «prácticamente se están dejando los mismos juzgados con el mismo personal y medios,pero se les ha cambiado el nombre». Por otro lado, critican que «introduce los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC) con una regulación y técnica legislativa deficiente que ha determinado que hayan proliferado los criterios de aplicación, lo que determina una nula seguridad jurídica y, lejos de solucionar, lo que limita es la tutela judicial efectiva». «Aparte de ello, y sin perjuicio de la previsión de la gratuidad de los MASC, en la Ley de asistencia jurídica gratuita, hasta ahora, para los profesionales de la abogacia del territorio del Ministerio no se contempla su pago, con lo cual, o lo tiene que satisfacer el propio solicitante a quien se le reconoce la justicia gratuita y no tiene medios, o debe hacerlo la abogacía que, como siempre, soporta en sus espaldas y en su bolsillo la defensa de los más vulnerables , y eso debe acabar», apuntan.

La indignación crece y para colmo muchos funcionarios están teniendo problemas a la hora de elegir vacaciones porque no se les permitió cogerlas al entrar en vigor los tribunales de instancia en estos partidos judiciales y los superiores esgrimen que los juzgados no se pueden quedar vacíos en el mes de agosto.

La funcionaria María L. explica, molesta, que «es vergonzosa la situación que estamos atravesando. Se convoco el concurso de traslados de 2024 en enero de 2025 y se les ocurrió la genial idea-cuenta con ironía- que no se podía concursar a plazas afectadas por la fase uno, es decir, no se podía pedir: San Javier, Lorca, Totana, ni Jumilla como ejemplo en la Región de Murcia». Añade que «funcionarios titulares de estos sitios concursaron a Murcia, Lorca y Cartagena. Por lo que, quedaron plazas vacantes. Esto terminó el 24 de junio y el 1 de julio entraban en vigor los tribunales de instancia y faltaba la mitad de personal. No se está nombrando funcionarios interinos, dando lugar a secciones vacías en algunos juzgados, con lo eso conlleva, que no se trámite ningún procedimiento desde hace más de un mes».

Asimismo, la funcionaria de carrera cuenta que «muchas funcionarias incluso se están cogiendo bajas por estrés y ansiedad».

No entiende que «los funcionarios tuviéramos que mover nuestros propios expedientes con ayudas de carritos ¡sacándolos a la calle!,y teniendo en cuenta que hay sedes judiciales enormes como la de Molina».

El Ministerio defiende el modelo implantado

El Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha informado a través de un comunicado en respuesta a la LA OPINIÓN que «la implantación de los tribunales de instancia ha supuesto un cambio organizativo sin precedentes y , en el caso específico de la Región de Murcia, según la información recibida, se ha desarrollado con total normalidad. El nuevo modelo está en marcha, está funcionando, y ha sido posible gracias a un trabajo previo serio, planificado y con seguimiento permanente desde el primer día».