Las Marchas de la Dignidad se manifestarán contra los presupuestos por los recortes sociales

La aprobación de los presupuestos de la Región de Murcia la próxima semana, que el Partido Popular ha negociado con Vox para poder sacarlos adelante, sigue dejando reacciones en contra.Las Marchas de la Dignidad, compuestas por organizaciones sociales, medioambientales, feministas, por los derechos LGTBIQ+, sindicatos y partidos políticos de izquierda se manifestará el 23J frente a la Asamblea Regional de Cartagena contra lo que han calificado de "presupuestos del odio".

El portavoz del grupo, Ginés Fernández, al grito de "aquí está el pueblo de verdad", habla de unos "acuerdos xenófobos, racistas y excluyentes". Para Fernández, estos son "unos presupuestos a favor de los ricos" y con medidas "contra el planeta".

Afirma que esta "ignominia contra el pueblo" no respeta leyes nacionales como el artículo 2 de la Constitución —reconoce la unidad indivisible de la nación española, pero también la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas— ni los derechos humanos.

El portavoz califica al gobierno del presidente López Miras de "sumiso" por aceptar las exigencias de un partido que "odia al 50% de Murcia" y lo culpa, por la "constante soflama contra la población magrebí", de los sucesos en Torre-Pacheco.

Los motivos de la manifestación

El secretario de comunicación de UGT Murcia, Miguel Lajarín, comenta que el sindicato ha decidido unirse a la manifestación por los recortes en materia de derechos sociales. Uno de los puntos en concreto del acuerdo entre PP y Vox que señala es el de la reducción de las aportaciones monetarias dirigidas a organizaciones sindicales y empresas, sumado al recorte del 25% aplicado al ejercicio 2024.

Además de la bajada de la financiación de estas entidades, existen, en lo que se refiere a las declaraciones de Las Marchas de la Dignidad, otros puntos del acuerdo entre PP y Vox que motivan la queja. El cierre del Centro de Menores de Santa Cruz, la eliminación y/o devolución por incumplimiento de todas las subvenciones que reciban oenegés que "colaboren o se lucren con la inmigración ilegal" y el compromiso del Gobierno Regional de no participar en el desarrollo de programas en centros educativos que fomenten la lengua árabe y la cultura marroquí, son, al menos en el marco de la inmigración, las medidas más 'duras' que recogen los 20 puntos aprobados para sacar adelante los presupuestos.

El Gobierno Regional, en este contexto, 'rectificó' ante las presiones de Santiago Abascal, presidente de Vox, que amenazó con no votar a favor de los presupuestos si el PP no revocaba la orden, publicada la mañana del 1 de julio en el BORM, que permitía a la Consejería de Política Social la adquisición de viviendas para acoger a los menores migrantes no acompañados. La consejera Conchita Ruiz, finalmente, 'recogió cable' y acabó hablando de casas de acogida "sin etiquetas".

Posteriormente, durante la presentación de los presupuestos, Marcos Ortuño —consejero de presidencia, portavocía, acción exterior y emergencias—, anunciaría la firma de acuerdos con otros países para la deportación de los menores.