Nuevo récord de plazas de residentes: la Región ofrecerá 438 para 2026

La Región de Murcia ofertará un total de 438 plazas de residentes para la convocatoria de 2026, lo que supone un incremento del 3,5% respecto a las 423 que se ofrecieron este año. Así lo han aprobado este jueves el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas en el marco del pleno de la Comisión de Recursos Humanos del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

La convocatoria para 2026 contempla un total de 12.366 plazas de formación sanitaria especializada a nivel nacional, plazas que van destinadas a personas tituladas universitarias en Medicina, Farmacia, Enfermería, Psicología, Química, Biología y Física. Esta oferta supone un incremento de 423 plazas respecto a la convocatoria anterior, lo que representa un crecimiento del 3,5%, tal y como señala el Ministerio.

Entre las 438 plazas que corresponden a la Región de Murcia destacan, por ejemplo, las 100 que se convocarán para la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria (las mismas que en la convocatoria de 2025); así como las 63 plazas de Enfermería Familiar y Comunitaria; las 19 de Pediatría y sus áreas específicas; las 19 de Enfermería Ostétrico-Ginecológica; las 15 de Anestesia y Reanimación; las 12 de Enfermería Pediátrica; las 11 de Medicina Interna o las 11 de Obstetricia y Ginecología, entre otras.

Cuatro primeras plazas de MIR de Urgencias y Emergencias

Una de las novedades de esta convocatoria es que por primera vez se convocan plazas de la nueva especialidad de Medicina de Urgencias y Emergencias, con un total de 82 plazas para toda España, de las que 4 corresponden a la Región de Murcia, tal y como adelantó La Opinión. El Servicio Murciano de Salud (SMS) había solicitado la acreditación de estos puestos de formación sanitaria en los hospitales de la Arrixaca, Santa Lucía, Morales Meseguer y Reina Sofía, plazas que finalmente han sido convocadas.

La Consejería de Salud había exigido al Ministerio «que la oferta de plazas en la nueva especialidad no se realice en detrimento de otras especialidades como Medicina de Familia», ya que suelen ser los especialistas de esta última los que terminan trabajando en las puertas de Urgencias y UMES al no contar hasta ahora con una especialidad propia. Ahora, al conocerse la relación de plazas por especialidades, se comprueba que Medicina Familiar y Comunitaria no perderá puestos de formación respecto a la convocatoria anterior.

No obstante, el Ministerio de Sanidad apunta que la adjudicación de las plazas ofertadas de la especialidad de Medicina de Urgencias y Emergencias quedará supeditada a la publicación del Programa Formativo de la Especialidad y a los requisitos de acreditación que deben cumplir las unidades docentes en las que se formen los futuros profesionales especialistas. En el caso en el que dicho programa formativo no llegue a ser publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en el momento en que se dicte la resolución por la que se convocan los actos de elección y adjudicación de plazas, éstas no se adjudicarán y así se hará constar en la citada resolución.

Las 12.366 plazas de formación sanitaria especializada que el departamento de Mónica García convocará para 2026 se distribuyen entre las 9.276 plazas de Medicina (MIR); las 2.279 plazas de Enfermería (EIR); las 362 plazas de Farmacia (FIR); las 280 plazas de Psicología (PIR); las 29 plazas de Química (QIR); las 83 plazas de Biología (BIR); y las 57 plazas de Física (RFIR).

Sanidad indica que desde el año 2018, el número total de plazas ofertadas se ha incrementado en un 54%, lo que refleja el firme compromiso del Ministerio con la ampliación sostenida de la capacidad formativa del sistema. Esta política de expansión tiene como finalidad garantizar una respuesta adecuada a los retos actuales y futuros de la atención sanitaria, asegurar el relevo generacional de los profesionales y consolidar un modelo de salud pública basado en la calidad, la equidad y la suficiencia de recursos humanos en todo el territorio nacional.

Plazas convocadas por especialidades en la Región Entre las especialidades que contarán con mayor número de plazas en la Región de Murcia en la convocatoria de formación sanitaria especializada para el año 2026 destacan: 100 Medicina Familiar y Comunitaria.

63 Enfermería Familiar y Comunitaria.

19 Pediatría y sus áreas específicas.

19 Enfermería Ostétrico-Ginecológica.

15 Anestesia y Reanimación.

12 Enfermería Pediátrica.

11 Medicina Interna.

11 Obstetricia y Ginecología.

10 Cirugía Ortopédica y Traumatología.

10 Medicina Intensiva.

10 Radiodiagnóstico.

10 Enfermería en Salud Mental.

El examen será el 24 de enero

La orden ministerial establece que las pruebas selectivas para el acceso a la formación sanitaria especializada se celebrarán el sábado 24 de enero de 2026. El inicio del ejercicio está previsto para las 14.00 horas (13.00 en Canarias) adelantándose dos horas frente a las convocatorias previas.

Se reducen seis sedes de examen, pasando de un total de 28 sedes a 22, ya que se prescinde de las localidades de Cádiz, León, Gerona, Cáceres, Ciudad Real y Vigo, asegurando en todo momento que haya mínimo una sede por comunidad autónoma.

En cuanto al proceso de inscripción, las personas interesadas deberán presentar su solicitud entre el 1 y el 12 de septiembre de 2025, ambos inclusive, a través del modelo oficial 790. La tasa general de derechos de examen queda fijada en 31,10 euros, excepto para quienes opten a plazas de Enfermería, cuya tasa será de 23,33 euros.

El ejercicio consistirá en la realización de una prueba objetiva tipo test compuesta por 200 preguntas, más 10 de reserva, con cuatro opciones de respuesta, de las cuales únicamente una será válida. La duración total del examen será de cuatro horas y media. La corrección del ejercicio se efectuará mediante un sistema que otorga tres puntos por cada respuesta correcta y resta un punto por cada respuesta incorrecta, sin puntuación para las no contestadas.

La orden añade la posibilidad de ofertar las plazas adjudicadas a las que renuncien de forma expresa. Este proceso se detallará, llegado el momento, por una resolución de la Dirección General de Ordenación Profesional.