Los médicos de urgencias se plantan ante la falta de profesionales en verano

Los médicos de Urgencias de la Región de Murcia han dicho "basta" a la falta de profesionales que están viviendo este verano en los centros sanitarios murcianos y han convocado una protesta este viernes para visibilizar el problema que están afrontando.

La concentración se celebrará mañana a las puertas del Hospital Morales Meseguer de Murcia, aunque se trata de una situación que se está dando en todas las puertas de Urgencias de los hospitales de la comunidad, tal y como señalan los responsables del Sindicato Médico CESM, convocante de esta protesta.

La situación no es nueva, tal y como señalan, ya que desde hace años los facultativos de Urgencias están teniendo problemas para mantener la asistencia a la población ante la falta de profesionales para cubrir las bajas y las vacaciones de los compañeros. Esto deriva, además de en una sobrecarga laboral para los médicos que trabajan en estos servicios asistenciales, en un deterioro de la calidad en la atención a la población, que debe soportar interminables esperas de horas para ser atendidos en los hospitales murcianos.

Protestas similares por la saturación de las Urgencias y la falta de médicos también se vivieron el pasado verano con concentraciones en varios hospitales murcianos, entre ellos el Virgen de la Arrixaca y el Reina Sofía, de Murcia, así como en el Rafael Méndez, de Lorca, y en el Santa Lucía de Cartagena. En aquel momento, las concentraciones "Por unas urgencias dignas" sirvieron para levantar la voz por la situación "precaria" en la que estaban los facultativos, con cuatro bajas sin cubrir en el servicio de Urgencias de la Arrixaca en "un verano que se presenta complicado y en el que temen una avalancha de ciudadanos cuando estos se encuentren los centros de salud y SUAP colapsados por la falta de profesionales y los doblajes", explicaban los afectados.

Desde CESM Murcia, la secretaria general, María José García, explicaba que "las Urgencias hospitalarias están en precario, un problema a nivel nacional que también se está dando en la Región de Murcia", al tiempo que señalaba que la solución más inmediata no es aumentar las plazas de residentes, ya que "si suben la tasa MIR, esos médicos no llegarán al mercado hasta 2030, y no es una solución".