La Audiencia Provincial tumba el plan de reestructuración del Real Murcia

El Real Murcia ha 'perdido' el partido que se disputaba en los juzgados: su plan de reestructuración. La Audiencia Provincial de Murcia ha declarado la ineficacia del plan, respuesta a la impugnación formulada por varios acreedores y socios del club.

La resolución, contra la que no cabe recurso, analiza la formación defectuosa de clases de acreedores, la omisión de requisitos formales en la elaboración del plan y la falta de acreditación del cumplimiento de obligaciones tributarias con Hacienda y la Seguridad Social.

La Audiencia estima que no se ha cumplido con las exigencias formales mínimas y considera acreditado que la configuración del perímetro de créditos afectados y no afectados no se ajusta a lo dispuesto en la norma. “No se ha determinado el importe del pasivo afectado dentro de la clase cuarta, quinta ni sexta. Tampoco se cuantifica el pasivo que resulta no afectado por el plan de reestructuración, más allá del crédito de Derecho público”, detalla la resolución.

Como argumento principal, el Tribunal advierte que los créditos de derecho público no podían ser válidamente afectados por el plan sin que el deudor estuviera al corriente de sus obligaciones fiscales y sociales. Y, según la documentación aportada, la deudora reconocía deudas superiores a 6 millones de euros con la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) en fechas anteriores. Además, la cancelación de deuda con la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) no pudo producirse antes del 16 de enero de 2024.

Asimismo, la sentencia precisa que el voto favorable del Ayuntamiento de Murcia y de la empresa pública EMUASA no suple el incumplimiento de la obligación de aportar certificaciones en los términos exigidos por la ley.

Sentencia

La Audiencia Provincial critica el papel que ha jugado el crédito público en la aprobación del plan. Estos créditos están legalmente protegidos y no sufren sacrificios, por lo que su voto favorable no puede arrastrar al resto de acreedores a asumir pérdidas desproporcionadas.

Igualmente, la Sala cuestiona la legalidad de la creación de una clase específica de acreedores subordinados -integrada únicamente por el socio mayoritario- en el plan de reestructuración del club. La Audiencia considera que esto solo respone a un motivo: asegurar la mayoría simple necesaria para aprobar el plan.

Según el Tribunal, el socio mayoritario, al convertir su crédito en capital social de forma inmediata, queda exento de cualquier sacrificio económico, como quitas o esperas, señalando el derecho de suscripción preferente que se le reconoce. Pero, además, se cuestiona la existencia misma de dicho crédito, al considerar que esta operación, extingue el crédito en términos legales. Razones por las que la Audiencia considera que existe una “creación artificial de este crédito”.

Esto lleva al incumplimiento de la “regla de la prioridad absoluta” porque la clase de crédito ordinario soporta un mayor sacrificio que una clase de rango inferior (clase séptima). “Las clases cuarta y quinta (créditos ordinarios) sufren una quita del 95% del valor de sus créditos -la clase sexta sufre una quita del 100%- y a la clase séptima se le entregan acciones de la sociedad con un valor nominal de 4 millones de euros, que supone el 100% del valor de los créditos”.

Respecto a la relevancia social del Real Murcia, un club con más de 100 años de historia, la sentencia expresa que “la regulación de los planes de reestructuración no contiene ninguna salvedad para este tipo de deudoras, lo que significa que debe ser interpretada dicha normativa en sus propios términos y de acuerdo con la jurisprudencia que vaya dictándose”.

Insolvencia palmaria

El plan de reestructuración presentado refleja un patrimonio neto negativo y reconoce una deuda superior a 6 millones de euros con la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT). La sociedad no se encuentra en insolvencia inminente “sino que se encuentra en situación de insolvencia actual, casi diríamos palmaria, y desde hace varios años”, subraya la resolución.

La Audiencia destaca que los informes de auditoría de los ejercicios 2022/2023 y 2023/2024 condicionan la viabilidad de la entidad a “apoyos financieros externos” y a la “evolución deportiva”, sin que se haya producido el ascenso esperado en las dos últimas temporadas. No se propone medida o “solución distinta a lo que viene realizando, sin resultados positivos, desde hace años, que es el aumento de capital social”, señala la sentencia.

Contratos con los impugnantes

La resolución también analiza la retirada de impugnaciones por parte de varios acreedores subordinados que inicialmente solicitaban la declaración de ineficacia del plan.

Las partes presentaron un escrito conjunto en el que afirmaban haber alcanzado un acuerdo global, aunque la deudora negó posteriormente su existencia. Es por esto que el Tribunal considera que se ha producido una modificación unilateral del plan, en beneficio de dichos acreedores, posiblemente eliminando la quita del 100% inicialmente prevista.

“No responde a una lógica jurídica, financiera y empresarial que todas esas empresas acreedoras renunciaran a la impugnación del plan de reestructuración sin alcanzar algún tipo de acuerdo con la deudora”, argumentan los magistrados.