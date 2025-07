Última bala del PSOE para anular el acuerdo presupuestario de PP y Vox

Los Presupuestos de la Región de Murcia de 2025 se aprobarán con el voto del Partido Popular y de Vox en la Asamblea. El acuerdo está cerrado. No obstante, eso no es inconveniente para que el Partido Socialista murciano presente unas enmiendas con un claro mensaje político, aunque no logren convertir en papel mojado el Proyecto de Ley pactado entre las derechas.

Para empezar, una de las enmiendas del Grupo Socialista pide la restitución de las partidas a las organizaciones sindicales y empresariales (CC OO, UGT y Croem) al mismo nivel de 2023. Un año después, se redujeron un 25% por exigencia de Vox y ahora se van a reducir en más de un 27%.

Otra de las propuestas de los socialistas pasa por eliminar la partida a la asociación Red Madre, que entienden que «coacciona a las mujeres» que deciden ejercer su derecho al aborto. Las cuentas que se están tramitando incorporan una dotación específica de 40.000 euros para esta entidad.

El plazo para que los grupos presenten sus propuestas acaba mañana jueves

El PSOE regional peleará por incluir una partida presupuestaria para la adquisición de viviendas para la atención de menores tutelados. No es casual. Este movimiento se produce después de que, hace unos días, la consejera de Política Social revocara una orden por la que se iban a adquirir inmuebles para acoger menores extranjeros no acompañados tras habérselo exigido Santiago Abascal.

Los diputados socialistas aún no han hecho una valoración en euros de lo que supondrían todas las enmiendas que van a presentar, puesto que siguen trabajando en ellas. Los grupos parlamentarios tienen hasta el día 17 para presentarlas.

En materia de salud, otras de las propuestas del principal grupo de la oposición pasan por un plan de choque para las listas de espera sanitarias, la creación de 150 plazas para médicos especialistas hospitalarios, el cumplimiento al 100% de la Ley del Rosell y la creación de una unidad para tratar la anorexia en Cartagena.

El PSRM pide más bonificaciones al transporte público a menores de 35 años y más fondos al Programa Eramsus+

Ampliar el concierto con entidades del Tercer Sector para gestionar las viviendas de menores tutelados citadas anteriormente o aumentar la partida para el Centro Regional de Atención de Víctimas de Agresiones Sexuales de El Palmar para que permanezca abierto 24 horas y no solo hasta las 8 de la tarde, así como la elaboración de más campañas institucionales de prevención de violencia de género, también están entre las enmiendas del Grupo Socialista.

Otras propuestas del PSRM tienen que ver con una mayor dotación para el Plan de Obras y Servicios de los ayuntamientos y por la bonificación de tasas de primera matrícula universitaria; sin olvidar el aumento de contratación de psicólogos y psiquiatras en centros de salud mental y el desarrollo de un programa de educación emocional en centros educativos. Hasta el aumento de las bonificaciones al transporte público para menores de 35 años y una mayor dotación del Programa Erasmus+ reclama el PSOE.

Una agencia para la lucha contra el fraude y la corrupción Una de las enmiendas más llamativas de las que presentará el Grupo Parlamentario Socialista es la creación de una agencia pública para la lucha contra el fraude y la corrupción. Para ello, los socialistas quieren eliminar la partida destinada a la dedicación exclusiva de la comisionada de la Transparencia y su personal de confianza. Solo Natalia Sánchez tiene un sueldo superior a los 60.000 euros anuales. Desde el PSRM ven esta institución como «el chiringuito que le montó el Partido Popular a Vox para contentarlos y ganarse su favor». La comisionada sustituyó al Consejo de la Transparencia de la Región. La creación de la agencia tendría lugar en pleno escándalo por el caso de corrupción que afecta al PSOE y al Ministerio de Transportes. Los exsecretarios de Organización socialistas José Luis Ábalos y Santos Cerdán habrían participado de mordidas en obras públicas, algunas de las cuales afectarían a los contratos del AVE de la Región de Murcia.

Más fondos para reforzar los equipos EVO de dependencia

El Grupo de Podemos-Izquierda Unida está trabajando conjuntamente sus enmiendas con las asambleas locales y grupos municipales de los diferentes ayuntamientos.

Álvarez-Castellanos pasando por delante de José Ángel Antelo, de Vox, en la Asamblea. / Iván J. Urquízar

En materia de Política Social, pretenden fortalecer los equipos evaluadores de la dependencia y revertir el crecimiento del tiempo de espera en la resolución de expedientes, que alcanza ya los 564 días. También buscan incrementar la oferta de plazas públicas residenciales, así como la Renta Básica de Inserción.

Sobre salud, registrarán enmiendas para disminuir el desequilibrio territorial del servicio sanitario de las áreas de salud periféricas y poder llevar a cabo un estudio de viabilidad de un nuevo hospital en el Área III.

El Plan de Climatización y la recuperación del Plan de Acción Social del personal docente son las principales enmiendas en materia de educación.

El objetivo de Podemos-IU es revertir el crecimiento del tiempo de espera (564 días)

También pretenden que se complemente el presupuesto destinado al Fomento del Empleo Agrario a través de los Consejos Comarcales de Empleo. Hasta ahora lo financia íntegramente el Ministerio.

En ausencia de una Ley de Financiación Local, «habría que recuperar la financiación del Plan de Cooperación Local anterior a los recortes de 2012».

Antelo cambiará el texto para que los bomberos puedan cobrar las horas extras

Dice la izquierda que estos son los «presupuestos de Vox», pero hasta el partido de Santiago Abascal va a enmendar las cuentas que han acordado con el Partido Popular.

José Ángel Antelo, en un Pleno de la Asamblea Regional. / Loyola Pérez de Villegas

Lo anunció el pasado viernes el presidente de Vox en la Región de Murcia, José Ángel Antelo, durante un desayuno informativo celebrado en el Hotel Rincón de Pepe para hacer balance del curso político. «Sí, presentaremos enmiendas porque hay algún que otro error en el en el texto legislativo del presupuesto». El objetivo, según explicó, es que «los bomberos puedan cobrar, por ejemplo, por las horas extraordinarias». Tal y como está el texto, no podrían hacerlo, señaló Antelo. El líder de Vox en la Región recordó que esto es algo que su formación ya solucionó en el año 2024, «haciendo, lógicamente, la modificación oportuna».

Recuerda que el CEIS llegó a denunciar a la Comunidad por este motivo

De hecho, destacó que el Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS) de la Región de Murcia, «con muchísima razón», tuvo que denunciar a la Comunidad Autónoma por no cobrar esas horas extraordinarias que hacían «por la falta de personal que hay en los parques de bomberos».

En principio, esta es la única enmienda que los de Abascal presentarán a las cuentas, ya que el Partido Popular acabó aceptando todas sus condiciones. Por el mismo motivo, es posible que ambos partidos tumben el resto de enmiendas de la oposición.