Mazón, sobre López Miras y los disturbios de Torre Pacheco: "Espero que el Gobierno no le trate como a mí en la dana"

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, del PP, ha expresado públicamente que confía en que su homólogo murciano, el también popular Fernando López Miras, no sea tratado en lo relacionado a los disturbios de Torre Pacheco como considera que le ocurrió a él durante la dana de Valencia por parte del Gobierno central.

Tras expresar su "apoyo y solidaridad" a López Miras por la situación de Torre Pacheco, Mazón ha manifestado que comparte la reivindicación del presidente murciano de reforzar los recursos de las Fuerzas de Seguridad del Estado.

"Espero que no le traten como a mí en la dana, que no hacía más que pedir cosas y no llegaban", ha recalcado el president valenciano, quien en la misma línea ha pedido al Ejecutivo central que aclare por qué ante la solicitud de la Región murciana de refuerzos policiales en Torre Pacheco, "se negaban".

Mazón ha manifestado que en materia de inmigración huye de la demagogia y del populismo de otros y, en este sentido, ha comentado que "tan grave es acusar a todos los inmigrantes de delincuentes" como acusar de racismo si señala un delito por el hecho de que quien lo haya podido hacer es un inmigrante.

Para el jefe del Consell, los vecinos de Torre Pacheco llevan muchos años en una "convivencia pacífica" y "se esfuerzan por desarrollar la vida normal". "Si la cultura que traes te sirve para estar en Democracia, fenomenal, pero si perjudica la convivencia habrá que ponerle freno a eso", ha opinado.

Preguntado por las declaraciones de dirigentes de Vox precisamente a consecuencia de los disturbios de Torre Pacheco y sobre si esas manifestaciones podrían haber repercutido en el acuerdo con el partido de Santiago Abascal para los presupuestos en la Comunitat Valenciana, Mazón ha defendido las cuentas aprobadas en Les Corts.

"Tenemos un presupuesto con Vox que es el que necesita la Comunitat Valenciana, y otros", en referencia a Pedro Sánchez, "son incapaces" de conseguirlo, y ha añadido que esas cuentas "son las que se necesitan para la reconstrucción y los municipios de la dana" y que su obligación es desarrollarlos y ejecutarlos.

A este respecto, también ha manifestado que los presupuestos valencianos "tienen un buen nivel de ejecución" que es "superior al año pasado y al último año del Botànic".