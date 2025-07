5,5 millones para el nuevo centro de formación de la FREMM en Cartagena

"Cuando decimos que una cosa se va a hacer, se hace". Así celebró el presidente de VOX en la Región de Murcia, José Ángel Antelo, la inclusión en los presupuestos del año 2025 del nuevo centro de formación de la Federación Regional de Empresarios del Metal (FREMM) en Cartagena.

Así, el proyecto recibirá 5,5 millones de euros, explicó Antelo tras la reunión semestral del Consejo Directivo de la FREMM, uno de los órganos de gobierno de la organización sectorial.

“Cuando me explicaron el proyecto lo vi como una grandísima oportunidad para la comarca de Cartagena, un territorio con tantas necesidades en este ámbito”, ha señalado Antelo, quien recordó: “Me comprometí a que esos 5,5 millones de euros estarían en los presupuestos del año 2025. Y si no estaban en los presupuestos del año 2025, evidentemente VOX no iba a estar ahí, porque nosotros tenemos algo que trasciende cualquier tipo de argumentario político o frontera: la palabra dada".

Asimismo, Antelo señaló que en su etapa como vicepresidente ya encontró reticencias por parte de su entonces socio de Gobierno, quien consideraba excesiva la cuantía. “Nadie obliga a pactar con VOX. Ahora bien, cuando se pacta con VOX hay que cumplir todos los acuerdos de la A a la Z”.

Antelo felicitó a la FREMM y a su presidente “por su altura de miras y su visión de la Región y de España”. Por su parte, el presidente de FREMM, Alfonso Hernández, agradeció al Gobierno regional y a VOX que incluyeran en los presupuestos de la Región de Murcia para 2025 la construcción del Centro de Capacitación Industrial, Naval, Náutico y de Transformación Tecnológica de Cartagena.

“Hablamos de un proyecto con visión de futuro y propiciará que las empresas y trabajadores de la ciudad portuaria, la Comarca y la Región de Murcia compitan a nivel global. Cada año formaremos con tecnologías avanzadas a 300 parados en el sureste regional y lo haremos en profesiones donde existe un déficit histórico de trabajadores cualificados”, resaltó Alfonso Hernández, quien concretó que, actualmente, hay una oferta de 3.000 empleos pendientes de cubrir en empresas tractoras y auxiliares.

Torre Pacheco

Cuestionado sobre los últimos altercados en Torre Pacheco, Antelo declaró: “Nosotros siempre hemos condenado cualquier tipo de acto violento. También somos conscientes y advertimos en su momento de que, gracias a esto, podría suceder. En la Región de Murcia muchos ciudadanos no se preguntan si les van a robar, se preguntan cuándo les van a robar”.

El líder de VOX también indicó que su partido abandonó el Gobierno regional precisamente “porque el Partido Popular aceptó el reparto de inmigrantes ilegales, aceptó el reparto de la inseguridad en la Región, quebrantando el acuerdo presupuestario”.

Finalmente, Antelo concluyó: “Voy a volver a repetir lo que dije en su momento. Todo el que venga de manera ilegal se va. Todo el que venga a delinquir se va. Todo el que viene a contribuir, se adapta a nuestra forma de pensar, a nuestra cultura, a nuestra civilización y entiende que es lógico que una mujer y un homosexual tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones, se queda”.