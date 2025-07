Una nueva noche de violencia en Torre Pacheco deja al menos media docena de heridos y un detenido

Una nueva noche de altercados contra los migrantes en Torre Pacheco se salda con el menos media docena de heridos y un detenido. La escalada de tensión que se está viviendo en el municipio está dejando imágenes de peleas a pedradas y botellazos, riñas con cuchillos y daños a vehículos.

Se prevé que el número de detenidos vaya en aumento ya que, según fuentes cercanas a la situación, se ha identificado a varios implicados responsables de lanzar mensajes de odio, agresiones físicas y daños materiales. Las informaciones de anoche confirmaban a un policía herido al recibir un golpe en la boca y a otro varón que sangraba por la cabeza.

Iván J. Urquízar

Los enfrentamientos implican a dos bandos muy violentos: los migrantes que residen habitualmente en el pueblo y los grupos ultras que llamaban a la 'cacería' de los primeros. Durante la jornada de ayer hubo una fuerte presencia policial en Torre Pacheco y la delegada del Gobierno ha solicitado el traslado de los antidisturbios de la Guardia Civil de Valencia. Mariola Guevara aseguró también que están "muy pendientes de las dos investigaciones", es decir, de la que corresponde a la agresión al vecino pachequero que ha servido como trampolín para estas persecuciones, y de la que se está llevando a cabo sobre "las personas que están generando desorden público, lanzando mensajes de odio e incitando a la violencia".

"No puede volver a repetirse"

El presidente López Miras ha condenado contundente las llamadas a la violencia en declaraciones a los medios publicadas esta mañana. "Los vecinos de Torre Pacheco quieren convivir como lo han hecho hasta ahora, y no se pueden permitir ni tolerar las llamadas a la violencia que estamos viendo de unos [bandos] y de otros", aseguró. "Los vecinos de Torre Pacheco son honrados, honestos, trabajadores, llevan muchos años conviviendo en paz en su pueblo y no quieren que esto pase, por eso no se pueden permitir las llamadas a la violencia", insistió.

Además, ha enviado su agradecimiento a la Guardia Civil y la Policía Local en su trabajo "para proteger a la población". "Los responsables de las agresiones responderán ante la justicia y el peso de la ley tendrá que caer sobre ellos", ha asegurado. Ha insistido en confiar en los cuerpos de seguridad del Estado y en la ley para garantizar "el orden" a pesar de la "frustración" imperante.

Por eso, continuó el Presidente, es vital "que se movilicen todos los efectivos que sean necesarios para garantizar la seguridad", señaló. "Lo que hemos visto durante las últimas horas no puede volver a repetirse", concluyó.

Olla a presión

El municipio se convirtió en una olla a presión a raíz de la agresión a un vecino de la localidad. Domingo, de 68 años, fue agredido por un par de jóvenes mientras paseaba. Tras la paliza, aseguró que no conocía a sus agresores, pero le parecieron de origen magrebí. Este dato dio pie a que se convocaran concentraciones para reclamar más seguridad en la zona. Sin embargo, esto atrajo a grupos ultras y violentos que aprovecharon la ocasión para organizar una 'cacería' contra los migrantes. Esto, dado que Torre Pacheco es una de las localidades con más población extranjera del Campo de Cartagena, ha desatado una espiral de violencia.

El propio