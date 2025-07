Vox pone la deportación de inmigrantes en el centro de su discurso tras la agresión en Torre Pacheco

"Les vamos a deportar a todos ellos, no va a quedar ni uno". Así de claro se mostró el presidente de Vox en la Región de Murcia, José Ángel Antelo, sobre los jóvenes que propinaron una brutal paliza a un vecino de Torre Pacheco el pasado miércoles.

Durante un desayuno informativo organizado por Vox antes de tomar las vacaciones de verano, Antelo explicó que sabe por fuentes de la Guardia Civil que les aseguraron que se trataba de personas de otras nacionalidades. "Estamos hablando de inmigrantes, en algunos casos, de segunda generación", añadió. "La propia víctima iba dando un paseo y, por pura diversión, le dieron una paliza", señaló el dirigente de Vox, que se hizo eco de la información de La Opinión sobre la investigación que apunta a que la agresión se pudo cometer como consecuencia de "un juego macabro".

"Vemos ahora que el alcalde de Torre Pacheco va a convocar una manifestación, cuando han sido ellos los que han estado financiando la inmigración ilegal que tiene aterrorizado a todo el municipio", señaló.

"Si no paran de colaborar con las diferentes oenegés, no paran de abrir centros de menas, no paran de dar pagas y más pagas... Menos mal que está Vox en la Región de Murcia y hemos revocado una orden para por valor de 7 millones de euros para comprar viviendas solo para menores extranjeros no acompañados, no para inmigrantes legales ni para españoles, con las necesidades que tienen nuestros hijos y los que no son tan jóvenes de tener acceso a una vivienda", argumentó.

Desde Vox defienden los centro de menores con "ambiente familiar", en la línea que desea impulsar ahora la Consejería de Política Social, en lugar de los grandes centros, como el de Santa Cruz, para los niños, niñas y adolescentes españoles y que estén regularizados. "Ahora bien, los que sean ilegales, hay que volverlos a su sus países y cuando tengamos las necesidades cubiertas de todos los españoles, pues tendremos que ayudar en esos países de origen, pero mientras tanto, evidentemente, no", sentenció el dirigente del partido de Santiago Abascal, que señaló la necesidad de hacerles a estos menores "pruebas periciales" para determinar su edad real. Dijo que otras regiones sí han realizado esos análisis y se ha constatado que el 90% de los casos se corresponden con mayores de edad, según sus palabras.

"Nadie entendería que un niño noruego estuviera perdido por aquí alejado de los suyos" José Ángel Antelo — Presidente provincial de Vox

Cree que lo más "humano y razonable" es que los menores regresen a sus países de origen, con sus familias y en sus entornos, y añadió: "Nadie entendería que un niño noruego estuviera perdido por aquí alejado de los suyos".

Como adelantó La Opinión, Antelo informó de que después de verano, "en septiembre, tiene que estar cerrado" el centro Rosa Peñas de Santa Cruz, tal y como pone en el acuerdo presupuestario firmado con el PP. "Vamos a ser muy vigilantes con el cumplimiento de los acuerdos", advirtió. Recordó que su partido se abstuvo en el debate de totalidad de los Presupuestos porque, pese al acuerdo, se trata de las cuentas del Partido Popular. "Si algún consejero se hace el remolón y tiene dignidad, deberá dimitir si no cumple el acuerdo. Si no, le solicitaremos el cese porque es lo correcto", insistió.

Bipartidismo: "Se autoprotegen los unos con los otros"

También se refirió a la situación política que atraviesa España y el ofrecimiento trasladado a López Miras para que se presente una moción de censura a través de sus diputados nacionales. Y es que, aseguró, "nunca hemos visto un presidente asolado por la corrupción de la manera que lo estamos viendo. En su opinión, Pedro Sánchez "está acabando con la separación de poderes y, por desgracia, el PP ha colaborado en todo ello".

Preguntado sobre la razón que tiene el PP de rechazar una moción de censura, consideró Antelo que llegado el momento "se autoprotegen los unos con los otros". De hecho, cree que después de verano llegará el caso Kitchen "y hay miedo con ello", a lo que se suman los casos de corrupción del PSOE, dijo, ya que "en los informes de la UCO tildan al PSOE de organización criminal".

"Hablamos de mordidas, de cosas más propias de la mafia que de un gobierno que se le preste", de ahí la "urgencia" de que se presente una moción de censura "para convocar elecciones y que los españoles decidan".

Ahora bien, advirtió de que no van a permitir ningún tipo de "concesión al separatismo o al terrorismo".