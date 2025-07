Medio centenar de personas compite por cada piso en alquiler en Murcia

Cada piso que se pone en alquiler en la provincia de Murcia recibe hasta 49 solicitudes en los primeros 10 días desde la publicación de la oferta. Así lo refleja el último barómetro del Observatorio del Alquiler, correspondiente al segundo trimestre de 2025.

Sin embargo, está cifra está muy por debajo de los datos reales, según estima Jerónimo Jover, portavoz del Colegio Oficial y Asociación de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria Región de Murcia (Coapi) y agente de la propiedad inmobiliaria. Jover aseguró a La Opinión que, cada vez que anuncian un piso a un precio 'normal' (unos 700 u 800 euros), reciben unas 25 solicitudes tras la primera hora y borran la información de Internet, "porque luego tienes que llamar a los candidatos y se ralentiza mucho el proceso", matizó.

Además, el creciente desequilibrio entre la oferta y la demanda no apunta todavía a una estabilización, según prevé el estudio y confirmó a esta Redacción José Ramón Blázquez, presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la Región de Murcia (Apirm), quien explicó que "mucha gente que está buscando comprar una vivienda se va obligada al alquiler", bien por falta de oferta o bien porque no pueden ahorrar lo suficiente para pagar el 20 o 30 por ciento de entrada que no financian las entidades bancarias.

Mucha gente que está buscando comprar una vivienda se va obligada al alquiler José Ramón Blázquez — Presidente de Apirm

Crecimiento exponencial

Los sucesivos barómetros del Observatorio del Alquiler ofrecen cifras cada vez más altas. El número de solicitudes no ha dejado de crecer desde que se disparó tras la pandemia del Covid-19. En 2022, había unos 10 interesados por cada piso en alquiler y, en 2023, unos 15. Sin embargo, el año pasado casi se duplican las peticiones, con una media de 27 por piso, una situación que casi se repite este año al sumar otras 22 peticiones de media y alcanzar el medio centenar.

Lo mismo ocurre con el precio medio del alquiler residencial, que ha experimentado una subida de unos 100 euros por cada dos años. En 2021 estaba por debajo de los 550 euros; en 2022 rebasó ligeramente los 600 euros al mes; y, en 2024, los 700. Ahora, el precio medio se sitúa en 777 euros, 16 más que en el primer trimestre del año. Así, el alquiler en Murcia se posiciona cada vez más cerca de la barrera psicológica de los 1.000 euros, que superan un total de 11 demarcaciones españolas, con Barcelona a la cabeza, con 1.656 euros.

Desequilibrio

El barómetro del Observatorio del Alquiler está a cargo de la Universidad Rey Juan Carlos y la Fundación Alquiler Seguro, entidad que apunta que, en un mercado sano, cada vivienda debería interesar a unas 10 o 15 personas, una situación que actualmente solo se da en 11 de las 50 provincias que hay en España.

Barcelona repite este año como la provincia más tensionada, con unos 437 interesados en diez días, y deja muy por detrás al resto del territorio nacional, pues le siguen Las Palmas (141), Baleares (127) y, en cuarto lugar, el territorio vecino de Alicante (126). Por su parte, Murcia se sitúa en el puesto número 20 de 50.

"Medidas cosméticas"

Para el portavoz de Coapi, "el precio es un síntoma; la enfermedad real es la escasez de oferta". El problema es estructural, dice, y no se solucionará con las "medidas cosméticas" que aplica el Gobierno central, porque "queda muy bien querer acabar con la especulación", pero "se demoniza a los propietarios y, sin ellos, no habría alquileres".

Jover matizó que, aproximadamente, el 98 por ciento de las viviendas en alquiler en la Región de Murcia son de particulares. "Son los pequeños inversores los que sustentan el mercado", explicó, que en muchos casos son empresarios que quieren complementar su pensión.

Queda muy bien querer acabar con la especulación, pero se demoniza a los propietarios Jerónimo Jover — Portavoz de Coapi

Además, Jover explica que las políticas estatales generan miedo en los arrendatarios, que antes tenían que elegir entre rentabilidad o seguridad, pero ahora, con 25 ofertas por piso, no tienen que renunciar a ninguna de las dos. Así, "dejan fuera a los que quieren ayudar", lamentó Jover, es decir, a las personas de bajos recursos, que son la última opción de quienes están eligiendo a sus futuros inquilinos.

Entre las soluciones que propone el agente inmobiliario, se encuentran reducciones drásticas de los plazos de construcción, formar mano de obra cualificada, ayudas a la financiación y, sobre todo, "no cambiar las reglas del juego cada dos por tres", concluyó Jover.